Десантник раскрыл детали штурма Раздоловки в ДНР

Минобороны: Бойцы ВДВ разработали план скрытого подхода к селу Раздоловка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ведомство цитирует командира штурмовой роты Евгения, который сообщил что результата помогла добиться разведрота, предоставившая всю информацию по подходам к позициям противника, передает РИА «Новости».

По словам Евгения, был разработан план по скрытному подходу к селу, после чего десантникам удалось взять под контроль важный перекресток, после этого группы других подразделений обеспечили продвижение по Раздоловке.

Десантник добавил, что при штурме использовались различные вооружения, начиная от разведывательных БПЛА, которые летали со сбросами, заканчивая артиллерией. По его словам, все действовали как один сплоченный организм.

Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска освободили Раздоловку в ДНР.