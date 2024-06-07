США уничтожили восемь БПЛА хуситов в Йемене

Tекст: Денис Тельманов

Помимо БПЛА, американские силы также уничтожили два беспилотных надводных корабля хуситов в Красном море. Как отмечают в СЕНТКОМ, в результате этих действий не пострадали ни корабли, ни коммерческие суда, передает ТАСС.



Напомним, что после обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило о намерении наносить удары по территории Израиля и запрете на проход судов, связанных с Израилем, через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до прекращения операции в палестинском анклаве.

С середины ноября прошлого года хуситы совершили ряд атак на гражданские суда в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия хуситов США объявили о формировании международной коалиции, целью которой является обеспечение свободы навигации и охрана судов в Красном море.

Ранее сообщалось, что Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о новом инциденте, связанном с безопасностью судоходства, в 27 морских милях к югу от города Мокка в Йемене.

В воскресенье сообщалось, что хуситы дважды за сутки атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower.

