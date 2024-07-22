Захарова призвала сфокусироваться на преступлениях Байдена и его команды

Tекст: Антон Антонов

«Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти...» – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Захарова отметила, что «преступные решения в масштабах всего мира» за Байдена «принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать». Речь идет о бесконтрольных поставках оружия в Европу и его расползании по всему континенту, превращении Украины в террористическое государство, обрушении экономик стран ЕС. Кроме того, Захарова указала на «бесконтрольную миграцию», «бесконечные политические махинации» и создание «угрозы существования государств на Ближнем Востоке».

По ее словам, «это все должно стать предметом рассмотрения», которое «не за горами». Захарова отметила, что не может сказать, принимал ли Байден решения «в состоянии ментальной отключки» или под «воздействием со стороны кого-то», но число «преступных шагов, решений и действий требует действительно серьезного разбирательства».

Напомним, Захарова заявила, что расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке. При этом она указала, что от имени Байдена опубликован документ, сам он не объявлял об отказе от участия в выборах.