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    Беглые противники Лукашенко похоронили сами себя
    Байден назвал пугающие Америку последствия поражения Украины
    СМИ рассказали о недавно купленном Зеленским отеле-казино на Северном Кипре
    Сексолог объяснил, каким женщинам и почему нравятся мужчины с животами
    Путин призвал за сутки завершить подготовку перечня поручений по развитию ОПК
    Путин призвал прекратить «вытягивать деньги из семей» за детские спортивные секции
    Турция впервые начала поставлять газ в Европу
    Белоруссия начала изучать аспекты строительства второй АЭС
    Пушков похвалил Грузию за решимость и «цивилизационный стержень»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

    16 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Отечественный футбол учится играть без Европы

    Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.

    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Мемуары деда помогли прочувствовать историю России

    Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.

    2 комментария
    5 июня 2024, 05:26 • Новости дня

    Присяжным показали сделанные Хантером Байденом фотографии кокаина

    В ходе рассмотрения дела против Хантера Байдена в суде США показали отправленные им наркодиллерам фотографии кокаина

    Tекст: Антон Антонов

    Сын президента США Хантер Байден отправлял своим наркодиллерам фотографии кокаина, сообщают СМИ.

    Дело против Хантера Байдена рассматривают в суде штата Делавэр. присяжным продемонстрировали фотографии и видеозаписи с электронных устройств Байдена-младшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Указывается, что «на одной из них Хантер Байден без футболки с предметом, похожим на трубку для курения», а на другой – «белая субстанция на весах».

    По словам спецагента ФБР, Хантер Байден «отправил сообщение о том, что курит крэк-кокаин, через несколько дней после покупки оружия». По словам прокурора, фотографиями кокаина на весах «Хантер Байден обменивался с диллерами в Калифорнии».

    Напомним, в штате Делавэр началось рассмотрение дела против Хантера Байдена, которого обвиняют в нарушениях при обороте оружия.

    4 июня 2024, 19:33 • Новости дня
    Кортеж посла Польши грубо нарушил ПДД в Свердловской области

    В ГАИ начали проверку из-за нарушения ПДД кортежем посла Польши

    Кортеж посла Польши грубо нарушил ПДД в Свердловской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госавтоинспекция Свердловской области начала проверку по факту нарушения ПДД кортежем посла Польши в России Кшиштофа Краевского, сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что в ходе проверки будут установлены личности водителей и применены меры административного воздействия, передает РИА «Новости».

    Ранее на видео, опубликованном в местных СМИ, видно, как три машины с дипломатическими номерами пересекают двойную сплошную линию при развороте, а одна из них выезжает на встречную полосу. По имеющейся информации, Краевский находился в регионе с неофициальным визитом.

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    4 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Байден назвал пугающие Америку последствия поражения Украины
    Байден назвал пугающие Америку последствия поражения Украины
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны, граничащие с Россией, в том числе Польша, «соберутся вести себя самостоятельно» при поражении Украины в конфликте, заявил президент США Джо Байден в интервью журналу Time.

    Байден выразил опасение, что «все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно» при поражении Киева в конфликте, передает РИА «Новости».

    «Вот поэтому мы не можем позволить пасть НАТО, нам нужно выстраивать его политически и экономически, а также в военном отношении, во что мы значительно инвестируем», – сказал он.

    Американский лидер добавил, что планирует «определить будущее Европы» на длительный период, если победит на предстоящих выборах президента США.

    Ранее Байден сравнил траты Европы и США на «борьбу с Россией».

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    4 июня 2024, 09:48 • Новости дня
    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию

    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию, все отказались

    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию
    @ Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский и его западные друзья принялись лично обзванивать лидеров стран – членов СНГ, призывая их принять участие в конференции по украинскому кризису в Швейцарии, однако приехать на «сходку» все отказались, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предстоящую конференцию в Швейцарии по урегулированию на Украине, заявил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, которые организовали США и Евросоюз, обречены на провал.

    Коментарии (31)
    4 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление

    Политолог Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ

    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление
    @ Diego Herrera Carcedo /Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Призывы к ВСУ перейти в контрнаступление являются ярким примером пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика. Так политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал публикацию американского журнала Foreign Policy о необходимости срочного контрнаступления ВСУ. По мнению собеседника, цель материала – поддержать градус милитаризма.

    «В западных СМИ периодически появляются материалы о подразделениях, которые украинская армия сосредотачивает на севере Харьковской области, а также под Днепром. Но резко выделяется американский журнал Foreign Policy, который заговорил о возможном контрнаступлении ВСУ», – отметил политолог Владимир Скачко.

    Публикацию он назвал «вбросом идиотизма в исполнении одаренного стратега». Цель материала, как считает собеседник, поддержать градус милитаризма. «Это яркий пример пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика», – подчеркнул политолог. 

