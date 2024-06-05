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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

    19 комментариев
    5 июня 2024, 20:12 • Новости дня

    Макрон решил участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

    Макрон заявил о готовности принять участие в конференции по Украине в Швейцарии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об участии в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, пишет агентство AFP.

    Отмечается, что Париж заявил о своей готовности расширить свою поддержку Украины в «политическом и дипломатическом планах», передает ТАСС.

    По данным агентства, Украина рассчитывает получить широкую поддержку на этой встрече, выдвинув условия, которые нужны для того, чтобы «положить конец военным действиям».

    Ранее Reuters сообщало, что Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину.


    5 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Марочко: Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные сорвали попытку украинских сил провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    С начала июня украинское командование планировало провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток, рассказал Марочко ТАСС. Однако благодаря крепкой обороне России и неточным разведданным ВСУ, план не был реализован, отметил он.

    «Украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток», – заявил Марочко, отметив, что на это указывают характер действий противника, то, какие силы и средства были задействованы, а также информационное сопровождение операции.

    Замысел, по его словам, реализован не был, поскольку оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали в ВСУ, а разведданные были неточными.

    В результате украинские войска были вынуждены отказаться от своего плана и скорректировать задачи, заключил Марочко.

    Ранее сообщалось, что ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, поэтому наступление российских войск замедлилось.

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    5 июня 2024, 06:29 • Новости дня
    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Замглавы МИД России Галузин указал на необходимость признать территориальные реалии для урегулирования на Украине

    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для устойчивого и справедливого урегулирования украинского кризиса должны быть признаны современные геополитические и территориальные реалии, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин заявил, что также необходимо «устранить первопричины» кризиса, прекратить «накачивать ВСУ вооружениями», сама Украина должна «прекратить боевые действия», передает ТАСС.

    Он заверил, что «Россия открыта к диалогу», но диалог должен проходить с учетом интересов России. По его словам, на Западе многие готовы «слепо жертвовать интересами своих стран и народов», пытаясь нанести России «стратегическое поражение».

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    5 июня 2024, 03:27 • Новости дня
    Запад собрался гасить кредиты Украине доходами с российских активов

    Глава минфина США Йеллен заявила о поддержке на Западе предложения гасить кредиты Украине доходами с российских активов

    Запад собрался гасить кредиты Украине доходами с российских активов
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    По словам Йеллен, эта идея «пользуется значительной поддержкой», ее планируется «доработать и представить лидерам на предстоящей встрече G7». Сейчас обсуждается «возможность предоставления Украине кредита» от G7, передает ТАСС.

    Йеллен сказала, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 204 млрд долларов российских суверенных фондов. Она заявила, что «Euroclear зарабатывает проценты на этих активах», а проценты якобы «не принадлежат России». По ее словам, «прибыль составит от 3 до 5 млрд долларов в год и будет накапливаться до тех пор», пока активы «остаются замороженными».

    Ее помощник Брент Найман сообщил, что ЕС решил направлять Киеву доходы, получаемые с российских активов, но США «добиваются прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода», например, предоставление Киеву кредита и «увязку погашения этого кредита с объемом будущих доходов».

    Подчеркивается, что действия ЕС «ни в коем случае не предполагают, например, конфискацию российских активов».

    Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщает, что главы минфинов стран ЕС по предложению G7 5 июня обсудят использование замороженных активов Банка России для помощи Украине. Это должно помочь Киеву быстро получить кредит в размере около 50 млрд долларов. Уточняется, что размер кредита еще не согласован, указанная сумма была ранее названа Йеллен как возможный вариант.

    Один из чиновников высокого ранга заявил, что не ждет от видеоконференции «конкретного результата», это будет «проверка температуры перед саммитом лидеров G7 на следующей неделе».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае незаконного использования российских активов Западом Москва даст аналогичный ответ.

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    5 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Грузовик ВСУ с ракетами уничтожили под Николаевом
    Грузовик ВСУ с ракетами уничтожили под Николаевом
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Николаевской области в начале июня уничтожили грузовик, на котором везли ракеты, переданные Западом для украинской армии, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    Грузовик с ракетами уничтожили у поселка Красное Поле под Николаевом, попадание в транспорт сопровождалось сильным взрывом, сказал Лебедев ТАСС.

