СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.39 комментариев
Стало известно о намерении главы МИД Турции посетить конференцию по Украине в Швейцарии
Anadolu: Глава МИД Турции посетил конференцию по Украине в Швейцарии
Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит швейцарский город Бюргеншток для участия в саммите по Украине, сообщило турецкое государственное агентство Anadolu.
Агентство, со ссылкой на источники, сообщило, что «Фидан также посетит швейцарский город Бюргеншток для участия в саммите по Украине», передает РИА «Новости».
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.