  • Новость часаВ Кремле заявили о потере нейтралитета Швейцарии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом
    Дробницкий: Санкции США против МУС – явление американоцентричного расизма
    В Совфеде раскритиковали планы США гасить кредиты Украины доходами от активов России
    Премьер Грузии предложил провести международное расследование против Еврокомиссии
    ВС России уничтожили склады вооружения группировки ВСУ «Хортица»
    Песков анонсировал встречу Путина с журналистами из недружественных стран
    Израиль заявил о готовности к «решительным действиям» против «Хезболлы»
    В Германии оценили отказ США отправлять военных инструкторов на Украину
    ВСМ «Юг» из Москвы в Адлер решили проложить через пять городов
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

    18 комментариев
    5 июня 2024, 14:50 • Новости дня

    На ПМЭФ показали родословное древо Путина

    На ПМЭФ показали родословное древо Путина
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фамильное древо президента России Владимира Путина представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    На древе указаны 13 поколений предков российского лидера до 1600-х годов, передает RT.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представители 136 государств приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в общей сложности 45 стран мира будут представлены на высшем уровне.

    3 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме
    Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме
    @ kremlin.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов надел на совещание Совбеза с президентом Владимиром Путиным военную форму, фотографии опубликовала пресс-служба Кремля.

    Министр на совещании, которое проходило в режиме видеосвязи, впервые присутствовал в военной форме, передает РИА «Новости».

    Белоусов – действительный госсоветник России 1-го класса. Для служащих Минобороны к такому рангу полагаются погоны с одной большой шитой звездой и эмблемой ведомства в венке.

    Напомним, на совещании обсуждались вопросы информационной безопасности.

    Коментарии (42)
    4 июня 2024, 20:44 • Новости дня
    Путин призвал прекратить «вытягивать деньги из семей» за детские спортивные секции
    Путин призвал прекратить «вытягивать деньги из семей» за детские спортивные секции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские семьи с небольшими доходами не могут регулярно оплачивать занятия физкультурой и спортом для детей, эту проблему необходимо решить, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    В стране наблюдается необоснованная коммерциализация физической культуры и массового спорта, отметил Путин, передает ТАСС. «Вот что происходит – вытягивание денег из российских семей», – сказал он.

    Для решения этой проблемы необходимо обратить внимание на то, как работает профильное законодательство, заявил Путин. «Вот на это надо обратить внимание, в том числе и на то, как работает закон о спорте», – поручил глава государства.

    Необходимо, чтобы как можно больше россиян занимались спортом, государство должно финансировать мероприятия, направленные на решение этой задачи, подчеркнул Путин.

    Занятия спортом в России должны быть «максимально бесплатными». «Все остальное – это творчество. Надо относиться к этому положительно и поддерживать все спортивные организации, но создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом – это наша абсолютная задача», – сказал он.

    Ранее Путин призвал заниматься спортом «каждый божий день».

    Коментарии (57)
    4 июня 2024, 21:07 • Новости дня
    Путин призвал за сутки завершить подготовку перечня поручений по развитию ОПК
    Путин призвал за сутки завершить подготовку перечня поручений по развитию ОПК
    @ Евгений Кузьмин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал в среду завершить подготовку списка поручений по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

    Говоря об итогах совещания по теме развития ОПК, Путин сказал: «Я знаю, что коллеги работали напряженно все эти дни, прошу завершить эту работу. Речь идет о первоочередных задачах ОПК, об объемах производства наиболее востребованной продукции военного назначения и, конечно, о рентабельности производства». Об этом сообщает ТАСС.

    «Прошу Мантурова Дениса Валентиновича, как первого заместителя председателя правительства, министра промышленности, министра обороны, министра финансов, администрацию президента как можно быстрее эту работу завершить. Прошу сделать это завтра», – потребовал глава государства.

    Ранее Путин рассказал о росте производства вооружений.

    Коментарии (16)
    4 июня 2024, 13:38 • Новости дня
    Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
    Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай.

    «У вас был хороший опыт в регионе, в исполнительных органах власти, в Пскове, с хорошим результатом. Хотел попросить вас вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов – Республику Алтай», –  указаны слова главы государства на сайте Кремля.

    Турчак в свою очередь принял предложение Путина занять должность врио главы республики, отметив, что намерен заручиться поддержкой жителей региона, чтобы пойти на выборы.

    Путин призвал Турчака активно поработать с людьми на территории республики перед выборами.

    В данный момент президент проводит встречу по видео-конференц-связи. При этом российский лидер пообещал Турчаку личную встречу, когда тот вникнет в дела области.

    Ранее Олег Хорохордин сообщил, что покидает пост главы республики Алтай. Свое решение он объяснил переходом на другую работу.

    Коментарии (4)
    4 июня 2024, 17:23 • Новости дня
    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на пленарке ПМЭФ

    Ушаков: Путин на пленарке ПМЭФ затронет ситуацию в мире и СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выскажется об экономике и политической обстановке, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

    Российский лидер затронет ситуацию в мировой экономике и политике, даст оценки проблемам международной торговой и финансовой систем, расскажет о ситуации в национальной экономике и даст оценку ее функционированию в условиях специальной военной операции, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    Будут затронуты национальные, промышленные и технологические проекты, вопросы цифровизации, частный бизнес, стимулирование научно-технического прогресса и другие вопросы, добавил он.