    На этом грузовом автомобиле перевозили «шесть длинных ракет», пояснил он.

    Ранее в среду Лебедев сообщал, что ВСУ задействовали аэродром Кульбакино в Николаевской области для базирования беспилотников Bayraktar.

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    5 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады вооружения группировки ВСУ «Хортица»

    ВС России уничтожили склады вооружения оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица»

    ВС России уничтожили склады вооружения группировки ВСУ «Хортица»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили склады хранения безэкипажных катеров и скопления живой силы украинской армии, сообщило Минобороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склады вооружения и военной техники оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица», а также боевиков «Иностранного легиона», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены место хранения безэкипажных катеров и скопления живой силы и военной техники украинской армии.

    Средства противовоздушной обороны за этот период уничтожили 55 украинских беспилотников, сбили десять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», две французские управляемые авиабомбы Hammer, а также две ракеты американского ЗРК Patriot.

    С начала СВО уничтожено 610 самолетов, 274 вертолета, 25 177 дронов, 527 ЗРК, 16 264 танка и других бронемашин, 1330 машин РСЗО, 10 124 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    5 июня 2024, 09:18 • Новости дня
    Появились первые погибшие уклонисты после минирования ВСУ берегов Тисы

    Tекст: Ольга Никитина

    Первые жертвы среди украинцев, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации, появились в результате минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что минировать начали только в апреле, и уже появился «первый улов». «Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», – рассказал информатор.

    В соцсетях появилось видео, на котором, судя по описанию, украинский пограничник осматривает тело погибшего при подрыве на мине жителя Украины, пытавшегося незаконно пересечь границу. Мужчине, судя по кадрам, оторвало ногу.

    Ранее сообщалось, что около 45 граждан Украины, пытавшихся нелегально покинуть страну, чтобы уклониться от мобилизации, погибли при попытках преодолеть «естественные препятствия».

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    5 июня 2024, 03:55 • Новости дня
    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты

    Разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk пролетел в 250 км от Ялты

    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты
    @ Tyler Woodward/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полет американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk над Черным морем проходил в 250 км от Ялты, свидетельствуют данные Flightradar24.

    Как свидетельствуют данные портала, позволяющего следить за перемещением воздушных судов, БПЛА с позывным Forte12 поднялся в небо с базы в Сицилии. В районе Крыма сигнал БПЛА перестал поступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне сообщалось, что американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма. В мае стало известно, что RQ-4B Global Hawk помогал координировать украинские атаки на Крым.

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    5 июня 2024, 13:38 • Новости дня
    Бывший военный летчик задержан за сотрудничество с СБУ

    Mash: ФСБ задержала военного летчика на пенсии за сотрудничество с СБУ

    Tекст: Ольга Никитина

    61-летнего пенсионера, бывшего военного летчика, задержали за передачу информации об аэропортах Калужской и Московской областей Службе безопасности Украины (СБУ).

    Мужчина сам вышел на связь с СБУ в интернете и предложил свои услуги.

    «В августе 2023 года позвонил на канал и предложил услуги в качестве военного летчика», – признался задержанный, сообщает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По заданию СБУ он собрал информацию об аэропортах, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

    Ранее житель Крыма, вступивший в сговор с СБУ и пытавшийся помешать СВО, был приговорен к шести годам колонии общего режима и дальнейшему ограничению свободы на год, а также штрафу в 500 тыс. рублей.

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    5 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину
    Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Произошедший в 2014 году государственный переворот на Украине повлек за собой катастрофу, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    Из-за «майдана» на Украине назначили внешнее управление, «страна уничтожена», ее экономика, которую оценивали почти в 200 млрд долларов, теперь находится в тяжелейшем, «катастрофическом состоянии», сказал Кобахидзе, передает ТАСС.

    Власти Грузии предпримут все усилия, чтобы в своей стране не произошло «майдана» и «украинизации».

    Политический аналитик Гиа Абашидзе отметил, что «в реальности в Конгрессе рассматривали возможность насильственной смены власти в Грузии».

    Ранее Кобахидзе, говоря о необходимости грузинского закона об иноагентах, пояснял, что руководство Грузии не желает «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России.

