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Оперу «Евгений Онегин» представили в Калининграде в рамках фестиваля «Кантата»
В Калининграде, на сцене Центрального парка культуры и отдыха, состоялось концертное исполнение оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в рамках IV Международного фестиваля классической музыки «Кантата». Ведущие партии исполнили солисты Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
В роли Татьяны – Наталья Петрожицкая, а партию Евгения Онегина исполнил Дмитрий Зуев. Дирижер оркестра – Народный артист РФ Феликс Коробов.
Постановка «Евгения Онегин» в Центральном парке культуры и отдыха приурочена к 225-летнему юбилею величайшего русского писателя – Александра Сергеевича Пушкина.
«Как-то Джон Ноймайер, довольно известный постановщик-хореограф, сказал следующее «вы часто говорите, что Пушкин наше все, при этом, принижая его заслуги мировые. Вы не представляете как популярен Пушкин в других странах». Как во Франции Пушкин уже долгие годы считается в первую очередь не поэтом, а историком. Пушкин – это планета, на которой ты все время находишь что-то новое», – отмечает Коробов.
Уходя в историю, Чайковский ставил целью создать глубоко психологические «лирические сцены», но не пересказывая сюжет романа в стихах дословно. Результатом работы стало новаторское сочинение, лишенное банальных оперных конфликтов и сюжетных поворотов.
Постановка Константина Станиславского стала манифестом нового оперного театрального искусства, а «онегинский портик» стал символом Музыкального театра имени К. С. Станиславского и до сих пор остается его эмблемой.
С оперой «Евгений Онегин» в разные периоды времени выступали как на отечественных, так и на зарубежных сценах. В роли Онегина своим мастерством отличались Пантелеймон Норцов, Алексей Иванов, Юрий Мазурок, Сергей Лейферкус, Дмитрий Хворостовский. Эту роль исполняли опытный итальянский бельканто Этторе Бастианини и известный немецкий баритон Дитрих Фишер-Дискау. Партию Татьяны исполняли: Елена Катульская, Наталья Шпиллер, Елена Кругликова, Галина Вишневская, итальянская примадонна Мирелла Френи, а также американские певицы Кэтрин Мальфитано, Дебора Войт и Рене Флеминг.
Международный фестиваль классической музыки «Кантата» проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, Правительства Москвы и Правительства Калининградской области.