    По словам Ушакова, Путин также наверняка ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе по теме украинского кризиса.

    Ранее Песков анонсировал встречу Путина с президентом Боливии на полях ПМЭФ.

    Коментарии (0)
    3 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по автотуризму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На совещании с правительством во вторник президент России Владимир Путин обсудит развитие автомобильного туризма в стране, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Профильной темой совещания станет развитие автотуризма в России, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Свои доклады зачитают министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

    Кроме того, в ходе совещания рассмотрят «ряд актуальных текущих вопросов».

    Коментарии (6)
    3 июня 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин предложил на совещании Совбеза обсудить информационную безопасность

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России начал обсуждение с темы информационной безопасности.

    «Обсудим с вами вопросы информационной безопасности. Докладчик – Шадаев Максут Игоревич, министр цифрового развития», – цитирует президента ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с постоянными членами СБ России.

    Коментарии (0)
    4 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Эксперты: Турчаку в Республике Алтай придется решать амбициозные геополитические задачи

    Эксперты объяснили решение Путина назначить Турчака врио главы Республики Алтай

    Эксперты: Турчаку в Республике Алтай придется решать амбициозные геополитические задачи
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В граничащей с Китаем, Монголией и Казахстаном Республике Алтай сейчас формируется мощнейший связывающий Восток и Запад транспортный узел, к которому в перспективе могут подключиться Индия и Пакистан. Руководить такими важными проектами должен профессиональный управленец, каковым является Андрей Турчак, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин и депутат Олег Матвейчев. Ранее Владимир Путин предложил Андрею Турчаку занять пост врио главы Республики Алтай.

    «Сегодня Республика Алтай занимает лидирующие позиции по объему инвестирования среди всех регионов России. Но имеющиеся достижения необходимо приумножать новыми крупными проектами. Тем более, что данный субъект имеет колоссальный туристический потенциал», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Таким образом, успешное развитие республики выдвигает особые требования к главе региона. Алтаю нужен не просто человек, способный бережно относиться к его природному и экономическому богатству, но и первоклассный управленец, чьи компетенции позволят эффективно распределять получаемые средства», – уточняет он.

    По словам Данилина, Турчак выглядит максимально подходящей кандидатурой на пост руководителя данного региона. «За его плечами огромный опыт пребывания на руководящих постах. Он зарекомендовал себя харизматичным и мудрым политиком, умеющим совмещать федеральные и региональные интересы. Думаю, ему не составит труда находить компромиссы между требованиями крупного бизнеса и чаяниями местного населения», – считает собеседник.

    «Кроме того, новый глава региона должен суметь совладать и с геополитическими реалиями. Алтай находится на границе с Китаем. Этот факт создает колоссальные перспективы в контексте развития логистической инфраструктуры. Однако реализовать их получится лишь у энергичного управленца», – акцентирует Данилин.

    Владимир Путин прекрасно осознает важность Республики Алтай для экономического развития России, добавляет Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. По его словам, президент старается направлять в регион лишь «лучших из лучших».

    «Андрей Турчак уже имеет опыт региональной работы. Он долгое время находился на посту губернатора Псковской области. После он трудился в Совете Федерации и в генеральном совете партии «Единая Россия». Республика Алтай получит по-настоящему эффективного менеджера», – уточняет он.

    «В регион привлекаются колоссальные денежные средства. Это прекрасное и живописное место, обладающее внушительным туристическим потенциалом. Уже сейчас там строятся пятизвездочные отели, привлекающие внимание даже самых искушенных граждан России. Речь идет о проектах мирового уровня, способных посоревноваться с лучшими курортами Крыма и Сочи», – уверен собеседник.

    «Кроме того, Алтай является перекрестком логистических путей между Востоком и Западом. Регион тесно связан с Китаем. Потенциально, уже имеющиеся дороги можно будет расширить даже до Индии и Пакистана. Формируется мощнейший транспортный узел, который обогатит не только республику, но и всю нашу страну», – считает депутат. Матвейчев назвал планы по развитию Республики Алтай амбициозными, имеющими геополитический масштаб.

    Ранее Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай. По словам президента, Турчак обладает хорошим опытом работы в исполнительных органах власти.

    Путин подчеркнул, что данный регион является перспективным. На сегодняшний день он активно развивается по многим направлениям, в том числе и в сфере туризма. Турчак положительно воспринял предложение. Он согласился с тем, что республика обладает колоссальным потенциалом.

    Свою политическую карьеру Андрей Турчак начал с должности председателя «Молодой Гвардии Единой России». В 2009 году был назначен губернатором Псковской области. На этом посту он трудился вплоть до 2017 года. Затем Турчак представлял Псковскую область в Совете Федерации. С 2020 года занимает должность первого заместителя председателя Совета Федерации. Кроме того, с декабря 2021 года Турчак является секретарем генерального совета партии «Единая Россия».

