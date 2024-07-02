НАТО собралось создать должность ответственного за долгосрочную поддержку Киева

Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь

Эксперт Леонков: Изучение ATACMS позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь

Tекст: Анастасия Куликова

«Система GPS и блок гироскопов доказывают, что ракета ATACMS, которая атаковала Севастополь, была управляемая. То есть через сигналы GPS происходила корректировка, согласно которой ракета меняла курс. Таким образом она вышла на цель со стороны моря и разрядила штатный боеприпас над пляжем, где в это время отдыхали мирные граждане», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

«Гироскопы нужны для того, чтобы поддерживать стабильный курс ракеты, ее высоту, ориентацию в пространстве. То есть за счет этого блока происходит корректировка курса ракет, задается новое направление или координаты, и боеприпас начинает с помощью рулей управления менять свое движение», – детализировал он.

«Все это нам нужно, как доказательство того, что атака ракеты была не случайной, как это пытались изобразить на Западе и в Киеве. И второе: мы подтвердим, что Украина не могла корректировать ракету в полете. Это делали американские специалисты», – подчеркнул собеседник.

Формировать полетные задания могут только американцы, изучение данных о работе бортовых систем управления ATACMS позволит нам доказать причастность США к атаке на Севастополь, согласился доктор военных наук Константин Сивков.

Кроме того, изучение ATACMS российскими специалистами также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, добавил он. «Также можно будет лучше понять, каким именно образом выводить из строя эти ракеты с помощью системы электронного подавления», – указал спикер.

Ранее стало известно, что российские специалисты по работе с вооружением изучают систему наведения и коррекции полета, оказавшейся в их распоряжении оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщает РИА «Новости».

«Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», – рассказал специалист. Он отметил, что эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.

Напомним, 23 июня удар кассетной ракеты ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе унес жизни четверых мирных жителей и ранил более 150 человек, среди них – десятки детей. Спецкор газеты ВЗГЛЯД был в городе и стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

Между тем в апреле Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории». По версии американских СМИ, в последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 км.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

