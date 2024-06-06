Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
В Казахстане решили перевести советские мультфильмы на казахский язык
Минкульт Казахстана решил перевести советские мультфильмы на казахский язык и разместить их в соцсетях
В Министерстве культуры и информации Казахстана решили перевести советские мультфильмы на национальный язык, чтобы прививать детям важные человеческие качества,заявила вице-министр культуры и информации Канат Искаков в сенате республики.
В ведомстве заявили, мультфильмы, снятые в эпоху СССР прививали детям уважение к ближним, любовь к родине и трудолюбие. Переведенные на казахский язык фильмы будут распространяться через соцсети, потому что подрастающее поколение пользуется в основном соцсетями, передает Telegram-канал Sputnik Казахстан.
Ранее президент Владимир Путин поставил добрые советские мультики в пример современным западным анимационным фильмам, в которых «все стреляет и скачет, что башка отвалится».