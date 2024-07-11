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    Западная Украина провалила тест на патриотизм
    Медведев назвал финальную точку пути Украины в НАТО
    В регионах России решили открыть курсы адаптации мигрантов
    В Петербурге временно запретили электросамокаты
    Из-за ударов ВСУ в Белгородской области за сутки погиб один человек
    СВР сообщила о поиске США замены Зеленскому
    Москва отказалась участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    Россия пообещала военный ответ на дальнобойные ракеты США в Германии
    Премьер Грузии обвинил США и ЕС в нежелании перезагрузить отношения
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    4 комментария
    11 июля 2024, 12:40 • Новости дня

    Песков: НАТО не останавливает продвижение своей инфраструктуры к России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс не прекращает продвижение своей инфраструктуры к российским границам, что требует ответных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    НАТО решило создать логистические хабы в причерноморских городах, открыть дополнительные точки в Европе, напомнил Песков, передает ТАСС.

    «Видим, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ», – отметил он.

    Североатлантический альянс пытается преследовать одну из главных целей – подавление России и нанесение ей стратегического поражения, что обязывает Москву «глубоко анализировать принятые решения и состоявшиеся дискуссии, очень внимательно анализировать текст декларации» НАТО.

    «Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это все потребует от нас продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для контрсдерживания НАТО», – сказал представитель Кремля.

    Также принятые на саммите НАТО документы показывают, что страны Запада не сторонники диалога и мира, заключил Песков.

    Также он отмечал, что страны НАТО в ходе своего саммита в Вашингтоне «выпукло» подтвердили намерение продолжать конфронтацию.

    10 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Названо оружие, которое применили для удара по порту Одессы

    Источник: По целям в порту Одессы ударили комплексом «Утес»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По военным целям в одесском порту нанесли удар с помощью ракетного комплекса «Утес», сообщил источник в силовых структурах России.

    Российская армия применила береговой ракетный комплекс «Утес» для поражения целей в порту Одессы, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее в среду координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС России поразили склад с боеприпасами ВСУ в порту города Черноморска в Одесской области.

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    11 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»

    Замглавы МИД России Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине

    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приемлет ультиматумы и не станет участвовать в саммитах по Украине, которые основаны на «формуле Зеленского», сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин подтвердил, что Москва в курсе планов «киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке» и устроить «аналогичное мероприятие», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на саммит «думают даже пригласить Россию». Хотя страна проведения еще не выбрана, «география не имеет принципиального значения», сказал Галузин, пояснив, что определяющую роль играет «содержание», а с ним «все предельно ясно».

    Как подчеркнул Галузин, Украина и ее союзники используют «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского». Запад и Киев «сознательно игнорируют другие инициативы по урегулированию украинского кризиса». Галузин назвал такой подход «очередным проявлением мошенничества».

    Он заявил, что «реальный хозяин Украины» – США, под их «дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим», Вашингтон является «главным конструктором и бенефициаром конфликта».

    По мнению Галузина, «едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке». Как заявили в МИД, «в таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится».

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    10 июля 2024, 18:56 • Новости дня
    СМИ опубликовали письмо Орбана о сроках переговоров между Россией и Украиной
    СМИ опубликовали письмо Орбана о сроках переговоров между Россией и Украиной
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Москвой и Киевом до конца этого года могут состояться новые мирные переговоры, считают президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин, пишет испанская газета El Pais.

    Издание ссылается на письма, направленные премьером Венгрии Виктором Орбаном европейским лидерам по итогам визитов в Россию и Китай, передает ТАСС.  По данным El Pais, в письмах Орбан также отметил, что обсуждал с Си Цзиньпином возможные сценарии развития конфликта после выборов президента в США.

    По его словам, от нового американского лидера будут ждать «быстрый политический результат еще до вступления в должность». Новая администрация США будет заинтересована в прекращении огня и быстрых мирных переговорах, считает венгерский премьер.

    Ранее Орбан после открытой части встречи с Путиным заявил, что ради мира «надо действовать».

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    11 июля 2024, 08:00 • Новости дня
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России получила данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому от своего резидента в Киеве, следует из обнародованной в журнале «Разведчик» рассекреченной шифрограммы.

    «По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине», – передает ТАСС указание в документе.

    В частности, в Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией.

    Также стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, а вопрос легитимности Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий полностью утрачивается, сообщается в документе.

    При этом отмечается, что американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался на посту, так как на него «завязаны схемы финансирования войны, приносящие доходы представителям киевского режима и западным производителям вооружений.

    Как выяснила СВР, в такой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине «до поры до времени» проявлять сдержанность.

    При этом в документе указано, что в США активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту.

