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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    13 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

    19 комментариев
    18 июля 2024, 11:12 • Новости дня

    В Финляндии заявили об очереди из сотен ждущих убежища россиян

    Yle: Сотни россиян подали заявление на предоставление убежища в Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько сотен россиян ждут очереди на предоставление им убежища в Финляндии , на рассмотрении находятся 1,1 тыс. заявлений от граждан России, при этом 400 из них – от женщин, сообщил канал Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы Финляндии.

    Очереди образовались из-за того, что теперь каждая страна ЕС разрабатывает собственные правила работы с просителями убежища из России, потому что агентство Европейского союза (ЕС) по вопросам убежища (EUAA) приостановило разработку общих принципов работы с россиянами, которые хотят уехать жить в ЕС, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Yle.

    Между тем, по данным иммиграционной службы Финляндии, с прошением об убежище к финским властям обратились 714 россиян, каждый случай рассмотрят в индивидуальном порядке.

    С октября 2022 года по конец мая 2024 года 232 россиянам вынесли положительное решение о предоставлении убежища и 95 отказали, а 363 заявления были отозваны. По словам главы отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинена, отозвавшие заявления вернулись в Россию или уехали в безвизовые для россиян государства.

    Ранее стало известно, что решение о выдворении из Финляндии будет приниматься пограничником в кратчайшие сроки, а беженцу будет предписано вернуться в страну, из которой он прибыл.

    Напомним, Совет ЕС окончательно утвердил пакт о миграции и предоставлении убежища, направленный на комплексное ужесточение миграционных норм сообщества.

    17 июля 2024, 08:48 • Новости дня
    Журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей

    Голландская журналистка заявила, что санкции ЕС не повлияли на жизнь москвичей

    Журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Проживающая в Москве с 2022 года журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде заверила, что новые санкции ЕС не оказали существенного влияния на жизнь в российской столице.

    По ее словам, в магазинах Москвы по-прежнему можно найти практически все товары, а доступ к информации из различных источников, включая западные СМИ, остается открытым, передает РИА «Новости».

    Ван ден Энде добавила, что «в Москве ситуация очень хорошая».

    «В отличие от образа России, транслируемого западными СМИ, в Москве царит спокойная атмосфера, люди свободно передвигаются по городу», – подчеркнула она.

    Кроме того, журналистка добавила, что в западных СМИ пишут противоположное тому, что есть на самом деле.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что провальная санкционная политика нанесла больший ущерб европейской экономике, чем российской.

    Коментарии (40)
    15 июля 2024, 15:45 • Новости дня
    Рар рассказал, чем страны ЕС могут навредить Венгрии и Орбану из-за России

    Политолог Рар: Руководство ЕС всерьез рассматривает сценарии лишения Венгрии статуса председателя

    Рар рассказал, чем страны ЕС могут навредить Венгрии и Орбану из-за России
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Продвижение Орбаном мирной инициативы по украинскому конфликту вызывает в Брюсселе беспокойство. ЕС настроен на дальнейшую конфронтацию с Россией, в связи с чем против Будапешта могут быть применены серьезные санкции, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании ситуации на Украине.

    «Страны Евросоюза будут игнорировать и бойкотировать венгерские предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Объединение никогда не сталкивалось со столь сложной ситуацией. Однако Франция в настоящий момент крайне слаба, чтобы лидировать в ЕС, а немцы и поляки постараются выломать руки маленьким странам организации за кулисами, постепенно настраивая их против плана Орбана», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако союз 27 государств не является монолитным. Объединение всегда отличалось политической подвижностью. Тем не менее в настоящий момент ЕС занял принципиальную позицию по вопросу событий на Украине. По их мнению, Россия ни при каких обстоятельствах не должна одержать победу», – указывает он.

    «Данный вопрос тесно переплетается с видением будущей структуры безопасности в Европе, из которой Париж и Берлин планируют вытеснить Москву. В свою очередь Виктор Орбан хочет мира в отношениях с Москвой. В этом его поддерживают лишь Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Роберт Фицо», – отмечает собеседник.

    «Не исключено, что подобная дипломатия главы венгерского правительства превратит его во врага для других государств Евросоюза. В этом случае оппоненты приложат максимум усилий для того, чтобы полностью изолировать венгра. На этом фоне особенно важно понять истинные цели Брюсселя в отношении Орбана», – считает эксперт.

