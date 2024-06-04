В Индии подтвердили победу альянса Моди на парламентских выборах

Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.16 комментариев
Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.16 комментариев
Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.9 комментариев
Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.2 комментария
Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Петербург через Стамбул
Риттер сообщил, что это произошло, когда он «садился на рейс из Нью-Йорка». По словам офицеров, паспорт изъяли «по приказу» Госдепа. Как заявил Риттер, его багаж сняли с рейса, самого военного аналитика вывели из аэропорта, отмечает RT.
В Санкт-Петербурге он должен был принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5–8 июня, передает РИА «Новости».
Риттер добавил, что ему не назвали причину, по которой американские власти не выпустили его из страны, передает ТАСС.
Экс-разведчик США счел изъятие паспорта незаконным, он собирается «оспаривать решение правительства». Он планирует «собрать информацию», установив причину действий властей США, это «создаст условия для потенциального иска».
Риттер заявил, что Госдеп боится его участия в ПМЭФ. Он указал, что уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. Однако он «продолжит попытки ездить в Россию», чтобы «улучшить отношения между нашими странами».
Он также сообщил, что в Россию не полетит и бывший американский судья, ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, но, по словам Риттера, тот «отменил свою поездку по совершенно другим причинам».
Напомним, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что итальянские бизнесмены решили посетить ПМЭФ инкогнито, так как в последние два года предпочитают не афишировать свое участие в форуме.
МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию, все отказались
«Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», – приводит его слова ТАСС.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предстоящую конференцию в Швейцарии по урегулированию на Украине, заявил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, которые организовали США и Евросоюз, обречены на провал.
Политолог Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ
«В западных СМИ периодически появляются материалы о подразделениях, которые украинская армия сосредотачивает на севере Харьковской области, а также под Днепром. Но резко выделяется американский журнал Foreign Policy, который заговорил о возможном контрнаступлении ВСУ», – отметил политолог Владимир Скачко.
Публикацию он назвал «вбросом идиотизма в исполнении одаренного стратега». Цель материала, как считает собеседник, поддержать градус милитаризма. «Это яркий пример пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика», – подчеркнул политолог.
«По версии Запада, боевые действия на Украине должны либо привести к стратегическому поражению России, либо к максимальному ущербу, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров на чужих условиях. Но желания западных стратегов не отвечают интересам нашей страны. Более того, российские силы добились успеха на поле боя. На этом фоне в прессе и разводят пропагандистскую трескотню», – пояснил Скачко.
При этом не совсем понятно, какими силами украинской армии совершать контрнаступление. «Да, мобилизационный ресурс Украины еще не исчерпан, вопрос лишь в его качестве. ВСУ могут решить проблему численности армии за счет калек, городских сумасшедших, наркоманов, да кого угодно. Их зачислят в воинские части так называемой черной пехоты, а затем бросят на участки, где идут наиболее ожесточенные бои», – указал спикер, добавив, что участь этих бедолаг будет незавидной.
Вместе с тем эксперт допускает, что у Киева еще есть несколько наиболее мотивированных и подготовленных бригад. Другое дело, что и они несут большие потери. «Поэтому в то, что ВСУ в случае нового «контрнаступа» могут достичь каких-то ощутимых результатов, верится с трудом», – заключил Скачко.
Ранее издание Foreign Policy призвало ВСУ срочно развернуть контрнаступление и вернуть себе как можно больше территорий. Авторы статьи подчеркивают, что помощь США Украине не будет продолжаться вечно, но у Киева еще есть время, так как западное вооружение только начало поступать на фронт и в ближайшие месяцы объемы его поставок возрастут.
Издание полагает, что украинские войска в любом случае не смогут нанести поражение Российской армии на поле боя, так что Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны добиться хотя бы локального успеха на фронте, убеждены западные аналитики.
При этом, по их мнению, способность Украины договориться о приемлемом послевоенном урегулировании зависит от ее военных успехов в течение следующих 18 месяцев. В Foreign Policy выделили три сценария завершения войны. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.
При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.
Следствие требует арестовать Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову по делу о повреждении воинских мемориалов, сообщили в суде ТАСС.
Женщины, по данным материалов дела, пришли к памятнику на Манежной площади в Москве с баллончиком краски и написали аббревиатуру ГУР. Она расшифровывается как Главное управление разведки Минобороны Украины.
По этой статье женщинам грозит до пяти лет колонии.
Группировка продолжила движение вглубь украинской обороны и поразила пять бригад украинских сил у Жовтневого, Липцов, Старого Салтова, Высокой Яруги в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков из 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 105 человек, машину ЗРК «Оса», американскую гаубицу М777 и гаубицу Д-30.
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ у Степовой Новоселовки и Богуславки в Харьковской области. Также она отразила контратаку украинских штурмовиков у Невского в ЛНР.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 400 человек, три БТР, три гаубицы Д-20, гаубицу 2А65 «Мста-Б» и САУ 2С1 «Гвоздика».
«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Дылеевки, Константиновки и Острого в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли свыше 470 человек, две БМП и гаубицу 2А65 «Мста-Б».