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    10 июля 2024, 23:46 • Новости дня
    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО

    Алаудинов заявил о возможном завершении СВО осенью 2024 года

    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине может завершиться осенью 2024 года, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы настроены на победу. Я рассчитываю на то, что – что бы ни говорили в НАТО, в Америке – в этом году СВО у нас завершится, я больше чем в этом уверен», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По его мнению, выборы в Европе и США показывают, что народы стран Запада «устали» от необходимости тратить «большой объем денег» из-за Украины, они устали от того, что «с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить».

    Кроме того, как заявил Алаудинов, «ресурс Украины уже истощается», а НАТО не в состоянии дальше оснащать украинские формирования вооружением. Алаудинов заявил о «недовольстве руководящего состава» вооруженных сил Украины, украинского народа. Также Алаудинов подчеркнул, что все аналитики понимают – «Украина никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ей ни давали». Поэтому можно сделать вывод, что «в этом году СВО завершится», сказал Алаудинов.

    Напомним, Алаудинов сообщил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции.

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    10 июля 2024, 17:59 • Новости дня
    США привели в повышенную готовность военные базы в Европе
    США привели в повышенную готовность военные базы в Европе
    @ U.S. Army/Spc. David M. Sharp

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США привели в повышенную готовность ряд своих баз в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО.

    Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить приведение в повышенную готовность ряда американских баз в Европе якобы в связи с угрозой диверсий, генсек НАТО заявил, что США повысили уровень готовности ряда своих европейских баз, передает ТАСС.

    Столтенберг также попросил обратиться за подробностями и комментариями к США.

    Напомним, военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности. Пентагон на прошлой неделе заявил, что нужно убедиться, что американские военные соблюдают «меры предосторожности».

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    11 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Журналистка Bloomberg Джейкобс узнала о желании Киева провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, конференция должна пройти с участием России, сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Джейкобс со ссылкой на источники заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Украина намерена созвать конференцию для «справедливого урегулирования» конфликта, причем «на этот раз» конференция должна пройти «с участием России». Журналистка связывает такое стремление Киева с возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, передает РИА «Новости».

    Напомним, первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в Швейцарии, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    11 июля 2024, 05:29 • Новости дня
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку беспилотника, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Беспилотник был сбит в Ступинском городском округе. По имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Собянин в Telegram.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали Белгородскую и Брянскую области.

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    10 июля 2024, 14:13 • Новости дня
    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи в Харьковской области, ДНР и ЛНР
    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи в Харьковской области, ДНР и ЛНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Запад» смогли занять более выгодные позиции, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Они также поразили формирования 14-й, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Эти формирования поражены у Купянска, Синьковки, Петропавловки (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Торского (ДНР). Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 495 человек, танк, американскую гаубицу М777, две САУ «Гвоздика», орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 31-й механизированной бригады ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 113-й, 127-й бригад территориальной обороны и 13-й бригады нацгвардии у Волчанска, Малых Проходов, Борщевой, Вильчи, Глубокого и Липцов в Харьковской области.

    Она также отразила две контратаки 92-й штурмовой бригады и 42-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 275 человек, боевую бронированную машину «Казак», гаубицу М777, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й, 31-й, 33-й, 118-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Дылеевки, Григоровки, Красного, Часова Яра, Елизаветовки, Успеновки, Дальнего, Курахово в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 600 человек, два орудия Д-20, две американские гаубицы М119, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав». Также уничтожен полевой склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны у Воздвиженки, Елизаветовки, Артемово, Дружбы, Тимофеевки и Торецка в ДНР. Отражены пять контратак украинских штурмовиков 31-й механизированной, 142-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 510 человек, немецкую БМП Marder, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 1-й танковой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 128-й бригады теробороны, 21-й бригады нацгвардии у Октября, Урожайного и Великой Новоселки в ДНР. Отражена атака штурмовиков 108-й бригады теробороны.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 135 человек, британскую гаубицу FH-70, американскую гаубицу М198, САУ «Богдана». Уничтожен полевой склад боеприпасов противника.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 22-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты у Антоновки, Токаревки и Садового в Херсонской области. Украинская сторона потеряла до 85 человек, два орудия Д-20, ликвидирован полевой склад артиллерийских боеприпасов.

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    11 июля 2024, 00:42 • Новости дня
    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности стран альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В итоговой декларации саммита НАТО утверждается, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО.

    В документе сказано, что «НАТО не ищет конфронтации, не представляет угрозы для России» и готово «сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации». При этом указывается, что «Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников», передает ТАСС.

