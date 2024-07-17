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    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    9 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

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    Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

    8 комментариев
    17 июля 2024, 23:55 • Новости дня

    ВСУ атаковали Белгородскую область

    В результате атаки ВСУ пострадали три жителя Шебекино

    Tекст: Антон Антонов

    Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, после этого ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В Шебекино пострадали три человека: двое получили «слепые ранения мягких тканей грудной клетки», третий – ранение плеча. Повреждены многоквартирные дома, частные домовладения, сгорел гараж с находящимся внутри автомобилем. Также повреждения получили коммерческий и социальный объекты, машины, линии электро- и газоснабжения, сообщил Гладков в Telegram.

    Позднее ВСУ атаковали села Старый Хутор, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Вознесеновка и Муром, а также окрестности хутора Михайловка. Полностью разрушен один частный дом, сгорела машина. Повреждены частные домовладения, автомобили, комбайн.

    Напомним, в результате атаки FPV-дрона ВСУ на легковой автомобиль в Белгородской области погибла молодая семейная пара.

    17 июля 2024, 13:14 • Новости дня
    В результате ракетного удара по командному пункту СБУ в Киеве погибло несколько офицеров
    В результате ракетного удара по командному пункту СБУ в Киеве погибло несколько офицеров
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командный пункт Службы безопасности Украины (СБУ) был поражен в Киеве в начале недели, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, в начале недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар, поражен командный пункт СБУ. Он уточнил, что погибло несколько офицеров, легко ранен первый замглавы СБУ.

    По данным из открытых источников, первым заместителем главы СБУ является генерал-майор Сергей Андрущенко.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК украинской столицы.

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    17 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной

    Военный эксперт Леонков назвал провокацией полет британского самолета Grob Prefect T1 над Украиной

    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной
    @ raf.mod.uk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Grob Prefect T1 – небольшой самолет, который в Британии используется для начальной летной подготовки. Киеву же аппарат могли передать в виде военной помощи. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в небе над Украиной заметили британский учебно-пилотажный самолет.

    «Grob Prefect T1 – это британский учебно-пилотажный самолет. Он относится к легкой авиации. Такие аппараты могут находиться в воздухе продолжительное время, но все зависит от нагрузки, которая установлена на борту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он напомнил, что в Британии Grob Prefect T1 используется для отработки летчиками навыков полета. На Украину же самолет мог попасть в виде военной помощи. «Аппарат засветился на портале Flightradar, поскольку на нем был включен транспондер. С другой стороны, если бы этого не было сделано, то наши военные, скорее всего, сбили бы неопознанную цель», – рассуждает собеседник.

    Вместе с тем вопрос о том, почему Grob Prefect T1 беспрепятственно проследовал по маршруту над территорией Украины, пока остается открытым. «Я допускаю, что мы изучали новую цель», – считает эксперт. При этом действия противника он назвал провокацией. По мнению спикера, задачей украинского командования было в том числе понять, как среагируют наши зенитно-ракетные комплексы.

    После «пробного» пролета ВСУ могут начать активнее использовать Grob Prefect T1 в качестве разведчика, установив необходимое дополнительное оборудование. «Причем не исключено, что привлекать к этой работе будут специалистов из сельскохозяйственной авиации. На Украине существует проблема с профессиональными летчиками, поэтому тем, кто ранее занимался опылением полей, вполне могут поручить вести разведку», – уточнил Леонков.

    В этой связи он напомнил об инциденте, произошедшем в апреле 2023 года. Тогда в Брянской области упал украинский самолет, который занимался разведкой местности. «Как показывает опыт, подавление таких целей для нас не проблема», – подчеркнул эксперт. 

    Кроме того, Grob Prefect T1 может быть использован в качестве ПВО. Летчики ВСУ уже охотятся за российскими БПЛА на Як-52. «Скорость таких самолетов не очень большая. Противник использует машины в режиме догоняющего: первый летчик управляет, второй – из пулемета пытается поразить цель. Эту задачу может решить и британская машина. При этом Grob Prefect T1, скорее всего, доработают, подвесив пулемет», – заключил Леонков. 

    Ранее над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Британии. Согласно данным портала Flightradar, аппарат появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области. Затем он пролетал над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями. Также британский самолет заметили над подконтрольными ВСУ территориями ДНР и Запорожской области. Примерно в 1.32 мск он пропал с радаров.

    Между тем Киев в скором времени может получить от Запада истребители F-16. Самолеты были обещаны Украине прошлым летом, одним из условий было то, что украинские летчики пройдут обучение для управления этими истребителями. В передаче участвуют Дания, Нидерланды, Норвегия. Уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16.

