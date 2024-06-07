  • Новость часаВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Неспортивные люди наносят России многомиллиардный ущерб
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    США объявили о смене ядерной стратегии
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    Су-34 нанесли удар ФАБами по замаскированной технике ВСУ
    Зеленский призвал союзников к «высадке на Украине»
    Байден назвал маловероятным втягивание Запада в конфликт с Россией
    Греф назвал два главных «черных лебедя» для российской экономики
    Убит зампредседателя движения «Зов народа» Еговцев
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    10 комментариев
    7 июня 2024, 12:42 • Новости дня

    Пескова спросили об участии Путина в конференции по помощи Газе

    Песков: Путин не планирует посещать конференцию по помощи Газе

    Президент России Владимир Путин не планирует участие в гуманитарной конференции по помощи Газе, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о возможном участии президента России Владимир Путин в конференции по помощи Газе, которая пройдет 11 июня, передает ТАСС.

    Кроме того Песков отметил, что пока не решено, поедет ли Путин на G20 в Бразилию, хотя вопрос есть «на повестке дня».

    6 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА, сообщили военкоры.

    Оператор дронов ставил на пульте кресты пораженных целей. «Не удивительно, что именно подростки и занимаются убийством мирных жителей нашего приграничья», – пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств заявил, что требование поставить на воинский учет 17-летних юношей на Украине и снизить мобилизационный возраст до 18 лет пришло из США.

    Коментарии (36)
    6 июня 2024, 14:02 • Новости дня
    Стало известно о тяжелых боях по всей линии фронта в Харьковской области
    Стало известно о тяжелых боях по всей линии фронта в Харьковской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ведут тяжелые бои с ВСУ по всей линии фронта в Харьковской области, сообщил глава гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что противник использует западное вооружение и снаряды, регулярно применяет БПЛА против мирного населения.

    Ганчев рассказал, что за две недели из-за ударов украинских дронов девять жителей региона получили ранения.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» улучшили свое положение по переднему краю в последние сутки в Харьковской области.

    Коментарии (25)
    6 июня 2024, 16:31 • Новости дня
    Генерал МВД оценил квалификацию совершившего убийство в Москве наемного киллера

    Генерал МВД Ворожцов прокомментировал совершенное в Москве заказное убийство

    Генерал МВД оценил квалификацию совершившего убийство в Москве наемного киллера
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В криминальном мире считается, что чем меньше случайных жертв, тем выше квалификация наемного убийцы, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя действия исполнителя заказного убийства в Москве.

    «Киллер – это человек, который выполняет убийство по заказу. Квалификация таких людей может быть очень разной: кто-то готов за небольшую сумму денег взять нож или топор и совершить заказ на человека, кто-то профессионально владеет оружием, потому что занимается стрелковым спортом и имеет соответствующую квалификацию, кто-то имел опыт работы в ведомствах. То есть когда мы говорим «киллер» – это не означает, что работу вел профессионал высокого уровня», – говорит Ворожцов.

    Он подчеркивает, то, что нападавший преследовал свою жертву, не трогая прохожих, подтверждает заказ на конкретную личность. В криминальном мире считается, что киллер должен ликвидировать только того, кого ему заказали. И чем меньше случайных жертв при исполнении, тем выше квалификация наемного убийцы.

    Также собеседник отмечает, что для исполнения заказа, как правило, выбирается то оружие, которое есть в наличии, а также навыки владения которым находятся на высоте. Скорее всего, именно поэтому был выбран укороченный автомат АКСУ.

    «То, что злоумышленник стрелял в свою цель не очередью, а размеренно, говорит об экономии и предосторожности. Во-первых, скорее всего, он старался сохранить как можно больше патронов. Во-вторых, при стрельбе очередью большая вероятность промахнуться, а также оружие может потерять работоспособность – например, произойти утыкание патрона в патронник. В полиции, например, какое-то время учили совершать по цели два выстрела подряд в несколько подходов», – поясняет Ворожцов.