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    5 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Украина назвала условие закрытия границы с Молдавией

    Украина предупредила о закрытии границы, если Молдавию возглавят пророссийские партии

    Украина назвала условие закрытия границы с Молдавией
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол Украины Марко Шевченко заявил, что не исключено закрытие границы с Молдавией, если к власти в Кишиневе придут партии, считающие Россию стратегическим партнером.

    «Нам придется закрыть рубежи из соображений безопасности. Мы и так до начала войны закрыли границу с Приднестровьем», – передает РИА «Новости» слова Шевченко, сказанные в эфире частного кишиневского телеканала Exclusiv TV.

    На молдавско-украинской границе сейчас действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Украины, они не работают с 2022 года.

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    5 июня 2024, 04:57 • Новости дня
    Украина конфисковала «связанные с Россией» активы почти на 1 млрд долларов

    Власти Украины конфисковали «связанные с Россией» активы общей стоимостью около 940 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине арестованы и конфискованы активы, которые власти Украины считают связанными с Россией, на сумму чуть менее 940 млн долларов, сообщил начальник департамента стратегических расследований нацполиции Украины Андрей Рубель.

    Рубель сказал, что «обнаружены и арестованы активы на 38 млрд гривен», сейчас они «работают на благо и нужды» государства, в том числе на «потребности» вооруженных сил Украины. Он заявил, что ВСУ, в частности, получили вертолет Bell 427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовиков, 55 легковых машин и три бортовых полуприцепа, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине.

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    5 июня 2024, 09:28 • Новости дня
    FT: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС

    Financial Times: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС

    FT: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты готовы дать Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который может быть погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, пишет Financial Times со ссылкой на подготовленный для обсуждения глав министерств финансов стран ЕС документ.

    По данным газеты, такой кредит будет предоставлен Украине при условии, что ЕС продлит санкции против России на неопределенный срок, передает ТАСС.

    Согласно документу, точные детали кредита, включая сроки погашения и процентную ставку, будут определены позднее.

    FT также отмечает, что США также рассматривают и другие варианты помощи Украине, в случае если страны ЕС не договорятся о продлении санкций или прибыль от замороженных российских активов не достигнет уровня, требуемого для погашения кредита.

    Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине.

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    5 июня 2024, 13:06 • Новости дня
    Экс-представитель теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявлена в России в розыск
    Экс-представитель теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявлена в России в розыск
    @ Ukrinform/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    МВД России объявило в розыск бывшего спикера сил территориальной обороны Украины Сару Эштон-Чирилло (включена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

    Согласно базе данных МВД, Эштон-Чирилло, 1977 года рождения, разыскивается по уголовной статье, однако в базе не уточняется, о какой именно статье идет речь, передает ТАСС.

    Напомним, Эштон-Чирилло включили в российский перечень экстремистов и террористов за призывы к убийству журналистов из России.

    Она заявляла, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего пыталась представить свои слова «шуткой».

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    5 июня 2024, 01:59 • Новости дня
    США посоветовали обладателям двойного гражданства не ездить на Украину

    Посольство США в Киеве предупредило обладателей двойного гражданства о невозможности покинуть Украину

    США посоветовали обладателям двойного гражданства не ездить на Украину
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданам США мужского пола с украинским гражданством не стоит посещать Украину, так как их лишили свободного выезда из страны, сообщило посольство США в Киеве.

    Дипломаты заявили, что не могут оказать существенного влияния на украинские законы, по которым обладателей американского паспорта с 1 июня уравняли в правовом статусе с остальными украинцами, передает РИА «Новости».

    В посольстве заявили, что обладателям двойного гражданства не стоит посещать Украину, если они не собираются оставаться там неограниченное время – «чрезвычайно велик риск, что не будет позволено выехать даже при наличии паспорта США», даже если речь идет о тех, «кто живет в США».

    Подчеркивается, что «украинское законодательство не признает двойного гражданства», а лица с двойным гражданством рассматриваются только как украинцы «при пребывании на Украине, на них распространяются все права и обязанности украинских граждан».

    Напомним, официальный представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что украинцы, которые постоянно проживают в других государствах на основании вида на жительство, больше не смогут выехать с Украины.

