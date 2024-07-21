Захарова усомнилась, что Байден сам решил отказаться от участия в выборах в США

Захарова усомнилась в принятии решения об отказе от участия в выборах в США самим Байденом

Tекст: Антон Антонов

«То решение, которое было принято, посмотрите, до чего нас с вами довела так называемая американская демократия: ведь мы с вами даже не можем сказать, принято оно было Байденом, или принято оно было за Байдена», – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев LIVE».

Захарова отметила, что от имени Байдена опубликован документ, но не было «устного заявления» в «присутствии журналистов». Она полагает, что Байден не сам составлял опубликованное заявление. При этом, как отметила Захарова, не понятно, читал ли он вообще этот документ.

«Хочется надеяться, что читал, или, по крайней мере, его супруга ему на пальцах это объяснила, как она объясняла ему многие годы, куда идти, что предпринимать в следующую минуту, что нужно говорить или не говорить», – заявила Захарова.

По ее словам, «глобальная трагедия» началась, когда к власти в США «привели беспомощного человека», который все это время «непонятно каким образом подмахивает решения», спровоцировавшие мировой кризис – ситуацию на Украине.

Как подчеркнула Захарова, речь идет о трагедии «с формированием впервые на европейском континенте, на территории европейской страны с христианской историей террористической группировки странового масштаба»

«И никто не знает – он понимал, Байден, что подписывает, или не понимал... А многие говорили, что именно такой человек нужен был у власти, чтобы он не осознавал, что с ним происходит, что вокруг происходит, и что он подписывает», – заявила она.

При этом Захарова подчеркнула, что выборы в США – «их история» и «внутриполитические баталии, хотя это слово слишком высокое для того чтобы использовать его в отношении американских выборов». По ее словам, выборы в США полны лжи, унижений и «бесконечных попыток сокрыть правду».

«Пусть они сами с этим разбираются», – сказала Захарова, заверив, что Россия «не вмешивается ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы, это их антидостижение, эти выборы, которые, мы видим, проходят в США на протяжении многих лет».

Напомним, о том, что Байден не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии сообщается в официальном письме, размещенном в его соцсетях.