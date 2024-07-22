Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.2 комментария
Экс-начальника Генштаба Грузии задал Зеленскому вопрос о ненужных жертвах
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении «горячей фазы» военных действий к концу года и допущение им переговоров с российским руководством вызывают вопросы о ненужных жертвах Украины, заявил экс-начальник Генштаба Грузии, один из основателей движения «Единая нейтральная Грузия» Леван Николеишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Зеленский сказал о возможном завершении «горячей фазы» военных действий к концу года и фактически впервые официально допустил возможность начала переговоров с Россией. Тогда непонятно, ради чего Украина понесла столько жертв», – заявил он.
«Хочу спросить и у бессовестных политиков и экспертов – что, до конца года Украина победит Россию? Или вернет территории? Тогда зачем было нужно столько жертв, если Украина была обречена на договоренности с Россией?», – отметил экс-начальник Генштаба Грузии.
Леван Николеишвили напомнил, что «над усилиями Грузии сохранить мир смеялись».
«И где эти, кто смеялись, сейчас?», – задал он вопрос.