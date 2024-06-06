Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.2 комментария
Шойгу счел провалом попытки Запада нанести стратегическое поражение России
Попытки западных государств, поставляющих на Украину оружие и боеприпасы, нанести России стратегическое поражение провалилась. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.
По его словам, в настоящее время продолжается накачка киевского режима деньгами и оружием, западные военные инструкторы проводят интенсивное обучение украинских военнослужащих. На Украину перебрасываются наемники и международные террористы. Все эти действия преследуют вполне понятную цель – использовать Украину в качестве оружия против России, отметил Шойгу на заседании Совета безопасности ОДКБ в Алма-Ате.
Шойгу добавил, что агрессивную политику едва ли удастся остановить, потому что она продиктована неуклонно надвигающимся крахом их гегемонии. Выстроенная ими грабительская система эксплуатации народов и целых континентов уходит в прошлое. Многополярный мир, который сейчас формируется, будет функционировать по другим законам, которые не предполагают отказа от национальных интересов, подчеркнул он.
Говоря о военных амбициях Североатлантического альянса, Шойгу заметил, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие на северных и западных рубежах стран ОДКБ. Растет число провокаций в воздушном пространстве, проводятся многочисленные военные учения, на которых отрабатывается в том числе вторжение на территорию стран ОДКБ, акцентировал экс-глава Минобороны.
По словам Шойгу, в целом ситуация в зоне ответственности ОДКБ остается непростой. Более того, она имеет тенденцию к ухудшению. Одной из основных причин этого является политика стран Запада, в первую очередь – США, Великобритании и Евросоюза, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил о сложной ситуации на границах в Восточной Европе.