    «По версии Запада, боевые действия на Украине должны либо привести к стратегическому поражению России, либо к максимальному ущербу, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров на чужих условиях. Но желания западных стратегов не отвечают интересам нашей страны. Более того, российские силы добились успеха на поле боя. На этом фоне в прессе и разводят пропагандистскую трескотню», – пояснил Скачко.  

    При этом не совсем понятно, какими силами украинской армии совершать контрнаступление. «Да, мобилизационный ресурс Украины еще не исчерпан, вопрос лишь в его качестве. ВСУ могут решить проблему численности армии за счет калек, городских сумасшедших, наркоманов, да кого угодно. Их зачислят в воинские части так называемой черной пехоты, а затем бросят на участки, где идут наиболее ожесточенные бои», – указал спикер, добавив, что участь этих бедолаг будет незавидной. 

    Вместе с тем эксперт допускает, что у Киева еще есть несколько наиболее мотивированных и подготовленных бригад. Другое дело, что и они несут большие потери. «Поэтому в то, что ВСУ в случае нового «контрнаступа» могут достичь каких-то ощутимых результатов, верится с трудом», – заключил Скачко. 

    Ранее издание Foreign Policy призвало ВСУ срочно развернуть контрнаступление и вернуть себе как можно больше территорий. Авторы статьи подчеркивают, что помощь США Украине не будет продолжаться вечно, но у Киева еще есть время, так как западное вооружение только начало поступать на фронт и в ближайшие месяцы объемы его поставок возрастут.

    Издание полагает, что украинские войска в любом случае не смогут нанести поражение Российской армии на поле боя, так что Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны добиться хотя бы локального успеха на фронте, убеждены западные аналитики.

    При этом, по их мнению, способность Украины договориться о приемлемом послевоенном урегулировании зависит от ее военных успехов в течение следующих 18 месяцев. В Foreign Policy выделили три сценария завершения войны. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

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    4 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    СК затребовал ареста осквернивших памятник Жукову женщин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следствие подало ходатайство в Тверской суд Москвы об аресте двух женщин, написавших аббревиатуру ГУР на памятнике маршалу Георгию Жукову, сообщили в суде.

    Следствие требует арестовать Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову по делу о повреждении воинских мемориалов, сообщили в суде ТАСС.

    Женщины, по данным материалов дела, пришли к памятнику на Манежной площади в Москве с баллончиком краски и написали аббревиатуру ГУР. Она расшифровывается как Главное управление разведки Минобороны Украины.

    По этой статье женщинам грозит до пяти лет колонии.

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    4 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    ВС России под Харьковом нанесли поражение пяти бригадам ВСУ
    ВС России под Харьковом нанесли поражение пяти бригадам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки поразили 42-й механизированную, 57-й мотопехотную, 82-й десантно-штурмовую бригады ВСУ, 36-й бригаду морской пехоты и 125-й бригаду теробороны под Харьковом, сообщило Минобороны.

    Группировка продолжила движение вглубь украинской обороны и поразила пять бригад украинских сил у Жовтневого, Липцов, Старого Салтова, Высокой Яруги в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков из 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 105 человек, машину ЗРК «Оса», американскую гаубицу М777 и гаубицу Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ у Степовой Новоселовки и Богуславки в Харьковской области. Также она отразила контратаку украинских штурмовиков у Невского в ЛНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 400 человек, три БТР, три гаубицы Д-20, гаубицу 2А65 «Мста-Б» и САУ 2С1 «Гвоздика».

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Дылеевки, Константиновки и Острого в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли свыше 470 человек, две БМП и гаубицу 2А65 «Мста-Б».

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии у Сокола, Евгеновки, Карловки и Розовки в ДНР. Также отражены пять контратак украинских штурмовиков 23-й, 24-й, 47-й и 110-й механизированных бригад.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 370 человек, четыре боевые бронированные машины, гаубицу М777, САУ 2С1 «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и американское орудие М119.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Сторожевого в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 130 человек, две бронемашины.

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    4 июня 2024, 22:20 • Новости дня
    Сексолог объяснил, каким женщинам и почему нравятся мужчины с животами

    Сексолог Кульгавчук объяснил, почему некоторые женщины предпочитают мужчин с животами

    Сексолог объяснил, каким женщинам и почему нравятся мужчины с животами
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В том, что многие девушки выбирают себе в качестве партнера не накачанного спортивного парня, а мужчину с животом, есть целый ряд причин, сказал газете ВЗГЛЯД врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    «У всех людей разные вкусы. Кому-то нравятся апельсины, а у кого-то на них аллергия. То же самое и с мужчинами. Да, по-прежнему красивое тело по умолчанию привлекательно, поскольку это показатель здоровья и хорошей физической формы. Но есть нюансы. Особенно с женской стороны», – говорит Кульгавчук.