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    17 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Россия пообещала Украине ответ на провокацию против Белоруссии
    Россия пообещала Украине ответ на провокацию против Белоруссии
    @ Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Россия ответит на провокации со стороны Украины в отношении Белоруссии в соответствии с нормами военной доктрины Союзного государства, заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

    «Согласно военной доктрине Союзного государства, внешняя агрессия против Белоруссии будет рассматриваться Россией как посягательство на общую союзную территорию», – приводит ТАСС слова дипломата.

    Полищук подчеркнул, что на любые провокации со стороны Украины будет дан адекватный ответ.

    Напомним, по словам Полищука, Украина подтверждала внеблоковый статус до выхода из переговоров в 2022 году.


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    17 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    Кремль ответил на слова президента Польши о «близости войны» России и НАТО

    Песков: Кремль не согласен с оценкой Дуды о близости войны России и НАТО

    Кремль ответил на слова президента Польши о «близости войны» России и НАТО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не разделяет точку зрения польского президента Анджеи Дуды по поводу того, что успешное завершение СВО приблизит войну России и Запада, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Нет, мы не разделяем такие прогнозы», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее Дуда заявлял, что победа России в конфликте на Украине может привести к войне с НАТО.

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    17 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    ВСУ оставили часть позиций в Часовом Яре

    Источник: ВСУ оставили часть позиций в Часовом Яре под давлением десантников

    ВСУ оставили часть позиций в Часовом Яре
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные уступили свои рубежи в северо-восточной части города Часов Яр, сообщил источник в силовых структурах ДНР в среду.

    Десантники ВС России выбили украинские подразделения из северо-западной части города, ВСУ понесли большие потери, сказал собеседник ТАСС.

    Выжившие бойцы украинской армии «просто сбежали», они сдали позиции, чтобы уйти вглубь обороны.

    Также российские десантники смогли форсировать с фланга канал Северский Донец – Донбасс, в этом районе давление на ВСУ усилилось.

    Ранее источник сообщал, что киевский режим перебросил в Часов Яр группу иностранных наемных боевиков.

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    17 июля 2024, 04:50 • Новости дня
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    @ Daniel Bockwoldt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в Белом доме могут рассмотреть идею создания на территории Украины автономных зон, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, с такой инициативой выступил Ричард Гренелл, который ранее занимал должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки США в администрации Трампа, передает ТАСС.

    Гренелл отметил, что понятие «автономные зоны» может иметь различные значения, но необходимо тщательно проработать детали. Однако он не уточнил, что именно имел в виду.

    Также Гренелл подчеркнул, что нельзя допустить вступление Украины в НАТО в ближайшее время.

    Агентство отмечает, что Гренелл, который занимал должность посла США в Германии во времена администрации Трампа, рассматривается как возможный кандидат на пост государственного секретаря США в случае победы республиканского кандидата на президентских выборах в ноябре.

    Напомним, накануне Трамп допустил ослабление санкций в отношении России.

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    17 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине

    Al Jazeera: Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине

    Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Греция передала США 32 истребителя F-16 Block-30 для модернизации и дальнейшей передачи Украине, пишет Al Jazeera.

    Уточняется, что такой шаг позволит частично закрыть дефицит в 150 истребителях, которые, по оценкам украинских властей, необходимы ВСУ, передает «Газета.Ru».

    По данным издания, продажа самолетов США вызвала неоднозначную реакцию в Греции. С одной стороны, это позволит стране избавиться от устаревшей техники и получить средства для модернизации своих ВВС.

    С другой стороны, некоторые эксперты опасаются, что передача такого количества истребителей Украине может ослабить обороноспособность самой Греции.

    «Сдерживающим фактором являются соображения безопасности, которые делают политику Греции проукраинской», – отмечает автор публикации.

    Ранее в России назначили премию за первый сбитый на Украине F-16.

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    17 июля 2024, 05:56 • Новости дня
    Над Украиной заметили самолет Grob британских ВВС

    Над территорией Украины заметили учебно-пилотажный самолет британских ВВС

    Над Украиной заметили самолет Grob британских ВВС
    @ Tony Hisgett/Wikipedia

    Tекст: Максим Попов

    Над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании, сообщил сервис Flightradar.

    По имеющейся информации, самолет появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области Украины, передает РИА «Новости».

    Затем он пролетал над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями. Также британский самолет заметили над подконтрольными ВСУ территориями ДНР и Запорожской области.

    Примерно в 1.32 мск он пропал с радаров.

    Напомним, накануне в России назначили премию за первый сбитый на Украине F-16.


    Коментарии (22)
    17 июля 2024, 08:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили десять переправ ВСУ через Оскол под Купянском

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные за последние несколько суток уничтожили около десяти водных переправ украинских сил через реку Оскол в районе Купянска Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в течение последних нескольких суток российская армия на Купянском направлении сосредоточила свое внимание на нарушении логистики ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Нашими военнослужащими было уничтожено около десяти переправ через реку Оскол», – отметил Марочко.

