Президент Боливии: Экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США

До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.8 комментариев
До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.8 комментариев
7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.12 комментариев
Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.17 комментариев
Оператор дронов ставил на пульте кресты пораженных целей. «Не удивительно, что именно подростки и занимаются убийством мирных жителей нашего приграничья», – пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств заявил, что требование поставить на воинский учет 17-летних юношей на Украине и снизить мобилизационный возраст до 18 лет пришло из США.
«Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».
В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.
Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал позором присутствие Зеленского на торжественных мероприятиях в Нормандии.
По его словам, России было отправлено сообщение о том, что Киев обратится в Международный арбитражный суд, чтобы подать иск относительно утерянной выгоды и стоимости строительства и восстановления ГЭС, передает РИА «Новости».
«Мы будем требовать <...> компенсации убытков. Предварительно, это около 2,5 млрд долларов», – утверждает чиновник.
Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища затопила прибрежные города и села.
Ранее был обнародован видеоряд с кадрами ракетного удара, нанесенного ВСУ по Каховской ГЭС в 2023 году.
Он отметил, что два из трех атакованных судна якобы перевозили военное оборудование. Еще одно судно попало под удар из-за «нарушения запрета на проход в порты оккупированной Палестины», передает ТАСС.
Операцию провели совместно с шиитской группировкой «Исламское сопротивление Ирака». Отмечается, что «совместная операция стала ответом на массовые убийства в Рафахе, совершенные израильским врагом».
Ранее хуситы сообщали о пуске баллистической ракеты «Палестина» по Израилю.
Как указал Песков, широкое распространение слов Путина в СМИ свидетельствует, что на Западе «уже услышали это одно, наверное, из важнейших заявлений, которые вчера сделал президент». Он назвал это заявление «четким, недвусмысленным, легко считываемым всеми». «И оно было считано, – уточнил Песков. – Как сказал президент, с нами, с нашей позицией, придется считаться. И мы не поступимся нашими интересами», передает ТАСС.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, будет ли раскрыто, кому поставят оружие РФ, отметил, что Россия «не обязана это делать».
Ранее Песков сообщил, что заявление Путина о том, что Москва может начать поставки оружия странам для ударов по «чувствительным объектам» государств, вооружающих киевский режим, является весьма важным.
В учениях задействован личный состав всех видов вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений подняли по тревоге в рамках занятий по боевой готовности, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Такие мероприятия обозначают летний период обучения, начинающийся с 1 июня и завершающийся 31 октября. В пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море отрабатывается подготовка боевых задач и порядок действий каждого военнослужащего. Развертывается техника и пункты управления, проверяется способность войск реагировать на возможные угрозы.
Подобные мероприятия направлены на повышение слаженности работы органов военного управления, эффективность взаимодействия с другими войсками и совершенствование навыков военнослужащих.
Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США «избрать более ориентированный на конкуренцию подход», сообщает ТАСС со ссылкой на портал Semafor.
«Администрация по-прежнему надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что будут последствия за отказ от консультаций», – отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным Semafor, возможные изменения в стратегии США могут коснуться разработки новых типов ядерных бомб, продления срока эксплуатации атомных подводных лодок класса Ohio, а также развития ядерного арсенала.
Кроме того, Вашингтон планирует рассмотреть ключевые вопросы в области ядерной безопасности после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.
Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие
«Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.
«Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.
«Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.
«Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.
«Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.
Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.
В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.
Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.
Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.
В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.
По данным ведомства, подозреваемый под видом легального экспорта в третьи страны фактически продал и доставил в Россию большое количество люксовых автомобилей общей стоимостью более 5 млн евро, передает ТАСС.
На двух объектах в Бохуме и Дортмунде прошли обыски, изъяты улики и конфискованы транспортные средства. Ведется расследование, более подробная информация не разглашается.
Ранее таможня Литвы не пропустила в Россию электромобили Tesla Cybertruck.
Отряд российских военных кораблей посетит Гавану
В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер», передает РИА «Новости».
Визит российских кораблей, как отмечают в Гаване, является свидетельством дружественных отношений между Кубой и Россией и соответствует общепринятым международным нормам. Подчеркивается, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, а их стоянка не представляет угрозы для региона.
В рамках визита российские моряки проведут ряд мероприятий, включая визиты вежливости командующему ВМФ Кубы и губернатору Гаваны. Также они посетят места исторического и культурного значения.
Начато следствие, передает ТАСС.
Деятельность общественной организации «Зов народа», как сказано в описании движения в социальных сетях, направлена на сохранение культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.
Представители движения писали публичные доносы и обращения в адрес надзорных ведомств с просьбой проверить высказывания различных деятелей на предмет того, не занимаются ли они дискредитацией ВС России. В том числе такие обращения поступали в отношении высказываний иноагента Максима Галкина, блогера Анастасии Ивлеевой, участников группы «Би-2».
Следствие назвало погибшего на СВО генерала Цокова соучастником Попова
По версии следствия, Попов совершил хищение на сумму более 130 млн рублей организованной группой совместно с Цоковым и Моисеевым, передает «Интерфакс». Должность Моисеева не сообщается.
Материалы дела были оглашены во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривалась жалоба защиты Попова на отказ перевести генерала из СИЗО под домашний арест.
Ранее сообщалось, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Суд отказал в изменении генералу меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Yonhap: Активисты Республики Корея направили в КНДР воздушные шары с клипами и долларами
Агентство пишет, что в общей сложности к 10 шарам было привязано 200 тыс. агитационных листовок, 5 тыс. USB-накопителей с музыкой и 2 тыс. однодолларовых купюр, передает ТАСС.
Акцию организовали члены организации «Борцы за свободную Северную Корею», южнокорейская полиция не мешала проведению акции.
Ранее КНДР запустила в сторону Южной Кореи около 260 воздушных шаров, к которым были привязаны пакеты с мусором и навозом. Один из шаров упал на крышу здания японского посольства в Сеуле.
Балицкий: Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска поездов в Крым
Железная дорога, по его словам, работает, однако гражданское сообщение пока запускать нельзя. Он отметил, что до нее могут долетать вражеские БПЛА и ракеты, передает РИА «Новости».
Балицкий отметил, что приходится избегать скопления людей.
По его словам, пассажирские перевозки запустят, когда будет отодвинута линия фронта за пределы досягаемости реактивной и ствольной артиллерии.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что пригородные е поезда в Херсонской области планируют запустить в 2025 году.
Глава Херсонской области Сальдо: Восстановление Каховского водохранилища займет около трех лет
По его словам, восстановление плотины займет не более года после начала работ, однако на наполнение водохранилища водой потребуется не менее двух лет, передает РИА «Новости».
Сальдо добавил, что за несколько дней после разрушения плотины более 17 кубических километров воды было сброшено в Черное море.
Также губернатор отметил, что восстановление Каховского водохранилища и ГЭС является критически важным для региона, в быстрые сроки серьезнейший объект инфраструктуры будет восстановлен.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что часть дамбы Каховской ГЭС уцелела после атаки украинских националистов, поэтому ее ремонт займет несколько месяцев, а не годы, как предполагалось раньше.