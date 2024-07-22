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    Что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки
    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года
    Кедми: Удар Израиля по Йемену стал посланием Ирану
    Ростех показал уникальные кадры производства Су-57
    Харрис решила добиться выдвижения кандидатом в президенты США
    Белый дом подчеркнул отсутствие у Байдена намерения уходить в отставку
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    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как происходящее в США отразится на майданной Украине

    А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.

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    9 комментариев
    22 июля 2024, 04:19 • Новости дня

    Захарова призвала сфокусироваться на преступлениях Байдена и его команды

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо сфокусироваться не на проблемах президента США Джо Байдена со здоровьем, а на преступлениях, которые были совершены под эгидой его президентства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти...» – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

    Захарова отметила, что «преступные решения в масштабах всего мира» за Байдена «принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать». Речь идет о бесконтрольных поставках оружия в Европу и его расползании по всему континенту, превращении Украины в террористическое государство, обрушении экономик стран ЕС. Кроме того, Захарова указала на «бесконтрольную миграцию», «бесконечные политические махинации» и создание «угрозы существования государств на Ближнем Востоке».

    По ее словам, «это все должно стать предметом рассмотрения», которое «не за горами». Захарова отметила, что не может сказать, принимал ли Байден решения «в состоянии ментальной отключки» или под «воздействием со стороны кого-то», но число «преступных шагов, решений и действий требует действительно серьезного разбирательства».

    Напомним, Захарова заявила, что расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке. При этом она указала, что от имени Байдена опубликован документ, сам он не объявлял об отказе от участия в выборах.

    21 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    @ IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США сможет добиться усиления киевского режима до такой степени, что России придется вывести войска в том числе из новых регионов, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.

    Трамп, по словам британского политика, может в случае переизбрания главой американского государства окончить конфликт на украинской территории на выгодных для Запада и киевских властей условиях, заявил Джонсон в статье для Mail Online.

    Для этого будущему главе Белого дома нужно в качестве первого шага снять бюрократические препоны и задержки в помощи Украине и дать украинцам разрешения, которые им требуются для достижения своих целей.

    В таком случае российские войска будут вынуждены отойти до границ минимум 2022 года, и в этот момент Трамп сможет сделать предложение. По мнению Джонсона, президенту России Владимиру Путину во избежание будущих конфликтов «придется признать Украину свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО».

    Москва же взамен сможет объявить о том, что спецоперация увенчалась успехом, и о том, что Украина денацифицирована, а для русскоязычных на Украине могут предусмотреть меры защиты.

    Также при Трампе возможно возвращение сближения с Россией, когда она была «уважаемым партнером G8 и НАТО», но добиться этого получится только с помощью силы. Вашингтону придется показать, что «Советскую империю нельзя возродить силой», отметил Джонсон.

    Экс-премьер Британии добавил, что если бы Трампа переизбрали на второй срок раньше, то Россия бы «не вторглась на Украину». Также победа Украины может привести к улучшению отношений с Россией, заключил политик.

    В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    21 июля 2024, 11:39 • Новости дня
    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России

    Польша призвала просветить молодых американцев насчет «российской дезинформации»

    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России
    @ Freepik

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польская сторона выступила с призывом к Европейскому союзу запустить совместную с США кампанию, которая должна указать молодому американскому поколению в «разоблачении российской дезинформации», говорится в документе, подготовленном ко встрече глав МИД ЕС.

    Перед выборами американского президента необходимо «расширить масштабы разоблачения российской дезинформации», сообщается в документе, передает Deutsche Welle (иноагент) со ссылкой на Reuters.

    Нужно запустить кампании, проясняющие нынешнее положение Европы, преимущества дипломатии, коллективной безопасности и открытого общества.

    Польша призывает напомнить американским гражданам, «особенно молодому поколению», о результатах, которые экономике США принесло партнерство.

    В июне госдепартамент США заявлял о создании совместной с Польшей «коммуникационной группы» по Украине, которая должна поддержать киевский режим «в борьбе с агрессией России в информационном пространстве».

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    21 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Байден заявил о выходе из президентской гонки
    Байден заявил о выходе из президентской гонки
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Байден отметил, что останется президентом до конца своего срока, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», – написал Байден. Он также пообещал, что подробнее расскажет о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что представители демократической партии хотят, чтобы Джо Байден оставался президентом до конца своего текущего срока, который истекает 20 января 2025 года.

