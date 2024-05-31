За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.0 комментариев
Путин предложил Федорищеву стать врио губернатора Самарской области
Президент России Владимир Путин предложил главе правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву стать врио губернатора Самарской области.
«Я хочу вам предложить поработать в Самаре, в Самарской области, – обратился президент. – Это один из крупнейших наших промышленных регионов. И история очень достойная, и перспективы хорошие». «Вы знакомы с Самарской областью», – передает ТАСС слова российского лидера.
Федорищев на встрече с президентом сказал, что программу опережающего развития региона необходимо формировать на основе мнения жителей. «Самара – это очень сильный индустриальный регион, поэтому в первую очередь мы будем опираться на мнения людей. Я по работе в Туле знаю, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей. <…> Поэтому сосредоточиться в первое время планируем на том, чтобы узнать регион изнутри: определить, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста, и подготовить такую программу опережающего развития, которая позволила сильному региону становиться еще сильнее», – отметил он.
Ранее руководитель Самарской области Дмитрий Азаров объявил о своей отставке.
Федорищев является выпускником третьего потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года в г. Волгодонске Ростовской области. В 2010 году окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС) по специальности «менеджер организации». Кандидат экономических наук (2013).
С 2010 года работал специалистом, заместителем начальника отдела, начальником научно-информационного отдела РАНХиГС. В 2012 году стал помощником ректора РАНХиГС.
С августа 2013 года работал в Министерстве экономического развития России. Занимал должность референта департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов, затем советника министра экономического развития.
В апреле 2015 года возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития России.
В марте 2016 года занял должность заместителя губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
В октябре 2018 года был назначен первым заместителем главы Тульской области. Курировал экономический блок, вопросы развития предприятий, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.
В 2018 году Вячеслав Федорищев был включен в список управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.
С октября 2022 года занимал должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Тульской области.
Награжден орденом Дружбы (2020), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019).