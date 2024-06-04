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    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Отечественный футбол учится играть без Европы

    Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.

    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Мемуары деда помогли прочувствовать историю России

    Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.

    2 комментария
    4 июня 2024, 18:17 • Новости дня

    Названо число заявленных на ПМЭФ стран

    Ушаков: Представители из 136 стран подтвердили участие в ПМЭФ

    Названо число заявленных на ПМЭФ стран
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представители 136 государств приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в общей сложности 45 стран мира будут представлены на высшем уровне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков отметил, что форум в Петербурге соберет многочисленную как российскую, так и международную аудиторию, будут участвовать 136 стран мира, на высшем уровне – 45 государств, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, на ПМЭФ приедут лидеры Абхазии, Боливии, Зимбабве, Республики Сербской, а также многочисленные министры, парламентарии, губернаторы.

    Также будут присутствовать представители руководства международных организаций: СНГ, ОДКБ, Евразийской экономической комиссии, Союзного государства, Организации стран – экспортеров нефти, Организации черноморского экономического сотрудничества, Латиноамериканской экономической системы, Нового банка развития БРИКС, Африканской ассоциации производителей алмазов и Африканского союза.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ.

    3 июня 2024, 20:54 • Новости дня
    Президент Болгарии заявил о нарушении красных линий Западом на Украине
    Президент Болгарии заявил о нарушении красных линий Западом на Украине
    @ EPA/DUMITRU DORU/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Болгарии Румен Радев заявил, что западные страны нарушили красные линии на Украине, допустив эскалацию конфликта.

    По его словам, существовали две красные линии, которые не давали конфликту разрастаться. Они были нарушены, когда Запад разрешил применять свое оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на линию фронта, передает РИА «Новости».

    По словам Радева, красными линиями должно было стать недопущение «прямого столкновения между войсками НАТО и России».

    Ранее гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни.

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    3 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ

    Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Петербург через Стамбул

    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что американская таможенно-пограничная служба изъяла его паспорт, когда военный аналитик собирался вылететь в Стамбул, через который планировал прибыть в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум.

    Риттер сообщил, что это произошло, когда он «садился на рейс из Нью-Йорка». По словам офицеров, паспорт изъяли «по приказу» Госдепа. Как заявил Риттер, его багаж сняли с рейса, самого военного аналитика вывели из аэропорта, отмечает RT.

    В Санкт-Петербурге он должен был принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5–8 июня, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что ему не назвали причину, по которой американские власти не выпустили его из страны, передает ТАСС.

    Экс-разведчик США счел изъятие паспорта незаконным, он собирается «оспаривать решение правительства». Он планирует «собрать информацию», установив причину действий властей США, это «создаст условия для потенциального иска».

    Риттер заявил, что Госдеп боится его участия в ПМЭФ. Он указал, что уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. Однако он «продолжит попытки ездить в Россию», чтобы «улучшить отношения между нашими странами».

    Он также сообщил, что в Россию не полетит и бывший американский судья, ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, но, по словам Риттера, тот «отменил свою поездку по совершенно другим причинам».

    Напомним, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что итальянские бизнесмены решили посетить ПМЭФ инкогнито, так как в последние два года предпочитают не афишировать свое участие в форуме.

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    3 июня 2024, 21:45 • Новости дня
    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление

    В Foreign Policy перечислили три сценария завершения конфликта на Украине

    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ сейчас срочно необходимо контрнаступление, чтобы пойти на переговоры на более сильных позициях, пишет Foreign Policy.

    Конфликт может развиваться по трем сценариям, считает автор статьи. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    В публикации издания отмечается, что Киеву придется идти на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями, но даже локальные успехи смогут усилить переговорную позицию, а поэтому Киеву нужны информационные успехи, подкрепленные на поле боя .

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине.

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    3 июня 2024, 20:45 • Новости дня
    Швейцария отказалась выделить Украине 5,6 млрд долларов

    Парламент Швейцарии отклонил законопроект о чрезвычайной помощи Украине в размере 5,6 млрд долларов

    Tекст: Максим Попов

    Парламент Швейцарии отклонил законопроект о чрезвычайной дополнительной помощи Украине в размере 5,6 млрд долларов и 11,1 млрд долларов на нужды армии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета кантонов.

