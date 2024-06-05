Назначены выборы в Мосгордуму

Мосгордума назначила выборы в городской парламент восьмого созыва

Tекст: Елизавета Шишкова

Принято постановление «О назначении выборов депутатов Московской городской думы восьмого созыва». По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, эти выборы – одно из ключевых политических событий, определяющих путь развития столицы, передает ТАСС.

Постановление должно быть опубликовано в течение пяти дней после принятия, тогда будет дан старт избирательной кампании. В этом году истекает срок полномочий депутатов Московской городской думы седьмого созыва, выборы которых состоялись пять лет назад.

Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Шапошников выразил уверенность, что кампания будет честной и конкурентной.

«На выборах мэра Москвы, президента России мы еще раз подтвердили высочайшую прозрачность избирательного процесса в столице, большое доверие к электронному голосованию и высокую гражданскую активность москвичей», – сказал председатель Мосгордумы.

В течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов осуществляется выдвижение кандидатов в депутаты, а также сбор подписей избирателей в их поддержку. До 50% подписей может быть собрано в электронном виде через портал госуслуг.

Ранее в ЦИК сообщили, что в регионах России в 2024 году пройдет 3,5 тыс. избирательных кампаний.