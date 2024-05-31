Путин предложил Федорищеву стать врио губернатора Самарской области

Tекст: Ольга Никитина

«Я хочу вам предложить поработать в Самаре, в Самарской области, – обратился президент. – Это один из крупнейших наших промышленных регионов. И история очень достойная, и перспективы хорошие». «Вы знакомы с Самарской областью», – передает ТАСС слова российского лидера.

Федорищев на встрече с президентом сказал, что программу опережающего развития региона необходимо формировать на основе мнения жителей. «Самара – это очень сильный индустриальный регион, поэтому в первую очередь мы будем опираться на мнения людей. Я по работе в Туле знаю, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей. <…> Поэтому сосредоточиться в первое время планируем на том, чтобы узнать регион изнутри: определить, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста, и подготовить такую программу опережающего развития, которая позволила сильному региону становиться еще сильнее», – отметил он.

Ранее руководитель Самарской области Дмитрий Азаров объявил о своей отставке.

Федорищев является выпускником третьего потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года в г. Волгодонске Ростовской области. В 2010 году окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС) по специальности «менеджер организации». Кандидат экономических наук (2013).

С 2010 года работал специалистом, заместителем начальника отдела, начальником научно-информационного отдела РАНХиГС. В 2012 году стал помощником ректора РАНХиГС.

С августа 2013 года работал в Министерстве экономического развития России. Занимал должность референта департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов, затем советника министра экономического развития.

В апреле 2015 года возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития России.

В марте 2016 года занял должность заместителя губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В октябре 2018 года был назначен первым заместителем главы Тульской области. Курировал экономический блок, вопросы развития предприятий, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.

В 2018 году Вячеслав Федорищев был включен в список управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.

С октября 2022 года занимал должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Тульской области.

Награжден орденом Дружбы (2020), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019).