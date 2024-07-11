Путин назвал хорошей ситуацию с детскими садами и школами в Петербурге

США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО

Tекст: Антон Антонов

Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум, передает РИА «Новости».

В документе указывается на необходимость поддержать «возможность членства Украины, балтийских и южных государств» в НАТО. Подчеркивается, что публично заявлять об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

Авторы меморандума (Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие) заявили, что «стратегию в отношении Украины» нужно развивать параллельно с развитием «партнерства НАТО с Россией». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог. При этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Клинтон заявил, что хочет «создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы».

Клинтон выступил против обещания, что бывшие страны СССР не смогут войти в НАТО. По его словам, это «было бы плохо для попытки построить новое НАТО, но также было бы плохо для попытки построить новую Россию». Он заверил, что речь не идет о «массивном, ускоренном расширении». Однако, заявил Клинтон, он не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в альянс других стран. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32.

Кроме того, стало известно, что в 2000 году замглавы Госдепа Строуб Тэлботт предположил, что при новом президенте России Владимире Путине «следующий раунд расширения НАТО пройдет проще», поскольку Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин, по мнению Тэлботта, относился к НАТО эмоционально.

Напомним, фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали советское руководство, пообещав не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.