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии у Сокола, Евгеновки, Карловки и Розовки в ДНР. Также отражены пять контратак украинских штурмовиков 23-й, 24-й, 47-й и 110-й механизированных бригад.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 370 человек, четыре боевые бронированные машины, гаубицу М777, САУ 2С1 «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и американское орудие М119.
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Сторожевого в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 130 человек, две бронемашины.
Представитель Белого дома Кирби заявил о понимании Байденом «глубокой вовлеченности» Красной армии в победу над фашизмом
Кирби сказал, что США «признают это, это история, это случилось», они не стремятся «отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать». Он заявил, что народ СССР и «конкретно русские» испытали глубокие страдания, «никто не станет исключать этого из истории». Кирби заявил, что СССР был союзником во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден, говоря о Второй мировой войне, заявил, что Европу спасли США. О роли других государств, в том числе СССР, он не упомянул. По его словам, солдаты США «победили фашизм». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «общим трендом» на Западе отказ признавать роль СССР в борьбе с фашизмом.
По его словам, французы возмущены кадрами похищения в рамках «насильственной мобилизации», передает РИА «Новости».
Филиппо отметил, что решимость евроатлантистов продолжать конфликт, вооружая и финансируя Украину, приведет только к полному истреблению украинского народа.
В заключение Филиппо потребовал от Запада немедленно прекратить всякую поддержку Киева.
Ранее украинские предприятия ВПК пожаловались на мобилизацию работников.
По данным украинской погранслужбы, около 45 граждан Украины, пытавшихся нелегально покинуть страну, чтобы уклониться от мобилизации, погибли при попытках преодолеть «естественные препятствия».
Это была не первая попытка Эйдельштейна добиться признания отцовства через суд – он получил отказ в августе прошлого года, также было разбирательство в Верховном суде Кабардино-Балкарии, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».
Олег Эйдельштейн родился в 1986 году, он взял фамилию отца Жириновского – Вольфа Эйдельштейна. Политик представил своего внебрачного сына общественности в 2017 году.
В прошлом году Эйдельштейна заподозрили в нанесении побоев полицейскому.
В ГАИ начали проверку из-за нарушения ПДД кортежем посла Польши
Отмечается, что в ходе проверки будут установлены личности водителей и применены меры административного воздействия, передает РИА «Новости».
Ранее на видео, опубликованном в местных СМИ, видно, как три машины с дипломатическими номерами пересекают двойную сплошную линию при развороте, а одна из них выезжает на встречную полосу. По имеющейся информации, Краевский находился в регионе с неофициальным визитом.
США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Отмечается, что ракета не несла боевого заряда и пуск был частью плановых учений, передает ТАСС.
Ранее США назначили тестовые пуски межконтинентальных ракет, чтобы «продемонстрировать готовность ядерных сил США».
Депутат Бундестага Дагделен: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину
В НАТО намерены создать сценарий, похожий «на начало войны во Вьетнаме», обсуждение ввода войск альянса проводится параллельно конфликту на Украине, сказала Дагделен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, передает РИА «Новости».
Она пояснила, что до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме был подстроен Тонкинский инцидент, в стране уже было 15 тыс. советников. Позже туда ввели американские войска для «защиты» этих советников.
Депутат предположила, что похожую схему планируется разыграть и на украинской территории с размещением немецких или других вооружений, которые могут бить по России.
Дагделен заявила о необходимости создания коалиции стран, включая страны Глобального Юга, чтобы предотвратить эскалацию.
Тонкинский инцидент – это название двух происшествий в Тонкинском заливе в 1964 году. Они послужили обоснованием для прямого использования американской армии во вьетнамской войне.
Ганчев: Продвижение ВС России в Харьковской области замедлилось из-за дополнительных резервов ВСУ
При этом, несмотря на снижение темпов, продвижение все равно идет, передает ТАСС.
По словам Ганчева, Киев старается бросить в «харьковскую мясорубку» на севере и востоке области как можно больше сил. «Подгребают» человеческие ресурсы в городе и области и сразу же бросают их неподготовленными на фронт», – заявил глава администрации.
Он уточнил, что количество ресурсов большое, но все мобилизованные не подготовлены.
Ранее Ганчев сообщал, что Волчанск Харьковской области освобожден почти на 50%.
По его словам, таких гаубиц у ВСУ осталось очень мало, их не выгоняют, так как ВС России сразу их уничтожают, передает ТАСС.
Квока добавил, что расчет «Гиацинта» уже уничтожил десятки целей, включая личный состав, военную технику, блиндажи и укрепления ВСУ, а также огневые точки.
В конце мая украинская сторона в зоне ответственности Западной группировки потеряла гаубицу TRF-1 производства Франции.
Минобороны сообщило, что военные, получив координаты объектов ВСУ, направились в позиционный район, откуда произвели пуски крылатых ракет. Средства объективного контроля подтвердили, что цели на территории Украины были успешно поражены, передает ТАСС.
Напомним, гендиректор предприятия Александр Леонов сообщил, что комплекс «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» разработки и производства НПО машиностроения в ходе СВО успешно наносит удары по наземным целям.
В прессе опубликовали видеозапись, как водитель за рулем включил радио, откуда раздались звуки российской песни, передает ТАСС.
В апреле в киевской школе подростка избили одноклассники за то, что тот якобы смотрел мультфильм на русском языке.