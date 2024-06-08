Эксперт допустил, что БПЛА в Северную Осетию запустили из Одессы

Военный эксперт Алехин допустил, что БПЛА в Северную Осетию запустили из Одессы

Tекст: Вера Басилая

По его словам, беспилотники самолетного типа запускаются исключительно из Украины. Такие самолеты среднего и дальнего радиуса действия. «Стриж» могут не только пролетать расстояние до тысячи километров, но и могут и вооружение, сбрасывать какие-то боеприпасы, взрывчатку, передает «Говорит Москва».

Алехин предположил, что при атаке на Северную Осетию могли использовать несколько БПЛА самолетного тира, например, один «Стриж» и два поменьше «Лелека» или «Фурия», а запустить их из Одессы.

Военный эксперт отметил, что выбор аэродрома Моздок целью атаки не случаен, поскольку оттуда взлетает российская тактическая авиация.

Ранее глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что три беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Моздоке.