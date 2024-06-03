Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Генсек ОДКБ заявил о сложной ситуации на границах в Восточной Европе
Генсек ОДКБ заявил о сложной ситуации на границах организации в Восточной Европе
Безопасность на границах Организации Договора о коллективной безопасности в Восточной Европе вызывает серьезную обеспокоенность, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
По его словам, прежде всего, напряжение сохраняется на границах ОДКБ в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Сложными остаются внутриполитические процессы в Афганистане, есть ощутимые риски на Южном Кавказе, отметил Тасмагамбетов.
Генсек подчеркнул, что организация продолжит поиск решений по всеобъемлющему и долгосрочному урегулированию кризисных ситуаций преимущественно политико-дипломатическими средствами, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Армении Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку во время войны в Карабахе.