    Еще в пятницу Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе.

    Напомним, стало известно, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену.

    Американская пресса сочла неудачным выступление действующего главы Белгого дома Джо Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Они проходили в ночь на 28 июня. Байден делал частые остановки, туманно выражался, после дебатов на видео сняли, как его супруга Джилл помогала ему сойти с лестницы.

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    21 июля 2024, 11:07 • Новости дня
    Истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем
    Истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства объективного контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря засекли движущуюся к российской границе воздушную цель, это оказалась пара стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, сообщило Минобороны.

    Для опознавания цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух подняли истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Экипажи ВКС России опознали цель как два американских стратегических бомбардировщика В-52Н. При приближении российских истребителей бомбардировщики развернулись от границы.

    Российские самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования, нарушения госграницы не допущено, подчеркнули в ведомстве.

    Полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности, заключили в Минобороны.

    Ранее в Сети появились кадры перехвата российским истребителем Су-27 ВКС датского истребителя F-16 над Балтийским морем.

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    21 июля 2024, 21:36 • Новости дня
    Байден поддержал кандидатуру Харрис на предстоящих выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении главы государства.

    Он поддержал Харрис, а также призвал демократов объединиться и победить Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Байден подчеркнул, что выбрать Харрис в качестве вице-президента в 2020 году «стало его лучшим решением».

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.

    Напомним, стало известно, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену.

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    21 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    Захарова: Байден не уточнил, «куда именно» вышел из президентской гонки

    Tекст: Ольга Иванова

    Действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки, но не добавил, «куда именно» он выходит, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указал, что «Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно».

    Также она добавила, что расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии президента Соединенных Штатов Джо Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке.

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.

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    21 июля 2024, 17:37 • Новости дня
    Рейтинг одобрения Трампа дошел до максимума за четыре года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Максимальной отметки за четыре года достиг рейтинг одобрения кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, такие данные показал опрос компании Ipsos в совместном с телеканалом ABC исследовании.

    После покушения на Трампа рейтинг одобрения политика вырос до 40%, это его максимум с августа 2020 года, когда его деятельность одобряли 42% жителей страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Ipsos.

    При этом рейтинг одобрения его конкурента Джозефа Байдена оказался на 8% ниже – 32%. С неодобрением к действующему президенту Байдену относятся 55% американцев, деятельность Трампа же не одобряют 51% граждан страны.

    При этом 60% желают, чтобы Байден вышел из президентской гонки.

    Опрос проводился с 19 по 20 июля в онлайн-формате, в нем участвовал 1141 американец, статистическая погрешность не превышает 3,1%.

    Ранее Трамп заявил, что «получил пулю за демократию».

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    22 июля 2024, 03:30 • Новости дня
    В Белом доме заявили, что Байден снялся с выборов не из-за проблем со здоровьем

    CNN заявил об отказе Белого дома связывать выход Байдена из президентской гонки с его здоровьем

    В Белом доме заявили, что Байден снялся с выборов не из-за проблем со здоровьем
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокопоставленный чиновник администрации США утверждает, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья, сообщает CNN.

    Как заявил CNN, «ошеломительное решение» Байдена, по словам чиновника, «не связано с какими-либо медицинскими проблемами», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США впервые вышел из предвыборной гонки в разгар избирательной кампании на второй срок. При этом республиканцы требуют не только снятия кандидатуры Байдена, но и его отставки с поста президента.

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    21 июля 2024, 22:53 • Новости дня
    Маск заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»

    Маск после объявления Байдена о выходе из предвыборной гонки заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»

    Маск заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне объявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, американский предприниматель Илон Маск заявил, что «настоящие власти отказываются от старой марионетки».

    По мнению Маска, «настоящие власти» отказались от «старой марионетки», рассчитывая на «ту, у которой больше шансов обмануть общественность». Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что эти «настоящие власти» боятся кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, «потому что он не марионетка», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден объявил, что принял решение отказаться от участия в выборах. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал демократов объединиться и победить Трампа.

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    21 июля 2024, 21:59 • Новости дня
    Трамп назвал Байдена худшим президентом

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп в разговоре с CNN назвал действующего президента Джо Байдена худшим президентом, комментируя его выход из предвыборной гонки.

