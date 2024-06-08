Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.14761 комментарий
Названа дата выборов губернатора Самарской области
Выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября, такое решение единогласно приняли депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании парламента 8 июня.
Дату проведения выборов одобрили все 43 депутата, передает РИА «Новости».
Напомним, бывший руководитель Самарской области Дмитрий Азаров завершил свою работу на этой должности. Он перешел на пост помощника первого заместителя директора Ростеха Владимира Артякова.
Президент Владимир Путин предложил главе правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву стать врио губернатора Самарской области.