В Абхазии заявили о планах запустить авиарейсы из Сухума в семь городов России

Президент Абхазии Бжания заявил о планах запустить авиарейсы из Сухума в семь городов России

Tекст: Вера Басилая

Бжания заявил, что после открытия сухумского аэропорта будут выполняться рейсы в семь городов России, что увеличит поток с первого года на 50%, передает РИА «Новости».

Аэропорт Сухума был построен в 60-е годы прошлого столетия и мог принимать в «самый сезон» до 5 тыс. пассажиров в сутки, практически все типы гражданских самолетов. В 1993 году аэропорт был закрыт, он был заминирован.

В октябре 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о реконструкции аэропорта, предполагалось, что воздушная гавань заработает с 31 декабря 2024 года, а первый пробный полет был намечен на июль.