    Как отмечается в сообщении, члены парламента страны 28 голосами против 15 отклонили создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. По мнению сенаторов, расходы на армию и на Украину являются плановыми, поэтому их нельзя рассматривать как чрезвычайные расходы, передает ТАСС.

    Известно, что в апреле правительство Швейцарии заявило о намерении выделить 5,5 млрд долларов на восстановление Украины. При этом первые 1,66 млрд должны быть перечислены до 2028 года.

    Как сообщалось ранее, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в случае поражения киевского режима украинскую территорию не имеет смысла восстанавливать.



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    4 июня 2024, 09:48 • Новости дня
    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию

    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию, все отказались

    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию
    @ Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский и его западные друзья принялись лично обзванивать лидеров стран – членов СНГ, призывая их принять участие в конференции по украинскому кризису в Швейцарии, однако приехать на «сходку» все отказались, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предстоящую конференцию в Швейцарии по урегулированию на Украине, заявил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, которые организовали США и Евросоюз, обречены на провал.

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    3 июня 2024, 20:02 • Новости дня
    «Калашников» запустил производство дрона целеуказания «Гранат-4»
    «Калашников» запустил производство дрона целеуказания «Гранат-4»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начато серийное производство комплекса с беспилотником «Гранат-4», который способен наводить артиллерию, он уже применяется в ходе спецоперации, сообщил концерн «Калашников».

    «Гранат-4» активно используется российскими военными для круглосуточной воздушной разведки, сообщили концерн в своем Telegram-канале. Также комплекс используется для целеуказания движущихся объектов, таких как западные танки и БМП.

    Ранее «Калашников» представил специалистам Минобороны новый миниатюрный разведывательный дрон «Каракурт», который можно запускать из ограниченного пространства.

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    3 июня 2024, 22:20 • Новости дня
    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России

    Кирби заявил о согласии Вашингтона на «точечное и ограниченное» применение Украиной американского оружия против России

    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России
    @ Bonnie Cash/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина получила от США разрешение на точечное и ограниченное в масштабах использование американского оружия для ударов по России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, если украинским войскам известно, что «прямо через границу» находится российское подразделение, планирующее атаковать, то «здравый смысл требует» разрешить Украине применять полученное от США оружие «для самозащиты», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что разговор ведется о территории, примыкающей к Харьковской области. Кирби подчеркнул, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории.

    Напомним, Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России, но пока не знают, приведут ли они к новым политическим решениям. США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    4 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление

    Политолог Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ

    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление
    @ Diego Herrera Carcedo /Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Призывы к ВСУ перейти в контрнаступление являются ярким примером пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика. Так политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал публикацию американского журнала Foreign Policy о необходимости срочного контрнаступления ВСУ. По мнению собеседника, цель материала – поддержать градус милитаризма.

    «В западных СМИ периодически появляются материалы о подразделениях, которые украинская армия сосредотачивает на севере Харьковской области, а также под Днепром. Но резко выделяется американский журнал Foreign Policy, который заговорил о возможном контрнаступлении ВСУ», – отметил политолог Владимир Скачко.

    Публикацию он назвал «вбросом идиотизма в исполнении одаренного стратега». Цель материала, как считает собеседник, поддержать градус милитаризма. «Это яркий пример пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика», – подчеркнул политолог. 

    «По версии Запада, боевые действия на Украине должны либо привести к стратегическому поражению России, либо к максимальному ущербу, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров на чужих условиях. Но желания западных стратегов не отвечают интересам нашей страны. Более того, российские силы добились успеха на поле боя. На этом фоне в прессе и разводят пропагандистскую трескотню», – пояснил Скачко.  

    При этом не совсем понятно, какими силами украинской армии совершать контрнаступление. «Да, мобилизационный ресурс Украины еще не исчерпан, вопрос лишь в его качестве. ВСУ могут решить проблему численности армии за счет калек, городских сумасшедших, наркоманов, да кого угодно. Их зачислят в воинские части так называемой черной пехоты, а затем бросят на участки, где идут наиболее ожесточенные бои», – указал спикер, добавив, что участь этих бедолаг будет незавидной. 

    Вместе с тем эксперт допускает, что у Киева еще есть несколько наиболее мотивированных и подготовленных бригад. Другое дело, что и они несут большие потери. «Поэтому в то, что ВСУ в случае нового «контрнаступа» могут достичь каких-то ощутимых результатов, верится с трудом», – заключил Скачко. 

