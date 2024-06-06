Очевидица рассказала о происходящем в кемеровском трамвае перед столкновением

Очевидица: Перед столкновением в одном из кемеровских трамваев пахло гарью

Tекст: Елизавета Шишкова

По ее словам, трамвай ехал с Рудничного района в центр по Логовому шоссе, где на спуске с горы много поворотов.

«Есть такая причуда у трамваев – часто запах появляется, говорят, что это колодки, пахнет горелым. И вот опять он появился, когда мы спускались от ДК Шахтеров вниз к мосту», – рассказала Дарья ТАСС.

Изначально пассажиры ничего не замечали, однако при первом резком повороте люди в конце салона начали кричать.

«Потом им стало неловко, они заулыбались, но тут же сразу же был второй поворот, и уже поняли, что что-то не так, но тоже еще не до конца», – добавила она.

Окончательно пассажиры поняли, что возникла проблема, когда трамвай начало заносить в разные стороны.

У многих был шок, поскольку они знали, что дальше трамвай поедет по съезду к мосту.

«Очень страшно было, прям очень сильно. И тогда уже мы там все запаниковали и закричали», – рассказала Дарья.

Пассажиры держались, как могли, но на поворотах сильно заносило, а потом поручни и вовсе не выдержали и сломались.

По данным Минздрава России, в ДТП с трамваями пострадали 109 человек, в том числе семь детей, один человек погиб.

Госпитализированы 19 человек, из них четверо – в тяжелом состоянии. 29 человек проходят необходимые обследования, исходя из состояния, врачи принимают решение о необходимости госпитализации.

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов уточнил, что 60 человек выписаны домой, в стационаре находятся 20 человек.

Напомним, в Кемерове произошло столкновение двух трамваев. По предварительным данным, у одного из них отказали тормоза. О ДТП доложено президенту Владимиру Путину.