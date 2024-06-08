Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.4 комментария
Эксперт допустил, что БПЛА в Северную Осетию запустили из Одессы
Военный эксперт Алехин допустил, что БПЛА в Северную Осетию запустили из Одессы
ВСУ могли использовать для атаки на Северную Осетию беспилотник самолетного типа «Стриж», способный преодолевать расстояние до тысячи километров, заявил полковник запаса Геннадий Алехин.
По его словам, беспилотники самолетного типа запускаются исключительно из Украины. Такие самолеты среднего и дальнего радиуса действия. «Стриж» могут не только пролетать расстояние до тысячи километров, но и могут и вооружение, сбрасывать какие-то боеприпасы, взрывчатку, передает «Говорит Москва».
Алехин предположил, что при атаке на Северную Осетию могли использовать несколько БПЛА самолетного тира, например, один «Стриж» и два поменьше «Лелека» или «Фурия», а запустить их из Одессы.
Военный эксперт отметил, что выбор аэродрома Моздок целью атаки не случаен, поскольку оттуда взлетает российская тактическая авиация.
Ранее глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что три беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Моздоке.