    Ранее издание Foreign Policy призвало ВСУ срочно развернуть контрнаступление и вернуть себе как можно больше территорий. Авторы статьи подчеркивают, что помощь США Украине не будет продолжаться вечно, но у Киева еще есть время, так как западное вооружение только начало поступать на фронт и в ближайшие месяцы объемы его поставок возрастут.

    Издание полагает, что украинские войска в любом случае не смогут нанести поражение Российской армии на поле боя, так что Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны добиться хотя бы локального успеха на фронте, убеждены западные аналитики.

    При этом, по их мнению, способность Украины договориться о приемлемом послевоенном урегулировании зависит от ее военных успехов в течение следующих 18 месяцев. В Foreign Policy выделили три сценария завершения войны. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

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    4 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    ВС России под Харьковом нанесли поражение пяти бригадам ВСУ
    ВС России под Харьковом нанесли поражение пяти бригадам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки поразили 42-й механизированную, 57-й мотопехотную, 82-й десантно-штурмовую бригады ВСУ, 36-й бригаду морской пехоты и 125-й бригаду теробороны под Харьковом, сообщило Минобороны.

    Группировка продолжила движение вглубь украинской обороны и поразила пять бригад украинских сил у Жовтневого, Липцов, Старого Салтова, Высокой Яруги в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков из 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 105 человек, машину ЗРК «Оса», американскую гаубицу М777 и гаубицу Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ у Степовой Новоселовки и Богуславки в Харьковской области. Также она отразила контратаку украинских штурмовиков у Невского в ЛНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 400 человек, три БТР, три гаубицы Д-20, гаубицу 2А65 «Мста-Б» и САУ 2С1 «Гвоздика».

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Дылеевки, Константиновки и Острого в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли свыше 470 человек, две БМП и гаубицу 2А65 «Мста-Б».

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии у Сокола, Евгеновки, Карловки и Розовки в ДНР. Также отражены пять контратак украинских штурмовиков 23-й, 24-й, 47-й и 110-й механизированных бригад.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 370 человек, четыре боевые бронированные машины, гаубицу М777, САУ 2С1 «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и американское орудие М119.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Сторожевого в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 130 человек, две бронемашины.

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    4 июня 2024, 06:06 • Новости дня
    Белый дом озвучил оценку Байденом роли СССР в победе над фашизмом

    Представитель Белого дома Кирби заявил о понимании Байденом «глубокой вовлеченности» Красной армии в победу над фашизмом

    Белый дом озвучил оценку Байденом роли СССР в победе над фашизмом
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден осознает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что США «признают это, это история, это случилось», они не стремятся «отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать». Он заявил, что народ СССР и «конкретно русские» испытали глубокие страдания, «никто не станет исключать этого из истории». Кирби заявил, что СССР был союзником во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден, говоря о Второй мировой войне, заявил, что Европу спасли США. О роли других государств, в том числе СССР, он не упомянул. По его словам, солдаты США «победили фашизм». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «общим трендом» на Западе отказ признавать роль СССР в борьбе с фашизмом.


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    4 июня 2024, 09:58 • Новости дня
    Во Франции ужаснулись из-за видео с мобилизацией в Днепропетровске

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад к немедленному миру на Украине в связи с публикацией в соцсетях видео с задержанием мужчины в Днепропетровске в рамках мобилизации.

    По его словам, французы возмущены кадрами похищения в рамках «насильственной мобилизации», передает РИА «Новости».

    Филиппо отметил, что решимость евроатлантистов продолжать конфликт, вооружая и финансируя Украину, приведет только к полному истреблению украинского народа.

    В заключение Филиппо потребовал от Запада немедленно прекратить всякую поддержку Киева.

    Ранее украинские предприятия ВПК пожаловались на мобилизацию работников.

    По данным украинской погранслужбы, около 45 граждан Украины, пытавшихся нелегально покинуть страну, чтобы уклониться от мобилизации, погибли при попытках преодолеть «естественные препятствия».

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    3 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Экс-футболиста Израиля Басиса арестовали в Москве по запросу Германии
    Экс-футболиста Израиля Басиса арестовали в Москве по запросу Германии
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший израильский футболист и гражданин Израиля Лирон Басис арестован в Пресненским судом Москвы по делу о мошенничестве в крупном размере, источник сообщил, что Басис находится в международном розыске по запросу Германии.

