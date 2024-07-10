США привели в повышенную готовность военные базы в Европе

Лукьянов: Орбан пользуется неспособностью ЕС жестко карать отступников

Tекст: Анастасия Куликова

«Премьер-министр Венгрии довольно элегантно продумал свой «миротворческий вояж». Он изначально посетил непосредственных участников конфликта, а затем отправился в Пекин, который предпринимает попытки по созданию условий для проведения мирных переговоров», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его мнению, выбор Китая в качестве третьего пункта неслучаен. «В последние месяцы Пекину отводят роль миротворца: многие политики убеждены, что китайское руководство способно повлиять на Россию», – пояснил собеседник. При этом визит Орбана в КНР заставит европейских бюрократов вновь заявить, что венгерский премьер действует не по мандату Евросоюза, а по собственной инициативе, считает Лукьянов. Он напомнил, что в том же ключе в ЕС выступали из-за поездки Орбана в Москву.

Собеседник признался, что его удивила «относительно вялая» реакция Евросоюза на встречу венгра с Владимиром Путиным. «На этом фоне возникает вопрос спекулятивного характера: а нет ли среди более крупных и более влиятельных стран Европы тех, кто на самом деле не возражает против шагов премьер-министра Венгрии?», – рассуждает аналитик.

При этом он убежден: Орбан действует прежде всего в собственных интересах. «Он оказался в ситуации, когда абсолютно весь мир смотрит на него. Его кураж и подход окупится с точки зрения публичной политики. На Нобелевскую премию мира Орбан, конечно, рассчитывать не может, потому что действует не совсем в русле западной политики, но и без этого для маленькой страны оказаться в центре всеобщего внимания – большое достижение», – считает Лукьянов.

Кроме того, действия Орбана отвечают интересам Будапешта. «Политик очень обеспокоен тем, что продолжение боевых действий может привести к их расползанию, и это затронет Венгрию», – добавил собеседник. Во избежание такого сценария следующим пунктом «мирной миссии» венгерский премьер выбрал Вашингтон.

«Изначально предполагалось, что он отправится туда исключительно в качестве участника саммита НАТО. Но теперь повестка визита явно будет расширена – Орбан летит в Вашингтон еще и как человек, который активнейшим образом старается наладить мирный процесс», – подчеркнул политолог. Он не исключает, что в США тот встретится и с Дональдом Трампом, политиком, чья команда также предлагает инициативы по прекращению огня на Украине.

Вместе с тем на саммите НАТО, как ожидается, вновь прозвучит критика в адрес Китая. «Это стало уже рутинным. В альянсе выработаны стандартные клише, которые они используют в своих документах», – отметил Лукьянов. На этом фоне явно выделяется Орбан, который не только посетил Пекин, но и высоко оценил предложения Китая по украинскому конфликту.

«Венгерский премьер давно выступает в роли «мальчиша-плохиша» в НАТО. Но наиболее интересный момент с его вояжем, на мой взгляд, заключается в том, что Орбан не боится каких-то жестких ответных мер. Видимо, он исходит из того, что ни Евросоюз, ни НАТО сейчас не в том состоянии, чтобы жестко карать отступников в своих рядах», – заключил аналитик.

В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай. Его пресс-секретарь назвал последние поездки премьера «миссией мира», она продолжается. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем Орбан высоко оценил китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Он напомнил, что конфликт продолжается уже больше двух лет и указал, что Венгрия «живет в тени войны». «Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил Орбан.

Премьер уверен – урегулирования противостояния на Украина зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как Китай, США и Евросоюз. К слову, он уже анонсировал следующий пункт своего турне – им стал Вашингтон.

Между тем Си Цзиньпин заявил, что международному сообществу необходимо создать условия по возобновлению прямого диалога Москвы и Киева. Также важно не допустить «расплескивания» театра военных действий, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо из сторон, добавил он.

Примечательно, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, страны альянса намерены вновь раскритиковать Китай за его якобы помощь России в проведении спецоперации, пишет The Wall Street Journal. В числе главных тем анонсированы непосредственно Украина, Россия и расходы европейских стран на оборону.