    «Попытается ли объединение отстранить его от председательской должности или премьера поставят на место другим способом? В американском «Фонде Маршалла», расположенном в Берлине, считают, что глава венгерского правительства обязан действовать лояльно и солидарно, однако его инициатива уже разрушила этот принцип», – подчеркивает Рар.

    «Несмотря на то что Орбан в письме к своим коллегам по линии ЕС заверил, что его поездки в Москву и Пекин не организовывались от имени союза, фонд продолжает настаивать на том, что он все равно воспринимается как официальный представитель объединения. В этой связи становится возможной не только отмена председательства Венгрии в Совете, но и приостановка права голоса республики», – уточняет собеседник.

    «В ЕС Орбана обвиняют в злоупотреблении полномочиями, поскольку его необъявленные визиты позволили подорвать позиции европейской внешней политики и представить взгляды Кремля с позиции руководителя Совета. Таким образом, снятие Венгрии со столь высокого поста рассматривается Брюсселем как «политическая самооборона», – указывает он.

    «Причем возможность реализации данного сценария сейчас старательно просчитывается. Приостановка председательства может быть осуществлена путем увеличения квалифицированного большинства, то есть с необходимостью данного шага должны согласиться 20 из 27 правительств Евросоюза, представляющих 65% населения объединения», – считает эксперт.

    «Кроме того, по их мнению, Венгрия должна быть осуждена в соответствии с седьмой статьей договора о ЕС. Данное положение является наиболее жесткой санкционной мерой внутри союза. Ее реализация в отношении государства – члена объединения может привести к отзыву всех прав у участника», – заключил Рар.

    Ранее Виктор Орбан направил лидерам Европейского совета предложения об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Magyar Nemzet сообщил советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец Балаж Орбан. Данная инициатива стала итогом миротворческой миссии главы правительства республики, в рамках которой он со 2 по 11 июля посетил Москву, Киев, Пекин и Вашингтон.

    Премьер Венгрии уведомил своих коллег о результатах первого этапа переговоров, общих достижениях миссии, а также передал ряд предложений, призванных урегулировать ситуацию. По словам его советника, если Европа действительно хочет иметь решающий голос в разрешении сложившейся ситуации, то местные политики должны разработать и реализовать изменения собственного дипломатического курса.

    Балаж Орбан подчеркнул, что венгерская инициатива отличается «реалистичной оценкой ситуации». В ней также содержится соответствующий график необходимых действий. Он отметил, что в Европе до сих пор имеются силы, поддерживающие войну, представители которых негативно воспринимают выдвинутые Будапештом предложения.

    Тем временем издание Politico сообщает, что в ЕС планируют бойкотировать встречу глав МИД объединения в столице Венгрии. По данным газеты, глава дипломатии союза Жозеп Боррель хочет созвать министров на формальный совет по иностранным делам в тот же день, когда должен пройти саммит в Будапеште. Данный жест должен стать «четким сигналом» для Орбана о том, что он не может говорить от лица всей организации.

    Высокая активность премьер-министра Венгрии в сфере урегулирования украинского конфликта может привести к потере страной председательства в ЕС. Ряд европейских чиновников всерьез рассматривают возможность прекращения или сокращения срока пребывания республики на данном посту. Однако, по мнению германского политолога Александра Рара, реализовать подобные планы будет непросто.

    Напомним, причиной обострения отношений Виктора Орбана и ЕС стала миротворческая миссия венгерского премьера, получившая негативную оценку среди западных лидеров. Посетив Киев, Москву и Пекин, он направился в Вашингтон на саммит НАТО, где  предпринял попытку заручиться поддержкой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении своей инициативы.

    Затем Орбан встретился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Газета ВЗГЛЯД писала, что венгерский политик готовит ловушку провоенным деятелям Европы.

    Коментарии (14)
    15 июля 2024, 13:50 • Новости дня
    Эстония предложила России вместе измерить фарватер реки Нарвы
    Эстония предложила России вместе измерить фарватер реки Нарвы
    @ Konstantin Sednev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Эстонии предложило России совместно измерить фарватер реки Нарвы (Наровы), по которой проходит граница двух стран из-за возможных изменений в проточных водоемах, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

    Портал пишет, что представителя российского посольства вызвали в эстонский МИД, где ему передали дипломатическую ноту, в которой России предлагается совместно измерить Нарву, чтобы одинаково воспринимать направление фарватера, передает ТАСС.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от России объяснений, почему российские пограничники сняли буи на Нарве, разделяющей две страны.