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    5 июня 2024, 13:48 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали планы США гасить кредиты Украины доходами от активов России

    Сенатор Долгов: США с долгами Украины занимаются наперстничеством

    В Совфеде раскритиковали планы США гасить кредиты Украины доходами от активов России
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Планы США и «Большой семерки» на замороженные российские активы являются откровенным бандитизмом и воровством. Москва примет все необходимые контрмеры, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Константин Долгов и Андрей Климов. Ранее глава минфина США Джанет Йеллен заявила о поддержке на Западе предложения гасить кредиты Украине доходами от российских активов.

    «Американцы не дадут никому доллара, если не получат взамен пять. Очевидно, что инициатива по выделению Украине кредита за счет доходов с российских активов отвечает интересам Вашингтона. Во-первых, большая часть средств осядет в карманах американских чиновников. Во-вторых, администрация Байдена сможет заработать некоторые политические очки», – отметил сенатор Константин Долгов.

    По его словам, даже если будет принято решение по кредиту Киеву в размере 50 млрд долларов, то возникает вопрос, когда эти средства получит украинское руководство. «Допускаю, что этого не произойдет до президентских выборов в США. Поэтому, на мой взгляд, американские политики, заявляя о решениях по судьбе активов РФ, записывают их себе в послужной список. Выполнять или не выполнять озвученные инициативы определит тот, кто будет находиться в Белом доме по итогам голосования в ноябре», – пояснил собеседник.

    «Ценность решений, которые принимает нынешняя администрация США, может оказаться ничтожной. Таковыми их сделает сама американская политика, которая в последнее время не предполагает стратегического планирования, а строится на сиюминутной выгоде», – добавил парламентарий.

    Кроме того, непонятным остается механизм погашения задолженностей Киева. «Что будет с Украиной через несколько лет? Кто будет выплачивать долги?», – риторически спрашивает спикер. Он убежден: США занимаются напepcтничествoм. 

    Москва же воспринимает подобные планы как откровенный бандитизм и воровство, указал Долгов. «Американцы сами этим занимаются и принуждают европейцев», – считает собеседник. При этом обращение российских властей в международные инстанции не решит ситуацию, акцентировал он.

    «Однако необходимо принимать меры защиты наших интересов, наших граждан, бизнеса. Поэтому мы вводим контрмеры в отношении США. Это абсолютно правильная тенденция», – считает сенатор. Долгов также убежден, что Москва сможет вернуть свои замороженные активы. «Более того, я думаю, еще и с процентами», – добавил он.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. «Никаких финансовых и правовых обоснований у инициативы нет. Это очередное проявление тотальной гибридной войны против нашей страны», – подчеркнул он. При этом, по мнению собеседника, украинские долги и вовсе не будут погашаться. «Речь идет не про деньги и не про то, кто и как будет закрывать задолженность Киева, а про стимулы продолжения антироссийской операции Запада на территории бывшей УССР», – заключил парламентарий.

    В США предложили использовать доход от замороженных активов РФ для погашения кредитов Украины. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. По ее словам, данная идея пользуется «значительной поддержкой», поэтому ее планируется «доработать и представить лидерам на грядущей встрече G7».

    Она отметила, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 204 млрд долларов российских суверенных фондов. Йеллен уточнила, что компания продолжает зарабатывать с процентов от данного капитала, ведь они якобы не принадлежат Москве. По ее подсчетам, прибыль составит от трех до пяти млрд в год и будет накапливаться до тех пор, пока средства остаются замороженными.

    Ее помощник Брент Найман сообщил, что ЕС решил направлять Украине доходы, получаемые с российских активов, но США «добиваются прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода», например, предоставление офису Зеленского кредита и увязку его погашения с объемом будущих доходов.

    На этом фоне Штаты готовы передать Украине 50 млрд долларов, при условии, что займ будет возвращаться за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет издание The Financial Times. По данным газеты, средства будут направлены руководству страны лишь в том случае, если ЕС согласится продлить срок санкций против России на неопределенный срок.

    Отмечается, что точные детали кредита, включая сроки погашения и процентную ставку, будут определены позднее. Напомним, в мае Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Сенатор Константин Долгов отмечал, что данная мера поможет России выстоять в начавшейся «имущественной войне».

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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