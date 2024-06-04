Гребца из Белоруссии Шурмея объявили в розыск за наемничество

Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.6 комментариев
Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.6 комментариев
Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.4 комментария
Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.0 комментариев
Министр на совещании, которое проходило в режиме видеосвязи, впервые присутствовал в военной форме, передает РИА «Новости».
Белоусов – действительный госсоветник России 1-го класса. Для служащих Минобороны к такому рангу полагаются погоны с одной большой шитой звездой и эмблемой ведомства в венке.
Напомним, на совещании обсуждались вопросы информационной безопасности.
По его словам, существовали две красные линии, которые не давали конфликту разрастаться. Они были нарушены, когда Запад разрешил применять свое оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на линию фронта, передает РИА «Новости».
По словам Радева, красными линиями должно было стать недопущение «прямого столкновения между войсками НАТО и России».
Ранее гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни.
Клуни заявил, что его фонд никогда не будет преследовать журналистов, включая российских
«Я сын журналиста, и мы в Фонде Клуни никогда не будем преследовать журналистов», – приводит его слова Ura.ru. Заявление Клуни опубликовано в его соцсетях.
Клуни настаивает на том, что появившиеся в СМИ сообщения недостоверны. По его словам, организация «никогда не будет выступать против журналистов, даже если их взгляды отличаются от взглядов фонда».
«У нас большой опыт защиты прав и интересов работников медиасферы», – подчеркнул актер.
Между тем в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) воздержались от оценки инициативы Фонда Клуни об аресте находящихся за рубежом российских журналистов. Там заявили, что подобной информацией не располагают, передает ТАСС.
Напомним, ранее в Фонде Клуни заявили, что намерены добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. В том числе фонд намеревался обращаться в МУС.
Спикер МИД Мария Захарова отметила, что чета Клуни решила устроить «судебное сафари» на российских журналистов.
Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Петербург через Стамбул
Риттер сообщил, что это произошло, когда он «садился на рейс из Нью-Йорка». По словам офицеров, паспорт изъяли «по приказу» Госдепа. Как заявил Риттер, его багаж сняли с рейса, самого военного аналитика вывели из аэропорта, отмечает RT.
В Санкт-Петербурге он должен был принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5–8 июня, передает РИА «Новости».
Риттер добавил, что ему не назвали причину, по которой американские власти не выпустили его из страны, передает ТАСС.
Экс-разведчик США счел изъятие паспорта незаконным, он собирается «оспаривать решение правительства». Он планирует «собрать информацию», установив причину действий властей США, это «создаст условия для потенциального иска».
Риттер заявил, что Госдеп боится его участия в ПМЭФ. Он указал, что уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. Однако он «продолжит попытки ездить в Россию», чтобы «улучшить отношения между нашими странами».
Он также сообщил, что в Россию не полетит и бывший американский судья, ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, но, по словам Риттера, тот «отменил свою поездку по совершенно другим причинам».
Напомним, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что итальянские бизнесмены решили посетить ПМЭФ инкогнито, так как в последние два года предпочитают не афишировать свое участие в форуме.
Москва и Токио согласовали квоты на вылов лососевых в ИЭЗ России в 2024 году
Соглашение по квотам на промысел лососевых в 2024 году достигнуто на переговорах, которые шли с 30 мая по 3 июня, сообщило ведомство, передает ТАСС.
Страны также согласовали квоту на 2024 год на промысел лосося и форели японскими рыбаками в исключительной экономической зоне Японии в объеме 2,05 тыс. тонн морепродуктов. Туда приплывает много рыбы из территориальных вод России. Объем выплат со стороны Японии составит от 1,2 млн до 2,1 млн долларов.
В 2022 и 2023 годах переговоры по этой теме и сам промысел не проводились. Установленная квота позволит выловить японским рыбакам в исключительной экономической зоне России 125 тонн рыбы, включая 10 тонн нерки, 90 тонн горбуши и 20 тонн кеты.
В Foreign Policy перечислили три сценария завершения конфликта на Украине
Конфликт может развиваться по трем сценариям, считает автор статьи. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.
В публикации издания отмечается, что Киеву придется идти на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями, но даже локальные успехи смогут усилить переговорную позицию, а поэтому Киеву нужны информационные успехи, подкрепленные на поле боя .
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине.
Экономист Лизан: Украина не сможет компенсировать потерю Днепрогэс для своей энергосистемы
«Днепрогэс состоит из двух станций. Их совокупная мощность свыше 1,5 тыс. МВт. В начале весны удар пришелся по второй ГЭС, мощность которой составляет чуть более 900 МВт. Она для энергосистемы Украины была менее ценной, нежели Днепрогэс-1, по которой, судя по всему, сейчас и был прилет», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«На Днепрогэс-1 располагалось оборудование для вторичной регулировки частоты в энергосистеме. То есть для украинских диспетчеров она была значительно ценнее с точки зрения удержания критически необходимой частоты в сети», – объясняет спикер.
