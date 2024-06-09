СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придётся для начала разобраться, с чем мы имеем дело.3 комментария
Стало известно об отступлении ВСУ из Часова Яра
Военкор Котенок заявил о начале отступления ВСУ из Часова Яра
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из большей части микрорайона «Канал» в Часовом Яре и отошли на западные рубежи города, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
Как указал Котенок в своем Telegram-канале, к исходу минувших суток ВСУ признали потерю большей части микрорайона «Канал» в Часовом Яре. По его словам, причиной отступления стало переброска значительных сил ВСУ на Харьковское направление, в результате чего оставшимся бойцам не хватает численности для удержания позиций в Часовом Яре.
«Усиление обороны противника на этом участке снято и переброшено на Харьковское направление», – отметил он. Военкор добавил, что оставшаяся живая сила не может удержать кварталы.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.