    Между тем, департамент полиции и пограничной охраны Эстонии приступил к строительству пяти мониторинговых станций вдоль реки Нарвы на российской границе.

    Эксперты объяснили причину действий эстонских властей на границе с Россией.

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    16 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Усилия премьера Венгрии по урегулированию конфликта вокруг Украины направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс после ноября, когда в США пройдут выборы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Виктор Орбан написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призвал возобновить дипломатические отношения с Россией.

    «Сообщения о том, что Виктор Орбан по итогам «миротворческого вояжа» разослал европейским лидерам послание, появлялись в прессе и прежде. Если верить утечке, опубликованной газетой Bild, письмо венгерского политика относительно короткое – всего полторы страницы. Вряд ли там описаны все подробности визитов политика на Украину, в Россию, Китай и США», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    Вместе с тем в послании отражены все пункты, о которых Орбан говорил публично, считает он. «Инициативы премьера, по сути, направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс по украинскому вопросу после ноября, поскольку пока у власти в США Байден и текущая администрация США. И как венгр пишет в письме, вряд ли что что-то может сдвинуться с места. Премьер убежден, что Трамп после победы запустит мирный процесс», – детализировал собеседник.

    При этом Орбан предупреждает лидеров ЕС о том, что после возвращения к власти экс-президента финансовое бремя поддержки Украины будет возложено на Европу. «А европейцам не справиться с этой задачей», – уточнил Корнилов. Отчасти поэтому он выступает и за возобновление дипломатических отношений с Россией. Однако, по оценкам эксперта, этого не произойдет в ближайшее время. «Рассчитывать на какие-то изменения в Евросоюзе мы можем только в том случае, если в объединении произойдут тектонические сдвиги», – считает он.

    Пока же миротворческие усилия венгерского политика раздражают Брюссель. Политолог напомнил, что ЕС бойкотирует встречу глав МИД в Будапеште, а западные политики и журналисты всячески критикуют Орбана. «Так, газета The Times выпустила материал, в котором премьера называют «апологетом Путина». А Хиллари Клинтон и вовсе считает венгра «иностранным автократом», – указал спикер.

    В схожем ключе выступают в Киеве. Поддержку Орбану высказывают Россия и Китай. Корнилов напомнил заявление Владимира Путина о том, что Москва приветствует миротворческие миссии, но считает завершение конфликта вокруг Украины через посредников маловероятным. «Другое дело, что урегулирование противостояния будет зависеть вовсе не от Орбана, Трампа или кого бы то ни было еще. Не нужно испытывать никаких иллюзий – мир на эту землю несет русский солдат», – заключил Корнилов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю. Послание было сформулировано по итогам недавних «дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом», его содержание приводит Bild.

    В письме из десяти пунктов Орбан отмечает, что по общему мнению, «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально обострится». Он призвал ЕС возобновить отношения с Россией, провести переговоры с Китаем о мирной конференции и наладить политическое взаимодействие со странами Глобального Юга, чье уважение к союзу «было потеряно из-за позиции по конфликту на Украине».

    Венгерский премьер раскритиковал Джо Байдена, поскольку он «не способен изменить текущую провоенную политику» Соединенных Штатов. Дональд Трамп, по мнению Орбана, «после победы на выборах не будет ждать своей инаугурации, а сразу же будет готов действовать» с целью добиться мира на Украине. «У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», – говорится в письме.

    Накануне советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец Балаж Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet сообщил, что Виктор Орбан направил лидерам Европейского совета предложения об урегулировании конфликта на Украине. Балаж Орбан подчеркнул, что венгерская инициатива отличается «реалистичной оценкой ситуации». В ней также содержится соответствующий график необходимых действий. Он отметил, что в Европе до сих пор имеются силы, поддерживающие войну, представители которых негативно воспринимают выдвинутые Будапештом предложения.

    Тем временем Politico сообщает, что в ЕС планируют бойкотировать встречу глав МИД объединения в столице Венгрии. По данным издания, глава дипломатии союза Жозеп Боррель хочет созвать министров на формальный совет по иностранным делам в тот же день, когда должен пройти саммит в Будапеште. Данный жест должен стать «четким сигналом» для Орбана о том, что он не может говорить от лица всей организации.

