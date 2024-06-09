Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.2 комментария
Додон призвал не признавать выборы в Молдавии в случае победы Санду
Если нынешний президент Молдавии Майя Санду победит на предстоящих выборах, то их нельзя признавать, заявил экс-президент республики, глава партии социалистов Игорь Додон.
«Если, не дай бог, будет такой сценарий, то мы не должны эти выборы признавать», – сказал он.
При этом Додон выразил уверенность, что Санду проиграет. Большинство граждан Молдавии внутри страны выборы не признает, считает Додон, однако их признает Запад, передает РИА «Новости».
После президентских выборов, в середине 2025 года, будут парламентский выборы, на которых у Санду точно нет шансов, так как в любом случае победит оппозиция, заявил он.
Ранее Додон заявил, что Санду готовит Молдавию к войне.