    Ранее сообщалось, что украинские военные перестали пытаться переправить крупные десантные группы на левый берег Днепра после провала в Крынках, боевые действия сместились на острова.

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    17 июля 2024, 02:37 • Новости дня
    В России объявили в розыск замначальника сухопутных войск ВСУ Федорова
    В России объявили в розыск замначальника сухопутных войск ВСУ Федорова
    @ Полина Орехова/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российские власти объявили в розыск первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Федорова, следует из обновленной базы МВД.

    Отмечается, что Федоров родился 8 июня 1954 года. Он разыскивается по статье Уголовного кодекса, но конкретная статья не уточняется, передает ТАСС.

    Известно, что  в 1992 году Федоров вступил в Вооруженные силы Украины. В июне 1999 года он стал начальником штаба и первым заместителем начальника Главного управления боевой подготовки командования сухопутных войск ВСУ. В августе 2006 года Федоров был назначен на должность первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ.

    Напомним, в начале июля бывшего командующего группировкой ВСУ «Юг» Соколова объявили в розыск в России.


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    17 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Одесские партизаны за ночь сожгли пять автомобилей ТЦК ВСУ
    Одесские партизаны за ночь сожгли пять автомобилей ТЦК ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пророссийские партизаны уничтожили за ночь пять служебных автомобилей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе за прошедшую ночь, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, партизаны уничтожили пять автомобилей ТЦК и украинских военных в Одессе за ночь.

    Ранее в воскресенье «Страна» сообщала, что неизвестные ночью в Киеве сожгли автомобиль украинского военного.

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    17 июля 2024, 21:14 • Новости дня
    Лавров назвал неприемлемыми подходы второй конференции по Украине
    Лавров назвал неприемлемыми подходы второй конференции по Украине
    @ URS FLUEELER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России и ряда других стран подходы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    По его словам, второй раунд «саммита мира» содержит односторонние, абсолютно неприемлемые подходы как для Москвы, так и для многих других государств, которые заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Лавров также заявил, что западные страны взяли курс на «продавливание любой ценой» так называемого плана президента Украины Владимира Зеленского, представляющего собой ультиматум.

    Ранее Лавров назвал «обреченными на провал» ультиматумы в отношении России.

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    17 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политологи из России и США вели закрытые переговоры по теме урегулирования украинского кризиса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    «Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, в частности, российские эксперты задали американским коллегам вопрос, поддержат ли США отмену запрета русского языка на Украине при урегулировании конфликта, на что получили ответ: «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины – им самим решать».

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    17 июля 2024, 17:18 • Новости дня
    ВСУ атаковали энергообъекты в Запорожской области

    Балицкий: Из-за двух ударов ВСУ в Запорожской области начались перебои с электричеством

    ВСУ атаковали энергообъекты в Запорожской области
    @ BalitskyEV

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области, в 80 населенных пунктах начались перебои с подачей электричества, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    ВСУ нанесли первый удар по Токмакскому муниципальному округу, из-за этого началась утечка масла, обесточены несколько районов Токмака, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Затем украинские боевики ударили по подстанции в Каменско-Днепровском муниципальном округе. Перебои с электроснабжением наблюдаются в 65 населенных пунктах Токмакского округа и 15 населенных пунктах Каменско-Днепровского округа.

    Энергетики уже начали восстанавливать поврежденные сети, изучаются возможности по включению резервных схем электроснабжения. Днем могут ввести веерные отключения потребителей. «В течение суток планируется восстановить электроснабжение большей части отключенных потребителей», – заключил Балицкий.

    Во вторник Балицкий сообщал о веерных отключениях в регионе из-за сбоя в работе Ростовской АЭС.

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    17 июля 2024, 04:32 • Новости дня
    Украина подтверждала внеблоковый статус до выхода из переговоров в 2022 году

    Tекст: Максим Попов

    Украинская делегация до выхода из переговоров с Россией весной 2022 подтверждала внеблоковый статус, сообщил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

    По словам Полищука, внеблоковый статус был одним из ключевых положений проекта российско-украинского мирного договора, который обсуждался в Белоруссии и Турции весной позапрошлого года. До одностороннего выхода из переговоров украинская сторона полностью поддерживала эту идею, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что Украине важно вернуться к истокам своего суверенитета. По мнению дипломата, нейтралитет, отказ от членства в НАТО, уход от нацистской идеологии, уважение прав русскоязычных граждан и национальных меньшинств – это лучшие гарантии безопасности и государственности для Украины.

    Напомним, по словам Полищука, США предоставили Украине право использовать американское вооружения для нанесения ударов по территории России.


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      Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

      В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

      14 комментариев
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