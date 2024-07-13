После конфликта со стрельбой в Петербурге в полицию доставлены трое мигрантов

Tекст: Антон Антонов

Ведомство сообщило в Telegram, что «доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения». Указывается, что поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, при этом к моменту прибытия полиции на месте происшествия участников конфликта уже не было.

Как пишет «Фонтанка», «по предварительной информации, вооружившись, отношения выясняли таксисты». Указывается, что «у них возник конфликт интересов, касающийся их заработка».

Один из очевидцев заявил, что «они делили зону влияния», так как «один поток стал зарабатывать 5 млн в месяц, а другой 25». Еще одна жительница ЖК «Чистое небо», возле которого произошла перестрелка, заявила, что территорию «делят» две «династии» таксистов, передает РЕН ТВ.

Городской главк СК позднее также сообщил, что причиной конфликта, по предварительным данным, стала «конкуренция в сфере такси». Уточняется, что стрельба, предположительно, велась из пневматического оружия. Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2024 году правоохранители выдворили из страны свыше 65 тыс. человек, нарушивших миграционное законодательство, закрыт въезд для 120 тыс. лиц.