    Кроме того, Трамп считает, что победить вице-президента США Камалу Харрис будет намного легче, чем Байдена, передает ТАСС.

    Также он отметил, что США серьезно пострадали из-за администрации Байдена, он недостоин того, чтобы выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США. Он заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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    22 июля 2024, 00:25 • Новости дня
    Белый дом подчеркнул отсутствие у Байдена намерения уходить в отставку
    Белый дом подчеркнул отсутствие у Байдена намерения уходить в отставку
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден не собирается досрочно покидать пост главы американского государства, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

    Бейтс заверил, что Байден намерен «завершить свой срок», передает ТАСС.

    Напомним, Байден объявил, что не станет добиваться переизбрания, но собирается исполнять свои обязанности до конца положенного срока. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Байден должен уйти в отставку.

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    21 июля 2024, 22:38 • Новости дня
    Спикер Палаты представителей США потребовал отставки Байдена
    Спикер Палаты представителей США потребовал отставки Байдена
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если действующий глава американского государства Джо Байден не в состоянии участвовать в борьбе за пост президента, то он должен уйти в отставку, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

    Как заявил Джонсон, если Байден «не способен баллотироваться в президенты, он не способен и исполнять обязанности президента». По мнению Джонсона, Байден «должен немедленно уйти в отставку», передает ТАСС.

    Кроме того, республиканец Джонсон не считает, что «перспективы» Демократической партии США станут лучше, если Байдена на выборах президента заменит нынешний вице-президент США Камала Харрис. По его словам, Харрис является «соавтором катастрофических политических провалов администрации Байдена».

    Он также обвинил Харрис в том, что она знала о неспособности Байдена исполнять президентские обязанности. Джонсон заявил, что Харрис стала «радостной соучастницей» в «крупнейшем политическом укрывательстве» за всю историю страны.

    Напомним, Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока. Байден поддержал кандидатуру Харрис на предстоящих выборах.

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    21 июля 2024, 22:22 • Новости дня
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для России достижение целей специальной военной операции на Украине важнее, чем результаты выборов в США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «В приоритете для нас – достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Life.

    При этом Песков отметил, что до американских выборов «еще четыре месяца». Он подчеркнул, что «это длинный срок», за который могут произойти многие изменения. Пресс-секретарь президента России посоветовал «набраться внимания и следить, что будет дальше».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США. Он заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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    21 июля 2024, 11:23 • Новости дня
    Израиль анонсировал встречу Нетаньяху с Байденом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен в понедельник отправиться в Соединенные Штаты, у него запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом, сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

    Нетаньяху встретится с Байденом 23 июля, вылет запланирован на утро 22 июля, сообщили в канцелярии, передает ТАСС.

    После этого 24 июля премьер Израиля должен выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

    В середине июля президент США заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС одобрили «рамочный» план по прекращению огня в секторе Газа.

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    22 июля 2024, 00:09 • Новости дня
    Обама не стал поддерживать Харрис в борьбе за место Байдена на выборах в США

    NBC сообщил об отказе Обамы поддерживать Харрис в борьбе за место кандидата в президенты США от Демократической партии

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Барак Обама не стал поддерживать действующего вице-президента Камалу Харрис в ее борьбе за место кандидата в президенты США от Демократической партии.

    Как заявил NBC со ссылкой на источники, Обама намерен выступить в роли объединяющего фактора между демократами, поэтому не стал выражать поддержку Харрис, передает ТАСС.

    В своем заявлении Обама назвал президента США Джо Байдена «патриотом высшей категории» за отказ от участия в выборах. Обама заявил, что достижения Байдена на посту главы государства «давали ему все права на переизбрание». Он подчеркнул, что «Джо никогда не отказывался от схватки». Обама полагает, что решение отказаться от попытки переизбрания оказалось для Байдена «одним из самых сложных в жизни».

    В заявлении Обама выразил уверенность, что Демократическая партия сможет определить «выдающегося кандидата». Свое отношение к Харрис он никак не обозначил.

    Напомним, Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

    Как сообщали СМИ, Обама говорил своему окружению, что Байден отдаляется от победы на выборах и что действующему президенту следует задуматься о том, насколько его кандидатура будет конкурентоспособна.

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