    В Москве человек в маске убил 34-летнего сына главы компании Mediasystem Group Константина Балишанского. Нападавший совершил три выстрела, первый с небольшого расстояния, два последующих – в упор, они были контрольными. Согласно предварительным данным, мужчины были знакомы друг с другом, мотивом убийства мог быть личный конфликт.

    В столичной прокуратуре указали, что подозреваемый в заказном убийстве задержан. В ГУ МВД пояснили, что в ходе задержания злоумышленник выстрелил не менее 15 раз очередью в полицейских и был ранен ответным огнем.

    Коментарии (5)
    6 июня 2024, 19:32 • Новости дня
    Киев решил взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС
    Киев решил взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины планируют взыскать с Москвы компенсацию за разрушенную ВСУ Каховскую ГЭС, заявил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота на сайте компании.

    По его словам, России было отправлено сообщение о том, что Киев обратится в Международный арбитражный суд, чтобы подать иск относительно утерянной выгоды и стоимости строительства и восстановления ГЭС, передает РИА «Новости».

    «Мы будем требовать <...> компенсации убытков. Предварительно, это около 2,5 млрд долларов», –  утверждает чиновник.

    Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища затопила прибрежные города и села.

    Ранее был обнародован видеоряд с кадрами ракетного удара, нанесенного ВСУ по Каховской ГЭС в 2023 году.


    Коментарии (37)
    6 июня 2024, 19:18 • Новости дня
    Хуситы атаковали суда в израильском порту Хайфа
    Хуситы атаковали суда в израильском порту Хайфа
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Йеменские хуситы нанесли удары беспилотниками по трем судам, находящимся в израильском порту Хайфа, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Он отметил, что два из трех атакованных судна якобы перевозили военное оборудование. Еще одно судно попало под удар из-за «нарушения запрета на проход в порты оккупированной Палестины», передает ТАСС.

    Операцию провели совместно с шиитской группировкой «Исламское сопротивление Ирака». Отмечается, что «совместная операция стала ответом на массовые убийства в Рафахе, совершенные израильским врагом».

    Ранее хуситы сообщали о пуске баллистической ракеты «Палестина» по Израилю.

    Коментарии (14)
    6 июня 2024, 13:37 • Новости дня
    Киллер выстрелил не менее 15 раз в полицейских при задержании в Москве
    Киллер выстрелил не менее 15 раз в полицейских при задержании в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в совершении наемного убийства в столице в ходе задержания произвел не менее 15 выстрелов в полицейских, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Задержание проводилось на Аминьевском шоссе, подозреваемый выстрелил не менее 15 раз в сторону сотрудников Госавтоинспекции, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что он вел огонь очередями из автоматического оружия. Правоохранители в ответ открыли огонь на поражение. Мужчина получил тяжелое ранение, он задержан.

    Среди населения никто не пострадал.

    Напомним, в Москве киллер убил мужчину, жертвой оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Константин Балишанский. В прокуратуре Москвы указывали, что предполагаемый наемный убийца задержан, он получил ранение в ходе задержания.

    Коментарии (14)
    6 июня 2024, 17:42 • Новости дня
    Песков: Запад услышал сигнал Путина о поставках оружия
    Песков: Запад услышал сигнал Путина о поставках оружия
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Западе «уже услышали» заявление президента России Владимира Путина о готовности РФ поставлять оружие противникам западных стран, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как указал Песков, широкое распространение слов Путина в СМИ свидетельствует, что на Западе «уже услышали это одно, наверное, из важнейших заявлений, которые вчера сделал президент». Он назвал это заявление «четким, недвусмысленным, легко считываемым всеми». «И оно было считано, – уточнил Песков. – Как сказал президент, с нами, с нашей позицией, придется считаться. И мы не поступимся нашими интересами», передает ТАСС.

    Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, будет ли раскрыто, кому поставят оружие РФ, отметил, что Россия «не обязана это делать».

    Ранее Песков сообщил, что заявление Путина о том, что Москва может начать поставки оружия странам для ударов по «чувствительным объектам» государств, вооружающих киевский режим, является весьма важным.

    Коментарии (22)
    7 июня 2024, 09:04 • Новости дня
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский в ходе памятных мероприятий на побережье Франции заявил, что надеется на «высадку на Украине», аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году.

    «Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».

    В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал позором присутствие Зеленского на торжественных мероприятиях в Нормандии.

    Коментарии (51)
    6 июня 2024, 20:10 • Новости дня
    Армию Казахстана подняли по тревоге
    Армию Казахстана подняли по тревоге
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Личный состав казахстанских вооруженных сил в четверг подняли по тревоге для проведений занятий по боевой подготовке, сообщили в министерстве обороны страны.

    В учениях задействован личный состав всех видов вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений подняли по тревоге в рамках занятий по боевой готовности, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Такие мероприятия обозначают летний период обучения, начинающийся с 1 июня и завершающийся 31 октября. В пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море отрабатывается подготовка боевых задач и порядок действий каждого военнослужащего. Развертывается техника и пункты управления, проверяется способность войск реагировать на возможные угрозы.

    Подобные мероприятия направлены на повышение слаженности работы органов военного управления, эффективность взаимодействия с другими войсками и совершенствование навыков военнослужащих.

    Коментарии (4)
    6 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    Западные СМИ заявили о «переброске кораблей России» на Карибы

    Reuters: Россия перебрасывает корабли и самолеты в Карибский бассейн

    Западные СМИ заявили о «переброске кораблей России» на Карибы
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ряд зарубежных СМИ, среди которых Reuters, Associated Press, CBS и Miami Herald, сообщают, что Россия якобы перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений в ближайшие недели.

    Источники СМИ среди американских чиновников считают, что учения должны стать ответом Москвы на поддержку Украины со стороны США, передает РБК.

    По данным СМИ, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, а после учений останутся в регионе до конца лета. Осенью запланированы еще одни маневры.

    В США заявили, что не считают учения угрозой, но будут следить за их ходом.

    Напомним, что совместные учения ВКС ВС России с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии прошли с 27 мая по 31 мая.

    Коментарии (14)
    6 июня 2024, 20:39 • Новости дня
    В Германии выявили незаконный вывоз люксовых авто в Россию
    В Германии выявили незаконный вывоз люксовых авто в Россию
    @ Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таможенное управление немецкого города Эссена сообщило о проведении предварительного расследования в отношении ответственного за автосалон в Бохуме, подозреваемого в нарушении санкций против России.

    По данным ведомства, подозреваемый под видом легального экспорта в третьи страны фактически продал и доставил в Россию большое количество люксовых автомобилей общей стоимостью более 5 млн евро, передает ТАСС.

    На двух объектах в Бохуме и Дортмунде прошли обыски, изъяты улики и конфискованы транспортные средства. Ведется расследование, более подробная информация не разглашается.

    Ранее таможня Литвы не пропустила в Россию электромобили Tesla Cybertruck.

    Коментарии (13)
    6 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    Названа дата прибытия российских военных кораблей в Гавану

    Отряд российских военных кораблей посетит Гавану

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня будет находится в порту Гаваны с официальным визитом.

    В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер», передает РИА «Новости».

    Визит российских кораблей, как отмечают в Гаване, является свидетельством дружественных отношений между Кубой и Россией и соответствует общепринятым международным нормам. Подчеркивается, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, а их стоянка не представляет угрозы для региона.

    В рамках визита российские моряки проведут ряд мероприятий, включая визиты вежливости командующему ВМФ Кубы и губернатору Гаваны. Также они посетят места исторического и культурного значения.


