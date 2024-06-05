Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
Премьер Грузии предложил провести международное расследование против Еврокомиссии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в среду о готовности предоставить доказательства угроз в его адрес «разделить судьбу премьер-министра Словакии Роберта Фицо», пережившего недавно покушение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В последнее время нам многим угрожали, в том числе судьбой премьер-министра Словакии, в которого выпустили пули. В прямой форме нам угрожали. Если какая-нибудь страна заинтересуется, я готов предоставить следствию соответствующую информацию и доказательства», – сказал он.
Ранее еврокомиссар Оливер Вархели признал, что в телефонном разговоре с главой правительства Грузии упоминал покушение на премьер-министра Словакии, но назвал эти фразы вырванными из контекста.