    Коментарии (3)
    3 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Путин поздравил избранного президента Мексики Клаудию Шейнбаум

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин в телеграмме поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием на пост главы мексиканского государства.

    «Мексика – традиционно дружественный партнер России в латиноамериканском регионе. Рассчитываем, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», – обратился Путин к латиноамериканскому политику в телеграмме. Текст послания приводится на сайте Кремля.

    Российский лидер поздравил ее с победой на выборах главы государства.

    Клаудия Шейнбаум, кандидат от правящей в Мексике партии Morena, одержала уверенную победу на выборах президента страны.

    Коментарии (0)
    3 июня 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин поздравил евреев в России с Днем спасения и освобождения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев, а также всех отмечающих с Днем спасения и освобождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Поздравляю вас с праздником – Днем спасения и освобождения. 26 Ияра – одна из важнейших, знаменательных дат в многовековой истории еврейского народа. Она связывает эпохи и поколения, олицетворяет немеркнущую память о Великой Победе, о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной армии, сокрушивших нацизм, спасших еврейский и другие народы от угрозы уничтожения», – говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что широкое празднование Дня спасения и освобождения обогащает исторические, религиозные, культурные традиции российских евреев, а также является консолидацией усилий в противостоянии радикальному национализму, ксенофобии и антисемитизму.

    Коментарии (0)
    4 июня 2024, 21:15 • Новости дня
    Путин поручил Шойгу координировать работу в сфере ОПК

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу будет независимым координатором работы в сфере оборонно-промышленного комплекса, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Поскольку вопросы такие разноплановые – нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники – здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин на совещании с членами правительства потребовал в среду завершить подготовку списка поручений по развитию оборонно-промышленного комплекса.

    Коментарии (0)
    4 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Ушаков рассказал о программе Путина на саммите ШОС в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в столице Казахстана в июле, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    На саммите Путин проведет ряд двусторонних встреч, не исключены контакты с руководителями Индии и Ирана, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    Помощник президента подчеркнул, что эти встречи «особенно важны с учетом только что завершившихся выборов в Индии, предстоящих в конце этого месяца выборов в Иране». Москва надеется, что новый иранский лидер примет участие в форуме, добавил он.

    Саммит ШОС пройдет в Астане 3-4 июля, Кремль активно готовится к мероприятию, отметил Ушаков.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил участие в саммите ШОС.

    Коментарии (0)
    3 июня 2024, 12:40 • Новости дня
    Песков сообщил об оперативном совещании Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник президент Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание запланировано на начало второй половины дня, сказал Песков, передает ТАСС.

    Предыдущее совещание Путина с Совбезом проходило в пятницу, 31 мая.

    Коментарии (0)
    4 июня 2024, 13:01 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о «сгоревшей даче Путина» на Алтае

    Песков о якобы сгоревшей на Алтае «даче Путина»: Такого объекта нет

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что на Алтае якобы сгорела некая «дача» Владимира Путина.

    Представитель Кремля отметил, что такого официального объекта не существует. «Мы просто не располагаем такой информацией», – приводит его слова ТАСС.

    У президента, уточнил Песков, нет резиденции на Алтае.

    Коментарии (0)
    4 июня 2024, 16:59 • Новости дня
    В Кремле не раскрыли имя модератора пленарки ПМЭФ с Путиным

    Песков: Имя модератора пленарки ПМЭФ с Путиным будет названо ближе к 7 июня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Имя модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина пока не будет оглашено, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос, будет ли модерировать пленарку российский или зарубежный журналист, Песков сказал, что имя модератора будет объявлено ближе к 7 июня, передает ТАСС.

    Ранее Песков анонсировал участие Путина в дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ.

    Коментарии (0)
    Главное
    На ПМЭФ показали родословное древо Путина
    «АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новую Lada Iskra
    Учившиеся вместе в СССР министры из Африки встретились на ПМЭФ спустя 30 лет
    Осужден бросивший гранату спящим сослуживцам в казарму сержант
    Бывший военный летчик задержан за сотрудничество с СБУ
    Эштон-Чирилло объявлена в России в розыск
    Немецкий бизнесмен пробовал укрыться в посольстве ФРГ в Москве

    Банк России стоит перед сложным выбором по ставке

    На этой неделе ЦБ РФ придется принять непростое решение. Либо оставить ставку высокой, либо повысить ее еще сильнее. Причем повышение может быть как мягким, так и жестким. Ни о каком снижении ставки пока речи быть не может. Что пошло не по плану? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО упрощает пути к границам России

    НАТО продолжает готовиться к войне с Россией. В альянсе планируют создать сеть из нескольких логистических маршрутов на территории Европы, которые позволят объединению в кратчайшие сроки осуществлять переброску войск с запада на восток. К уже существующему коридору Нидерланды – ФРГ – Польша добавятся пути на севере и юге Европы. О каких странах идет речь и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом

    Продвижение российских войск на Харьковском направлении – в частности у Волчанска – выглядит замороженным. Но на самом деле на целом ряде участков фронта происходят не столь заметные, но важные в целом для российского наступления события. О чем идет речь и как ВСУ прямо сейчас пытаются его остановить? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............