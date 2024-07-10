Историк: Петровская эпоха и победа в Северной войне определили будущее возвышение России

Историк Багдасарян: Победа в Северной войне дала народу понимание России, как империи

Tекст: Олег Исайченко

«В ходе Северной войны столкнулись геополитические интересы России и империалистические устремления Швеции. Долгое противостояние обеспечило нашей стране выход к Балтийскому морю», – напомнил Вардан Багдасарян, лектор Российского общества «Знание», декан факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения.

«Этот триумф и петровская эпоха в целом – переломный момент нашей истории. Петр I был символом и олицетворением прорыва России в Большую Европу, ее возвышения. Российская элита осознала ошибочность навязываемого тезиса о якобы нашем варварстве. А для народа это была победа, которая повысила самооценку общества и сформировала понимание России, как империи», – отметил он.

«В истории есть понятие «культурный герой» – реальный или мифический, с которым связаны базовые ценности и смыслы последующей эпохи. Князь Владимир, Владимир Ленин, Иосиф Сталин – все они задавали своими идеологемами векторы развития страны на будущее. Культурным героем для Российской империи был Петр I, который определял смыслы, содержание и формы будущего развития государства», – детализировал спикер.

В этом контексте историк напоминает, что в период Северной войны шведам способствовал Иван Мазепа. «Он своими донесениями помог Карлу XII вторгнуться на территорию нынешней Украины, а тогда – Малороссии. Сейчас киевские националисты характеризуются понятием «бандеровцы», а ранее это были «мазепинцы». Киев исповедует преемственность в почитании предателей», – резюмировал Багдасарян.

10 июля в России празднуется День воинской славы, установленный в честь победы в Полтавской битве. 8 июля 1709 года произошло генеральное сражение Северной войны 1700-1721 годов – русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию Карла XII. Полтавское сражение привело к перелому в Северной войне в пользу России.

Весной 1709 года после неудачной зимней кампании на Украине войско шведского короля Карла ХII осадило Полтаву, в которой предполагалось пополнить запасы, а затем продолжить путь в направлении Харькова, Белгорода и далее на Москву. Но гарнизон Полтавы успешно отбил несколько штурмов. Героическая оборона города сковала силы Карла ХII, а в конце мая сюда подошли уже главные силы русской армии под командованием Петра I.

«Воины! Пришел час, который должен решить судьбу отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра – но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и церковь. Имейте в сражении перед собой правду и Бога, защитника вашего. А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога. Жила бы только Россия во славе и благоденствии для благосостояния вашего», – обратился Петр к воинам перед битвой.

Столкновение началось около трех часов ночи, а ближе к полудню конница русской армии охватила фланги противника, и шведы начали отступление, превратившееся в беспорядочное бегство. Русская конница преследовала их до берега реки, где остатки шведской армии сдались в плен. Карл был ранен и с небольшим отрядом бежал в Турцию. Военное могущество шведов было подорвано, а слава о непобедимости Карла XII развеяна.