    К следующему саммиту планируется сформулировать «рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России». НАТО заявило о намерении противодействовать «агрессивным» шагам России, которая «восстанавливает и расширяет военный потенциал», являясь, по мнению альянса, «угрозой» в долгосрочной перспективе. В документе утверждается, что Россия якобы «усилила агрессивные гибридные действия» (саботаж, провокации на границах союзников, кибердеятельность) по всему Евро-Атлантическому региону.

    НАТО заявило, что российская специальная военная операция на Украине «нарушила мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвала глобальную безопасность». Альянс призвал другие страны «не оказывать никакой помощи» России. Подчеркивается, что НАТО «осуждает всех тех, кто способствует и таким образом продлевает» конфликт на Украине.

    В частности, «способствовать» проведению СВО продолжает Белоруссия, в связи с чем в «углублении» ее «политической и военной интеграции» с Россией НАТО видит «негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса».

    В декларации отмечается, что НАТО никогда не признают воссоединение новых регионов и Крыма с Россией, которое в нем названо аннексией. Лидеры альянса также заявляют, что Россия «должна немедленно» вывести свои войска с Украины, а также из Молдавии и Грузии.

    НАТО планирует укреплять передовую оборону на своем восточном фланге и использовать возможности, которые предоставляет для этого вступление в альянс Финляндии и Швеции. Страны НАТО намерены развивать интегрированную систему ПВО и ПРО с акцентом на восточный фланг альянса.

    Напомним, генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит «никакой непосредственной военной угрозы» в отношении кого-либо из союзников по НАТО. По его словам, Россия «слишком занята» спецоперацией на Украине. Однако, по утверждению Столтенберга, якобы существует угроза «кибератак и саботажа» со стороны России. Также Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО.

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    10 июля 2024, 13:10 • Новости дня
    Белый дом анонсировал программу НАТО по «приближению» Украины к альянсу
    Белый дом анонсировал программу НАТО по «приближению» Украины к альянсу
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс на своем саммите обнародует меры, которые позволят Украине приблизиться ко вступлению в военный блок, сообщили в администрации американского президента Джо Байдена.

    Союзники по блоку объявят о «новых значительных мерах поддержки» киевского режима, которые должны приблизить Украину к НАТО и помочь усилить ее способность «защищаться от российской агрессии», сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что членство Украины в НАТО пока недостижимо.

    До этого СМИ сообщали, что Киев недоволен отсутствием планов официально пригласить Украину в НАТО.

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    10 июля 2024, 22:25 • Новости дня
    Молдавия не присоединилась к новым экономическим санкциям ЕС против России

    Молдавия не стала присоединяться к экономической части 14-го пакета антироссийских санкций ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавия, которая является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, поддержала персональные, но не экономические санкции 14-го пакета, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Новый пакет санкций включает персональные и экономические ограничения. Он затрагивает 69 человек и 47 организаций. Боррель выпустил традиционное заявление о присоединении к санкциям стран – кандидатов в ЕС и государств, входящих в Европейскую ассоциацию свободной торговли Европейской экономической зоны.

    К персональным санкциям присоединились шесть стран-кандидатов (Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина) и три страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), передает РИА «Новости».

    Сербия, Грузия и Турция, которые являются странами-кандидатами, в этом списке отсутствуют. В списке стран, которые поддержали экономические санкции 14-го пакета, их также нет; нет в нем и Молдавии.

    В конце июня страны Евросоюза утвердили новый 14-й пакет санкций против России, в том числе против СПГ и перевозки российской нефти.

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    10 июля 2024, 18:16 • Новости дня
    Подполье: Склад ВСУ с дронами и боеприпасами поражен в Николаевской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По складу беспилотников и боеприпасов у железнодорожного вокзала в Вознесенске в Николаевской области нанесен удар, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Прилет зафиксирован у торгового центра «Памир», рядом с железнодорожным вокзалом, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Он добавил, что в самом ТЦ продаются стройматериалы, которые реализует местный мэр. При этом одно из строений «было заполнено БПЛА и разными боеприпасами», добавил подпольщик.

    По неподтвержденной информации, на момент удара на складе находились офицеры ВСУ и чиновники из горадминистрации, мэр Вознесенска получил ранение.

    До этого в среду Лебедев сообщал об ударе по складу с боеприпасами ВСУ в порту Черноморска под Одессой.

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    10 июля 2024, 18:00 • Новости дня
    Леонков: НАТО укрепит ПВО Украины по схеме «с миру по нитке»
    Леонков: НАТО укрепит ПВО Украины по схеме «с миру по нитке»
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киеву передадут несколько систем ПВО, которые развернуты в странах Европы, а средства в размере более 1 млрд долларов, выделение которых анонсировал Североатлантический альянс, будут направлены на покрытие сопутствующих расходов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и их союзники на саммите НАТО обязались выделить Украине средства для укрепления ПВО, а Владимир Зеленский выдвинул Западу новые требования.