    Высокая активность премьер-министра Венгрии в сфере урегулирования украинского конфликта может привести к потере страной председательства в ЕС. Ряд европейских чиновников всерьез рассматривают возможность прекращения или сокращения срока пребывания республики на данном посту. Однако, по мнению германского политолога Александра Рара, реализовать подобные планы будет непросто.

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    17 июля 2024, 09:38 • Новости дня
    Захарова: Выступления в СБ ООН показывают, что Запад оказался в меньшинстве
    Захарова: Выступления в СБ ООН показывают, что Запад оказался в меньшинстве
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Выступления в ходе заседания Совета Безопасности ООН указывают на то, что страны Запада оказались в меньшинстве, а голос мирового большинства звучал в унисон с позицией Москвы, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    «Достучаться до Запада или не достучаться… Думаю, что ситуация сейчас иная», – цитирует Захарову радио Sputnik.

    По словам Захаровой, мировое большинство стучится вместе с Москвой.

    Спикер МИД подчеркнула, что выступления представителей государств мирового большинства звучали в унисон российской позиции.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что СБ ООН необходимо реформировать, его следует расширить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки, и Россия будет этого добиваться.

    Коментарии (9)
    16 июля 2024, 20:02 • Новости дня
    В Евросовете отвергли мирные предложения Орбана по Украине
    В Евросовете отвергли мирные предложения Орбана по Украине
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Европейского совета Шарль Мишель не поддержал мирные инициативы венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «никакие переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины», пишет Reuters.

    В письме Орбану, на которое ссылается Reuters, Мишель также заявил, что политика Евросоюза, подразумевающая увеличение поставок вооружений Киеву, «не является политикой войны, а совершенно наоборот», передает ТАСС.

    Кроме того, глава Евросовета написал, что ЕС добивается «вывода российских войск с Украины».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю предложил восстановить дипломатические отношения с Россией и провести переговоры с Китаем о мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине.

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    18 июля 2024, 01:15 • Новости дня
    Россиянин Марченко приговорен к трем годам тюрьмы в США

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в США приговорил россиянина Максима Марченко к трем годам тюрьмы по делу о контрабанде микроэлектроники двойного назначения, сообщили в окружном суде Южного округа Нью-Йорка.

    Представитель суда сообщил, что Марченко назначено наказание в виде «36 месяцев тюрьмы и трех лет под надзором», передает РИА «Новости».

    Напомним, Марченко арестовали в США осенью 2023 года. В 2024 году россиянин признал вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде OLED-микродисплеев, которые могут применяться в приборах ночного видения или оптических прицелах.

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    17 июля 2024, 19:10 • Новости дня
    ЕК утвердила выделение нового транша помощи Киеву

    Фон дер Ляйен: ЕК утвердила выделение нового транша помощи Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение Украине помощи объемом 4,2 млрд евро, об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Помощь будет предоставлена в рамках Фонда для Украины, написала фон дер Ляйен в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее Германия решила сократить расходы на Украину.

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    18 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    NYT заявила об угрозе коллапса энергосистемы Украины

    New York Times указала на угрозу коллапса энергосистемы Украины из-за аномальной жары

    Tекст: Антон Антонов

    На большей части Украины температура воздуха достигает 40 градусов, из-за аномальной жары возможен коллапс энергосистемы страны, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, жара вызвала рост энергопотребления и перегрузку электросети, так как работают кондиционеры и охладительные установки. Власти ответили на сложившуюся ситуацию веерными отключениями по всей стране, передает ТАСС.

    Киев обсуждает с ЕС отмену ограничений по импорту электроэнергии (сейчас лимит установлен на уровне 1,7 ГВт). Украина требует от Запада передать ей запчасти со старых электростанций.

    New York Times назвала массовые отключения электричества «предвестником того, чего стоит ждать зимой», поскольку отремонтировать электростанции Украина вряд ли успеет. Власти Украины задумались об установке сотен газовых турбин по всей стране для разветвления энергосистемы. Однако, как отмечают эксперты, «идея великолепна на бумаге, но сложна в реализации».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.


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    17 июля 2024, 14:46 • Новости дня
    В Кремле санкции против России назвали вредными для обеих сторон

    Tекст: Александра Юдина

    Антироссийские санкции являются нелегитимными, они подрывают основы международных экономических отношений и наносят ущерб обеим сторонам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, данные санкции являются нелегитимными с точки зрения международного права, они подрывают основы и устои международной торговли и международных экономических отношений, передает ТАСС.

