Галстанян заявил о решающем этапе борьбы в Армении

Лидер протестов в Армении архиепископ Галстанян заявил о необходимости решительных действий

Tекст: Антон Антонов

«Наши действия продуманы, процесс терпелив, совместными усилиями, вашим участием, уповая на Бога, мы сделали то, что еще вчера казалось невозможным», – приводит его слова РИА «Новости».

Он сказал, что пришло время «решительных действий», нужно быть «настойчивыми и идти к победе». Архиепископ призвал народ собраться на площади Республики в Ереване в воскресенье. «Я скажу, что мы будем делать», – заявил он. По мнению лидера протестов, нужно открыть новую страницу «преобразования нашей жизни», других вариантов нет.

Напомним, в начале мая архиепископ Галстанян объявил о начале процедуры импичмента Пашиняна в парламенте. Об этом он заявил после того, как действующий глава правительства не ответил на озвученное лидером оппозиции требование уйти в отставку.