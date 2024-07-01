С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.2 комментария
Греция ввела шестидневную рабочую неделю
Греция первой в ЕС ввела шестидневную рабочую неделю
Греция стала первой страной Евросоюза, которая ввела шестидневную рабочую неделю, нововведение затронет непрерывно действующие предприятия, которые применяют пятидневную систему работы для сотрудников.
Введение шестидневки произошло на фоне внедрения цифровой трудовой карты в промышленности и информационной системы ERGANI II для учета рабочего времени, передает РБК. Положение было принято осенью Адонисом Георгиадисом, который в то время был главой министерства труда.
Работодатель наделяется правом в одностороннем порядке вводить шестидневную рабочую неделю. Это не коснется ряда компаний, например, в туристической сфере и продажи продуктов питания.
Распространяется закон на непрерывно действующие предприятия, которые применяют пятидневку. Ожидается, что закон поможет предприятиям, которые не могут найти квалифицированных сотрудников и сформировать смены.
За шестой рабочий день сотрудники будут получать доплату в размере 40% дневной заработной платы и 115% в праздничный день. Также сотрудники будут иметь право на дополнительный выходной в течение предстоящей недели. Трудовой день сотрудников в течение дополнительного дня не может превышать восьми часов, при этом сверхурочная работа не допускается.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков исключил введение шестидневной рабочей недели в России.