    Коментарии (15)
    6 июня 2024, 17:29 • Новости дня
    Байден на церемонии в Нормандии неудачно попытался сесть на стул
    Байден на церемонии в Нормандии неудачно попытался сесть на стул
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден во Франции неудачно попытался сесть на стул во время мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

    На видео, которое попало в Сеть, видно, что на сцене Байден пожал руку французскому президенту Эммануэлю Макрону, а после этого дважды попытался сесть на стул, когда это не было предусмотрено церемонией.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден перед выступлениями на публике, возможно, пьет энергетические напитки или «что-то еще». Также Трамп уже заявлял, что Байдену «помогают держаться на публике», потому что большую часть времени «он выглядит спящим».

    Коментарии (14)
    6 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    СК назвал мотив убийства мужчины из автомата в Москве

    СК: Мотивом убийства человека в Москве стала ревность

    СК назвал мотив убийства мужчины из автомата в Москве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство мужчины в столице произошло из-за личных разногласий на почве ревности, это считается приоритетной версией следствия, сообщили в Следственном комитете.

    Приоритетной версией является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым из-за ревности, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В ходе первоначальных следственных действий версия о заказном убийстве не подтверждается.

    Напомним, в Москве мужчина убил человека, жертвой стал 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Константин Балишанский.

    В прокуратуре Москвы поясняли, что подозреваемого ранили в ходе задержания. МВД уточняло, что он стрелял в сотрудников полиции при задержании.

    Коментарии (19)
    6 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Южная Корея отправила в КНДР шары с долларами

    Yonhap: Активисты Республики Корея направили в КНДР воздушные шары с клипами и долларами

    Южная Корея отправила в КНДР шары с долларами
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейская организация перебежчиков из КНДР отправила в Северную Корею воздушные шары с критическими по отношению к властям в Пхеньяне листовками, USB-накопителями с южнокорейскими музыкальными клипами, а также однодолларовыми купюрами, сообщило агентство Yonhap.

    Агентство пишет, что в общей сложности к 10 шарам было привязано 200 тыс. агитационных листовок, 5 тыс. USB-накопителей с музыкой и 2 тыс. однодолларовых купюр, передает ТАСС.

    Акцию организовали члены организации «Борцы за свободную Северную Корею», южнокорейская полиция не мешала проведению акции.

    Ранее КНДР запустила в сторону Южной Кореи около 260 воздушных шаров, к которым были привязаны пакеты с мусором и навозом. Один из шаров упал на крышу здания японского посольства в Сеуле.

    Коментарии (17)
    Главное
    Названы сроки восстановления Каховского водохранилища и ГЭС
    Мексика и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине
    Во Франции Макрона назвали безумцем за передачу истребителей Украине
    Республика Сербская собралась выйти из состава Боснии и Герцеговины
    Катер береговой охраны Китая столкнулся с надувной лодкой ВМС Филиппин
    Стали известны подробности состояния убившего мужчину в Москве киллера
    Москвичи не захотели видеть электросамокаты на улицах города

    Неспортивные люди наносят России многомиллиардный ущерб

    350 млрд рублей – такой ущерб российской экономике наносят люди, не занимающиеся спортом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Тогда как здоровые и спортивные люди, наоборот, способствуют развитию экономики. Какая причинно-следственная связь прослеживается между спортом и экономикой? И в чем обратная сторона медали? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто из врагов Запада нуждается в российском оружии

    В России допустили возможность поставок дальнобойного вооружения в те государства, которые находятся в конфликте со странами Запада. По мнению экспертов, подобная мера могла бы стать действенным ответом на западные поставки ВСУ оружия аналогичного класса. О каких странах может идти речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    США почувствовали ослабление власти в Индии

    В Индии перенесли церемонию присяги премьер-министра, пока на сутки. Из-за неудачных для Нарендры Моди выборов их победители еще не договорились о структуре нового правительства и распределении власти. В Вашингтоне решили, что для США это – новое «окно возможностей». Что происходит с Индией? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............