    «Помощь Украине от западных партнеров идет по принципу «с миру по нитке». Именно поэтому США, Германия и Румыния передадут Киеву систему ПВО Patriot, а Нидерланды и другие страны – компоненты к ним. Кроме того, украинские союзники намерены предоставить им NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM и IRIS T-SLS», – указал военный эксперт Алексей Леонков.

    Он напомнил, что один полный комплект ЗРК Patriot стоит в районе 1 млрд долларов. Собеседник полагает, что Киеву передадут системы, которые уже развернуты в странах Европы, а выделенные средства направят на покрытие сопутствующих расходов.

    «Причем, на мой взгляд, на Западе попытаются удешевить стоимость тех же ЗРК Patriot. Батарея состоит из пусковых установок, командной будки, антенны. Не исключаю, что союзники Украины в целях экономии заменят отдельные компоненты», – считает Леонков. По его оценкам, обещанные НАТО системы ПВО нескоро окажутся на Украине.

    «Наши ВКС и ракетные комплексы создали ряд проблем для противника. Мы отслеживаем, где могут концентрироваться поставки вооружений и военной техники ВСУ. На этом фоне украинские партнеры отправляют помощь очень маленькими партиями и используют сложную логистику. В том числе поэтому в Киеве жалуются на задержки», – пояснил эксперт.

    Кроме того, продолжил он, у противника есть проблемы с распределением военной помощи, что вызывает «диссонанс» на поле боя: на некоторых направлениях у ВСУ много вооружений, но некем воевать, на других же – есть военнослужащие, но нет вооружения.

    На этом фоне Леонков напомнил о недавнем заявлении Зеленского о том, что в ВСУ есть 14 неукомплектованных бригад. «На саммите НАТО он также продолжал жаловаться и критиковать альянс за то, что «союзники» передают не то и не в том объеме. Такое нытье стало уже традиционным. При этом Зеленский фактически ставит странам Европы в вину поражение Украины. По его мнению, если бы у ВСУ было оружие, они бы наступали. Это в очередной раз показывает, что Зеленский заинтересован в продолжении боевых действий», – указал собеседник.

    И все это происходит в условиях, когда Европа и США не успевают производить вооружение, чтобы удовлетворить все потребности Украины. «Парадокс еще в том, что на Западе говорят о якобы намерениях России напасть на европейские страны, но при этом они же снимают комплексы противовоздушной обороны с боевого дежурства и отдают их ВСУ», – иронично заключил Леонков.

    Ранее США и их союзники заявили о намерении выделить Украине свыше 1 млрд долларов на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в совместном письменном заявлении лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

    «Укрепляя противовоздушную оборону Украины, мы благодарны коалиции из более 50 стран, которая оказывает помощь в области безопасности, а также в Инициативе немедленных действий по противовоздушной обороне, в рамках которой партнеры пообещали более 1 млрд долларов для поддержки противовоздушной обороны Украины», – указано в релизе.

    При этом Владимир Зеленский на саммите критиковал альянс и выражал недовольство оказываемой помощью. Так, он заявил, что полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий. Кроме того, по его мнению, западных поставок американских истребителей F-16 Украине будет мало. «Проблема с F-16 в их числе и сроках… У нас есть решение о 10–20, даже если у нас будет 50, то это ничто», – сказал Зеленский. Он потребовал 128 машин, что равно общему количеству, которое есть у «партнеров» Украины.

    Высокопоставленные официальные лица США и Европы во время открытия саммита НАТО отметили трудности при производстве вооружений для Украины. По информации газеты The Wall Street Journal, Пентагон и многие оборонные компании признали, что ранние оценки насчет того, как быстро они смогут увеличить производство достаточного для Киева количества оружия, были слишком оптимистичными.

    Коментарии (6)
    10 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    США анонсировали выделение НАТО 40 млрд евро для Украины в 2025 году
    США анонсировали выделение НАТО 40 млрд евро для Украины в 2025 году
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс выделит киевскому режиму в 2025 году минимум 40 млрд евро для противодействия России, сообщили в администрации американского президента Джо Байдена.

    На саммите НАТО в Вашингтоне союзники объявят о предоставлении «минимального базового финансирования» в 40 млрд евро для Украины, сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

    Также члены альянса должны будут обеспечить для этой страны «устойчивый уровень поддержки» в безопасности, чтобы «Украина могла одержать победу».

    В среду Белый дом объявлял о том, что на саммите НАТО будет раскрыта программа по «приближению» Украины к членству в военном блоке.

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