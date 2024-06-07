Британские ВМС сообщили о новом инциденте в водах Йемена

Генерал МВД оценил квалификацию совершившего убийство в Москве наемного киллера

Генерал МВД Ворожцов прокомментировал совершенное в Москве заказное убийство

Tекст: Татьяна Косолапова

«Киллер – это человек, который выполняет убийство по заказу. Квалификация таких людей может быть очень разной: кто-то готов за небольшую сумму денег взять нож или топор и совершить заказ на человека, кто-то профессионально владеет оружием, потому что занимается стрелковым спортом и имеет соответствующую квалификацию, кто-то имел опыт работы в ведомствах. То есть когда мы говорим «киллер» – это не означает, что работу вел профессионал высокого уровня», – говорит Ворожцов.



Он подчеркивает, то, что нападавший преследовал свою жертву, не трогая прохожих, подтверждает заказ на конкретную личность. В криминальном мире считается, что киллер должен ликвидировать только того, кого ему заказали. И чем меньше случайных жертв при исполнении, тем выше квалификация наемного убийцы.

Также собеседник отмечает, что для исполнения заказа, как правило, выбирается то оружие, которое есть в наличии, а также навыки владения которым находятся на высоте. Скорее всего, именно поэтому был выбран укороченный автомат АКСУ.

«То, что злоумышленник стрелял в свою цель не очередью, а размеренно, говорит об экономии и предосторожности. Во-первых, скорее всего, он старался сохранить как можно больше патронов. Во-вторых, при стрельбе очередью большая вероятность промахнуться, а также оружие может потерять работоспособность – например, произойти утыкание патрона в патронник. В полиции, например, какое-то время учили совершать по цели два выстрела подряд в несколько подходов», – поясняет Ворожцов.

В Москве человек в маске убил 34-летнего сына главы компании Mediasystem Group Константина Балишанского. Нападавший совершил три выстрела, первый с небольшого расстояния, два последующих – в упор, они были контрольными. Согласно предварительным данным, мужчины были знакомы друг с другом, мотивом убийства мог быть личный конфликт.

В столичной прокуратуре указали, что подозреваемый в заказном убийстве задержан. В ГУ МВД пояснили, что в ходе задержания злоумышленник выстрелил не менее 15 раз очередью в полицейских и был ранен ответным огнем.