Рыбинский «Вымпел» спустил на воду девятый катер специального назначения «Грачонок»

Дезинфектор рассказал, как не привезти из отпуска в чемодане тараканов и клопов

Дезинфектор Меньшиков назвал правила обработки вещей и чемоданов для защиты от тараканов и клопов в отпуске

Tекст: Татьяна Косолапова

«Нередко из путешествия, сами того не желая, люди привозят в сумке или чемодане плодовитых насекомых. И тараканы или постельные клопы не самое страшное, что можно прихватить с собой из отпуска или командировки. Поездки отлично переносят и мыши, и чесоточные клещи, и другая неприятная живность. Чтобы минимизировать риск провоза грызунов и насекомых, необходимо соблюдать ряд правил», – говорит Меньшиков.



Во-первых, рассказывает он, не стоит экономить на жилье в поездке. Чаще всего зараженные помещения сдаются ниже рыночной цены, что может быть привлекательно, однако о соседях в виде армии насекомых обычно не предупреждают заранее. Поэтому, если человек уже не в первый раз направляется в то или иное место отдыха, лучше бронировать ту гостиницу, квартиру или частный дом, где ранее никакой живности замечено не было. В любом другом случае лучше взять жилье подороже с хорошим рейтингом и отзывами.

«Во-вторых, личинка, которая, возможно, обитает в кровати, креслах и других мягких предметах обихода, может попасть в одежду, затем в дорожную сумку, а после возвращения из отпуска она поселится у отдохнувшего и затем начнет размножаться в квартирах его соседей. Поэтому при заезде первым делом нужно осмотреть всю жилплощадь. Начинать удобнее всего с кухни – я залезаю под мойку, в место для хранения мусора, холодильник и под ним. Затем я осматриваю техническую комнату, плинтуса, розетки, карнизы, плавно перехожу к мягкой мебели и кровати – рассматриваю матрас с обеих сторон, швы и стыки, а если где-то в диване торчит рваный поролон, то и туда залезаю, в таких местах можно вообще найти все виды вредителей», – делится дезинфектор.

Если возникли какие-то сомнения в качестве помещения, например, были найдены шелуха (сухой верхний хитиновый слой насекомых), подозрительные желтые пятна, экскременты насекомых, личинки вредителей или они сами, то специалист рекомендует для решения проблемы переговорить с администратором съемного жилья. В случае если жилплощадь сняли на долгое время, например, на месяц, то следует обсудить возможность приглашения местного дезинфектора с лицензией для профилактической обработки.

«В качестве дополнительной меры можно купить специальные тканевые чехлы на чемоданы и рюкзаки. Их, а также все тканевые части внутри дорожной сумки и чемодана, необходимо пропитать классическим инсектицидом – в хозяйственном магазине продаются и гипоаллергенные, и низкоконцентрированные. Затем обработанные поверхности надо просушить, чтобы в дальнейшем химией никакие вещи не пропахли. Эта неблагоприятная среда позволит исключить свободное заползание насекомых в чемодан. Я так делаю и для себя в командировках, и детям перед лагерем», – советует собеседник.

Также он рекомендует после возвращения домой сразу же перестирывать все вещи, которые брали в поездку, даже если их не успели надеть. Делать это желательно при высоких температурах – выше 60 градусов, так как при более низких некоторые личинки насекомых не погибают. Если же эти вещи можно стирать при температуре не выше 30–40 градусов, то на сушку их следует вывесить на солнце – ультрафиолет убьет все, что выжило при стирке.



«А лучше всего брать с собой в поездку ручной парогенератор для одежды. Он отлично справляется со всеми личинками. Паром стоит пройтись по всем швам, манжетам, воротничкам и карманам. Конечно, сборы домой будут занимать чуть больше времени, зато точно ничего с собой не привезете», – заключил Меньшиков.



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