    По его словам, некоторые женщины воспринимают мужчин с красивой фигурой как самовлюбленных нарциссов, озабоченных своей формой и неспособных позаботиться об окружающих. И в некоторых случаях это действительно оказывается так.

    Кроме того, наличие живота у противоположного пола некоторые женщины могут воспринимать не как ожирение, а как признак своего рода состоятельности. «Это некий такой «солидный мужчина». Такие ассоциации имеют под собой основания, не зря существует этот стереотип. А при выборе мужчины женщина может руководствоваться разными факторами, в том числе и способностью заботиться, дарить подарки, опекать. Недаром некоторые юные дамы, соблазняя мужчин с возможностями и животами, могут называть их «папиками», – делится сексолог.

    Девушке может нравиться партнер с животом еще по одной причине, говорит специалист: это ранее выстроенный ассоциативный ряд. Влечение и вкусы формируются не только осознанным выбором, поясняет он, но и отчасти импринтом – яркими положительными воспоминаниями, порой даже из детства. Такой тип мужчин может напоминать какого-нибудь добряка, с которым у девушки были хорошие отношения. «В некоторых случаях в неполной семье девочка, недополучившая образ отца в детстве, пытается бессознательно найти его в зрелом возрасте. Тут, если человек хочет в себе разобраться, необходима психотерапевтическая работа, своего рода интересные раскопки психики», – заключил Кульгавчук.

    Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила, что мужчине легче похудеть, нежели женщине, поскольку этому способствует тестостерон, а также большая развитость мышечной массы. Она рассказала, как россиянам быстро и эффективно избавиться от лишнего веса.

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    4 июня 2024, 19:18 • Новости дня
    СМИ рассказали о недавно купленном Зеленским отеле-казино на Северном Кипре
    СМИ рассказали о недавно купленном Зеленским отеле-казино на Северном Кипре
    @ Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем президенту Украины Владимиру Зеленскому отеле-казино в северной части острова, заявил президент Кипра Никос Христодулидис.

    По его словам, расследование по поводу возможной покупки Зеленским отеля-казино в северной части Кипра проводится совместно с партнерами из других стран, но пока ничего не выявлено. Христодулидис обещал, что результаты сообщит позже, передает ТАСС.

    Как сообщают турецкие СМИ, зарегистрированная в Белизе компания Film Heritage inc, владельцем которой является Зеленский, приобрела отель-казино Vuni Palace, расположенный в Кирении, городе на северном побережье Кипра, пишет «Аргументы и факты». Сделка была закрыта в мае 2024 года, отель был приобретен примерно за 150 млн фунтов.

    Ранее СМИ писали, что вилла Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была сдана паре граждан России, проживающих в Лондоне.

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    4 июня 2024, 06:06 • Новости дня
    Белый дом озвучил оценку Байденом роли СССР в победе над фашизмом

    Представитель Белого дома Кирби заявил о понимании Байденом «глубокой вовлеченности» Красной армии в победу над фашизмом

    Белый дом озвучил оценку Байденом роли СССР в победе над фашизмом
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден осознает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что США «признают это, это история, это случилось», они не стремятся «отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать». Он заявил, что народ СССР и «конкретно русские» испытали глубокие страдания, «никто не станет исключать этого из истории». Кирби заявил, что СССР был союзником во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден, говоря о Второй мировой войне, заявил, что Европу спасли США. О роли других государств, в том числе СССР, он не упомянул. По его словам, солдаты США «победили фашизм». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «общим трендом» на Западе отказ признавать роль СССР в борьбе с фашизмом.


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    4 июня 2024, 14:25 • Новости дня
    Эйдельштейн официально признан сыном Жириновского
    Эйдельштейн официально признан сыном Жириновского
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его сыном основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

    Это была не первая попытка Эйдельштейна добиться признания отцовства через суд – он получил отказ в августе прошлого года, также было разбирательство в Верховном суде Кабардино-Балкарии, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

    Олег Эйдельштейн родился в 1986 году, он взял фамилию отца Жириновского – Вольфа Эйдельштейна. Политик представил своего внебрачного сына общественности в 2017 году.

    В прошлом году Эйдельштейна заподозрили в нанесении побоев полицейскому.

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    4 июня 2024, 09:58 • Новости дня
    Во Франции ужаснулись из-за видео с мобилизацией в Днепропетровске

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад к немедленному миру на Украине в связи с публикацией в соцсетях видео с задержанием мужчины в Днепропетровске в рамках мобилизации.

    По его словам, французы возмущены кадрами похищения в рамках «насильственной мобилизации», передает РИА «Новости».

