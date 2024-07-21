Перехвачены переговоры ВСУ об убийстве бабушек в Красногоровке

Tекст: Алексей Дегтярев

В перехваченном разговоре принимали участие трое украинских военнослужащих, двое из них, предположительно, с позывными Абрикос и Бизон, обсудили прилет по одной из позиций, передает РИА «Новости» со ссылкой на расшифровку, предоставленную Минобороны России.

После этого диалога Абрикос вызвал Терена, который сообщил, что видел, как «пошли две бабули».

«Значит, слушай, Терен. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?» – обратился к нему Абрикос.

Его собеседник принял сообщение, он добавил, что гражданские «прошли далеко». После этого Абрикос и Бизон вернулись к обсуждению последствий прилета.

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