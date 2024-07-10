В Германии отреагировали на отказ Украины во въезде депутату Бундестага

МИД ФРГ: Берлин разбирается в ситуации с недопуском депутата Бундестага на Украину

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал представитель, о планах визита депутата Зерена Пелльмана на Украину объявили заранее. Он отметил, что Пелльман намеревался туда отправиться по линии связанного с Левой партией Фонда имени Розы Люксембург, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что Германия относится к данной ситуации очень серьезно и пытается ее прояснить. По словам дипломата, ФРГ находится в контакте с украинскими властями, чтобы «выяснить правовые причины отказа». В МИД подчеркнули, что Киев официально не уведомлял Берлин о существовании списка деятелей, которым может быть отказано во въезде на Украину.

Ранее DPA сообщило, что Украина не пустила в страну депутата Бундестага от группы Левой партии Зерена Пелльмана, выступавшего против поставок оружия Киеву.

В марте канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.