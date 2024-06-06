Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.6 комментариев
МИД указал на лживость тезиса США о самостоятельности Украины
Замглавы МИД Галузин указал на лживость тезиса США о самостоятельности Украины
Заявление президента Джо Байдена о том, что США поддерживают удары по приграничным областям России, но против атак по центральным регионам страны, показывает лживость тезиса администрации Белого дома о самостоятельности Киева. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
По словам Галузина, после таких слов стало совершенно ясно, что Вашингтон выдает цели и очерчивает зону возможных боевых действий для киевского режима. Все это лишь подтверждает, что киевский режим априори несамостоятелен и полностью подчинен американцам, отметил дипломат в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу счел провалом попытки Запада нанести стратегическое поражение России.