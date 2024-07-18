В Карелии за растление детей осужден водитель школьного автобуса

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчину приговорили к 22 годам строгого режима, его также лишили права заниматься педагогической деятельностью на 15 лет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

Также к нему применят принудительную меру в виде амбулаторного лечения и наблюдения у психиатра.

Дело завели в отношении жителя карельского села по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Иные действия сексуального характера», «Совершение развратных действий».

Его также признали виновным в вовлечении несовершеннолетних в распитие спиртных напитков и изготовлении порнографии, так как свои действия он снимал на видео.

Суд установил, что мужчина под предлогом просмотра кино зазывал к себе в баню мальчиков 10–13 лет, там он угощал их алкоголем. Используя их беспомощное состояние, он совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Его преступления зафиксированы с 2021 года, всех пострадавших он знал лично. Свою вину он полностью признал в суде.