    «Считаем, что санкции имеют обоюдоострый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее ЕС согласовал продление антироссийских санкций на полгода.

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    15 июля 2024, 13:35 • Новости дня
    Кнайсль заявила о «пропаже дипломатии» в ЕС

    Кнайсль: Евросоюз отказался от дипломатии в пользу агрессивной политики

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Евросоюза последние годы отказалось от дипломатии, а любые попытки ее установить называются предательством, заявила глава центра «G.O.R.K.I.» Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    По словам Кнайсль, дипломатия в Евросоюзе пропала, начиная с 2022 года, на ее смену пришли жесткие военные агрессивные действия, марши и вооружения, а тех, кто пытается выступить против таких действий, называют предательством, передает ТАСС.

    Она считает, что причиной углубления кризиса в дипломатии стало отсутствие уважения к собеседнику.

    Ранее Кнайсль раскритиковала институты Евросоюза за излишнюю бюрократизацию и неумение договариваться.

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    16 июля 2024, 16:44 • Новости дня
    Канцлер Австрии не поддержал бойкот венгерского председательства в Совете ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что министры от его Австрийской народной партии (АНП) будут и далее принимать участие в заседаниях под председательством Венгрии в Совете ЕС.

    По его словам, необходимо противостоять попыткам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана действовать без согласования, но нельзя бойкотировать председательство, передает ТАСС. Нехаммер заявил, что министры от АНП будут и далее участвовать в заседаниях и работе советов.

    Ранее группа из депутатов Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС за мирные инициативы венгерского премьера Виктора Орбана.

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    15 июля 2024, 13:20 • Новости дня
    ЕС на год продлил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Совет Евросоюза продлил на год действующий режим санкций против Ирана за сотрудничество с Россией и «за поддержку вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке», следует из заявления совета.

    В документе указывается, что санкции против Ирана будут пересматриваться ежегодно, под ограничительными мерами в настоящее время находятся 12 физлиц и девять организаций, у них заморожены активы, также физлицам запрещен въезд в ЕС, передает РИА «Новости».

    Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что Запад накладывает незаконные санкции на Россию и Иран, но страны превратили эти ограничения в возможности.

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    16 июля 2024, 13:03 • Новости дня
    Евродепутаты призвали лишить Венгрию права голоса в совете ЕС

    Politico: Группа европейских депутатов потребовала лишить Венгрию права голоса в совете ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из депутатов Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС за мирные инициативы венгерского премьера Виктора Орбана, сообщила газета Politico.

    Депутаты написали письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсоле, в котором говорится, что Орбан якобы злоупотребил ролью страны – председателя ЕС и «нанес значительный ущерб», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    «Необходима приостановка права голоса Венгрии в совете ЕС, простое общественное порицание не дает результата», следует из письма 63 депутатов, среди которых представители Европейской народной партии, либералов и зеленых.

    Евродепутаты раскритиковали сам факт визитов Орбана в Россию и Китай, но промолчали о его встрече с Владимиром Зеленским в Киеве и с Дональдом Трампом.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию, а также  понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, чем страны ЕС могут навредить Венгрии и Виктору Орбану из-за России.

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    18 июля 2024, 10:26 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала безопасность Украины лучшей инвестицией для ЕС
    Фон дер Ляйен назвала безопасность Украины лучшей инвестицией для ЕС
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вложения в безопасность Украины служат лучшей инвестицией в обеспечение безопасности стран ЕС, следует из речи для комиссии по вопросу второго срока на посту главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

    Агентство отмечает, что получило от ЕК основные тезисы программной речи фон дер Ляйен, в ходе которой она собирается предложить «серию оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес, начиная с создания европейского щита ПВО и системы киберобороны» в случае ее назначения, передает ТАСС.

    «Лучшая инвестиция в европейскую безопасность – это вложения в безопасность Украины», – отмечено в речи фон дер Ляйен.

    Также она добавила, что финансовая, политическая и военная поддержка Киева со стороны Европы должна продолжаться так долго, как это потребуется.

    Ранее Financial Times писала, что фон дер Ляйен не выдвинет свою кандидатуру на пост председателя ЕК, если Европарламент при первом голосовании на этой неделе не одобрит ее кандидатуру.

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