    Ходатайство об аресте Басиса удовлетворено, передает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда. Отмечается, что ему предъявили обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    Источник в правоохранительных органах пояснил, что Басис находится в международном розыске по запросу немецкой стороны. Германские власти считают его причастным к преступной группировке, занимавшейся мошенничеством. Сам Басис не считает себя виновным.

    Ранее он играл за молодежную сборную Израиля, выступал за клубы страны «Маккаби», «Хапоэль», «Бейтар».

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    3 июня 2024, 19:46 • Новости дня
    Канадский биолог обвинил власти в запрете изучать загадочную болезнь

    Guardian: Канадский биолог обвинил власти в запрете изучать загадочную болезнь

    Канадский биолог обвинил власти в запрете изучать загадочную болезнь
    @ David Parry/Medicimage LTD/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канадский микробиолог Майкл Култхарт заявил, что власти ему не дали возможность исследовать некое заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик, которое есть у более чем 200 человек, пишет Guardian.

    Култхарт заявил, что ему запретили исследовать это заболевание, он выразил опасение тем, что у более 200 человек с этой болезнью наблюдается неврологический спад, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

    О 40 местных жителях, страдающих от неизвестного неврологического синдрома в 2021 году, сообщали представители провинциального здравоохранения. У части пациентов наблюдалось слюнотечение, другие сообщали, что по их коже словно ползают насекомые.

    Позже независимый комитет установил, что, вероятнее всего, им поставили неверный диагноз, и они страдают от других болезней, таких как рак и деменция.

    В своем письме Култхарт заявил, что, по его мнению, окружающая среда или комбинация воздействий запускает разные нейродегенеративные синдромы у жителей. Эти люди восприимчивы к болезням, связанным с неправильным сворачиванием белков, в том числе к Альцгеймеру и болезни Паркинсона.

    По мнению ученого, это явление плохо вписывается в «поверхностные парадигмы» диагностической патологии. Политики воспользовались ситуацией и закрыли «лазейку» для ученых, с помощью которой они могли исследовать болезнь.

    Ряд пациентов заявили, что их состояние прогрессирует, но власти не оказывают помощи. По словам одной женщины, политики не хотят признавать, что происходит что-то серьезное, поскольку тогда им придется заниматься этим вопросом.

    Коментарии (8)
    4 июня 2024, 14:25 • Новости дня
    Эйдельштейн официально признан сыном Жириновского
    Эйдельштейн официально признан сыном Жириновского
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его сыном основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

    Это была не первая попытка Эйдельштейна добиться признания отцовства через суд – он получил отказ в августе прошлого года, также было разбирательство в Верховном суде Кабардино-Балкарии, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

    Олег Эйдельштейн родился в 1986 году, он взял фамилию отца Жириновского – Вольфа Эйдельштейна. Политик представил своего внебрачного сына общественности в 2017 году.

    В прошлом году Эйдельштейна заподозрили в нанесении побоев полицейскому.

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    4 июня 2024, 13:58 • Новости дня
    США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

    США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

    США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
    @ Ian Dudley/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили в Командовании глобального удара ВВС США.

    Отмечается, что ракета не несла боевого заряда и пуск был частью плановых учений, передает ТАСС.

    Ранее США назначили тестовые пуски межконтинентальных ракет, чтобы «продемонстрировать готовность ядерных сил США».

    Коментарии (8)
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    Дипломатия Зеленского потерпела крах в Азии

    Украина провалила попытки наладить диалог с Азией. Обвинения Владимира Зеленского в отношении позиции Пекина по вопросу текущего конфликта стали итогом разочарования от отказа Си Цзиньпина принять участие в мирной конференции в Швейцарии. Данное мероприятие окончательно теряет шансы на то, чтобы стать голосом международного большинства. Сохраняет ли Украина шансы на то, чтобы исправить ситуацию? Подробности

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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

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    При ударах по России Запад отвел Украине роль нажимателя кнопок

    Вашингтон повысил градус эскалации в отношениях с Москвой, разрешив ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории России. При этом, как считают эксперты, украинским военным в этом случае отведена лишь номинальная роль. В чем заключаются технические особенности подобных ударов и кто в реальности принимает решения об их нанесении? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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