    Филиппо отметил, что решимость евроатлантистов продолжать конфликт, вооружая и финансируя Украину, приведет только к полному истреблению украинского народа.

    В заключение Филиппо потребовал от Запада немедленно прекратить всякую поддержку Киева.

    Ранее украинские предприятия ВПК пожаловались на мобилизацию работников.

    По данным украинской погранслужбы, около 45 граждан Украины, пытавшихся нелегально покинуть страну, чтобы уклониться от мобилизации, погибли при попытках преодолеть «естественные препятствия».

    Коментарии (12)
    4 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    Депутат Бундестага: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину

    Депутат Бундестага Дагделен: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину

    Депутат Бундестага: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину
    @ IMAGO/Juliane Sonntag/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Западе готовится постановка, которую планируют использовать для размещения западных войск на Украине, заявила депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен.

    В НАТО намерены создать сценарий, похожий «на начало войны во Вьетнаме», обсуждение ввода войск альянса проводится параллельно конфликту на Украине, сказала Дагделен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме был подстроен Тонкинский инцидент, в стране уже было 15 тыс. советников. Позже туда ввели американские войска для «защиты» этих советников.

    Депутат предположила, что похожую схему планируется разыграть и на украинской территории с размещением немецких или других вооружений, которые могут бить по России.

    Дагделен заявила о необходимости создания коалиции стран, включая страны Глобального Юга, чтобы предотвратить эскалацию.

    Тонкинский инцидент – это название двух происшествий в Тонкинском заливе в 1964 году. Они послужили обоснованием для прямого использования американской армии во вьетнамской войне.

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    4 июня 2024, 13:58 • Новости дня
    США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

    США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

    США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
    @ Ian Dudley/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили в Командовании глобального удара ВВС США.

    Отмечается, что ракета не несла боевого заряда и пуск был частью плановых учений, передает ТАСС.

    Ранее США назначили тестовые пуски межконтинентальных ракет, чтобы «продемонстрировать готовность ядерных сил США».

    Коментарии (8)
    4 июня 2024, 12:23 • Новости дня
    Названы причины замедления продвижения ВС России в Харьковской области

    Ганчев: Продвижение ВС России в Харьковской области замедлилось из-за дополнительных резервов ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, поэтому наступление российских войск замедлилось, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    При этом, несмотря на снижение темпов, продвижение все равно идет, передает ТАСС.

    По словам Ганчева, Киев старается бросить в «харьковскую мясорубку» на севере и востоке области как можно больше сил. «Подгребают» человеческие ресурсы в городе и области и сразу же бросают их неподготовленными на фронт», – заявил глава администрации.

    Он уточнил, что количество ресурсов большое, но все мобилизованные не подготовлены.

    Ранее Ганчев сообщал, что Волчанск Харьковской области освобожден почти на 50%.

    Коментарии (16)
    4 июня 2024, 18:32 • Новости дня
    Греф заявил о перегреве российской экономики

    Глава Сбербанка Греф заявил о перегреве российской экономики

    Tекст: Максим Попов

    Экономика России сильно перегрета, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в Совете Федерации.

    По словам Грефа, за всю историю современной России основные мощности никогда не были загружены на 84%, как сейчас. Выше этого уровня двигаться просто невозможно, передает его слова ТАСС.

    Кроме того, Греф отметил, что огромные денежные средства поступают в экономику страны за счет «бюджетного импульса».

    Как сообщалось ранее, по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в России есть признаки перегрева экономики, однако страна может развиваться при инфляции выше таргета.


    Коментарии (33)
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    Западные СМИ решили похоронить проект газопровода «Сила Сибири – 2». Якобы Китаю не нужны большие объемы и он просит такие же низкие цены, как у россиян. Единственная страна, кому Россия сделала такой подарок, – это Белоруссия. В Кремле такой пессимизм по проекту не разделяют. Почему история Запада выглядит дико и выставляет Пекин в довольно странном свете? Подробности

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    Дипломатия Зеленского потерпела крах в Азии

    Украина провалила попытки наладить диалог с Азией. Обвинения Владимира Зеленского в отношении позиции Пекина по вопросу текущего конфликта стали итогом разочарования от отказа Си Цзиньпина принять участие в мирной конференции в Швейцарии. Данное мероприятие окончательно теряет шансы на то, чтобы стать голосом международного большинства. Сохраняет ли Украина шансы на то, чтобы исправить ситуацию? Подробности

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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

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    При ударах по России Запад отвел Украине роль нажимателя кнопок

    Вашингтон повысил градус эскалации в отношениях с Москвой, разрешив ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории России. При этом, как считают эксперты, украинским военным в этом случае отведена лишь номинальная роль. В чем заключаются технические особенности подобных ударов и кто в реальности принимает решения об их нанесении? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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