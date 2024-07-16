NYP: Полицейские были в здании, с которого стреляли в Трампа

New York Post: Полицейские были в здании, с которого стреляли в Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

Снайперы из местной полиции, которые должны были обеспечивать безопасность на предвыборном митинге Трампа, находились не на крыше, а внутри здания, в результате чего Крукс беспрепятственно попал на крышу, пишет New York Post, передает ТАСС.

Представитель Секретной службы США Энтони Гульеми сообщил, что стражи порядка проверили участок и помещение перед началом мероприятия, но не стали подниматься на крышу после начала митинга, боясь помешать снайперам службы.

По данным издания, один из полицейских попытался осмотреть крышу незадолго до начала стрельбы, но Крукс направил на него оружие, вынудив отступить.

Участники митинга заметили стрелка на крыше и предупредили о нем полицейских за две минуты до выстрела, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на видео, снятое одним из очевидцев. На кадрах также запечатлен подходящий к месту преступления полицейский, но неясно, слышал ли он предупреждения толпы или уже знал о стрелке.

Кроме того, на стоянке рядом со зданием, с крыши которого открыл огонь Крукс, видны три припаркованные полицейские машины. Пока неизвестно, были ли в них офицеры полиции.

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге было совершено на прошлой неделе. В результате погиб один из его сторонников, нападавшего ликвидировали. Сам Трамп назвал чудом свое спасение.