Если ранее противник для покрытия потребностей в электричестве мог использовать гидроэнергетику, то теперь, после утраты Каховской и Днепровской ГЭС, эта возможность отсутствует. При этом восстановить объекты в ближайший год не получится, отмечает аналитик.
«Еще одна проблема в том, что запасти электричество впрок практически невозможно. Соответственно, его надо производить ровно столько, сколько требуется, ориентируясь в том числе на часы-пик потребления. В противном случае в сети начнутся скачки напряжения, а это «караул» для всего энергооборудования», – поясняет специалист.
«Также на Украине осталось мало маневровых возможностей. Так, АЭС вырабатывают стабильный объем энергии, а ТЭС, с помощью которых можно было бы маневрировать, производят только 5% всего электричества в стране. В такой ситуации единственным рабочим способом регулирования мощности оставался водосброс на ГЭС. Но и эта возможность, как я уже сказал, практически утрачена», – пояснил собеседник.
«Теоретически для компенсации потери выработки электричества Украина может начать использовать «зеленые» источники энергии, например, ставить ветрогенераторы. Однако это очень дорого, поэтому данный способ будет доступен лишь крупным предприятиям», – резюмировал Лизан.
Ранее глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сказал, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении». По его словам, «есть серьезные препятствия» для нормальной работы объекта из-за очень сильных повреждений сооружений и оборудования.
На прошедшей неделе глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров заявил, что после взрывов, произошедших в ночь на субботу региональном центре, Днепрогэс находится в критическом состоянии.
Также, по словам Федорова, из-за понесенного станцией ущерба было полностью перекрыто движение по плотине с левого берега Днепра на правый. Чиновник отметил, что для возобновления сообщения потребуются консультации со специалистами.
Напомним, в прошедшую субботу Российская армия нанесла массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. В Telegram-канале ведомства указано, что атака являлась ответом на попытки ВСУ нанести ущерб инфраструктуре на территории России.
Парламент Швейцарии отклонил законопроект о чрезвычайной помощи Украине в размере 5,6 млрд долларов
Как отмечается в сообщении, члены парламента страны 28 голосами против 15 отклонили создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. По мнению сенаторов, расходы на армию и на Украину являются плановыми, поэтому их нельзя рассматривать как чрезвычайные расходы, передает ТАСС.
Известно, что в апреле правительство Швейцарии заявило о намерении выделить 5,5 млрд долларов на восстановление Украины. При этом первые 1,66 млрд должны быть перечислены до 2028 года.
Как сообщалось ранее, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в случае поражения киевского режима украинскую территорию не имеет смысла восстанавливать.
«Гранат-4» активно используется российскими военными для круглосуточной воздушной разведки, сообщили концерн в своем Telegram-канале. Также комплекс используется для целеуказания движущихся объектов, таких как западные танки и БМП.
Ранее «Калашников» представил специалистам Минобороны новый миниатюрный разведывательный дрон «Каракурт», который можно запускать из ограниченного пространства.
Кирби заявил о согласии Вашингтона на «точечное и ограниченное» применение Украиной американского оружия против России
По словам Кирби, если украинским войскам известно, что «прямо через границу» находится российское подразделение, планирующее атаковать, то «здравый смысл требует» разрешить Украине применять полученное от США оружие «для самозащиты», передает РИА «Новости».
Он отметил, что разговор ведется о территории, примыкающей к Харьковской области. Кирби подчеркнул, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории.
Напомним, Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России, но пока не знают, приведут ли они к новым политическим решениям. США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.
МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию, все отказались
«Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», – приводит его слова ТАСС.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предстоящую конференцию в Швейцарии по урегулированию на Украине, заявил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, которые организовали США и Евросоюз, обречены на провал.
Представитель Белого дома Кирби заявил о понимании Байденом «глубокой вовлеченности» Красной армии в победу над фашизмом
Кирби сказал, что США «признают это, это история, это случилось», они не стремятся «отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать». Он заявил, что народ СССР и «конкретно русские» испытали глубокие страдания, «никто не станет исключать этого из истории». Кирби заявил, что СССР был союзником во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден, говоря о Второй мировой войне, заявил, что Европу спасли США. О роли других государств, в том числе СССР, он не упомянул. По его словам, солдаты США «победили фашизм». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «общим трендом» на Западе отказ признавать роль СССР в борьбе с фашизмом.
Ходатайство об аресте Басиса удовлетворено, передает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда. Отмечается, что ему предъявили обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Источник в правоохранительных органах пояснил, что Басис находится в международном розыске по запросу немецкой стороны. Германские власти считают его причастным к преступной группировке, занимавшейся мошенничеством. Сам Басис не считает себя виновным.
Ранее он играл за молодежную сборную Израиля, выступал за клубы страны «Маккаби», «Хапоэль», «Бейтар».
Guardian: Канадский биолог обвинил власти в запрете изучать загадочную болезнь
Култхарт заявил, что ему запретили исследовать это заболевание, он выразил опасение тем, что у более 200 человек с этой болезнью наблюдается неврологический спад, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
О 40 местных жителях, страдающих от неизвестного неврологического синдрома в 2021 году, сообщали представители провинциального здравоохранения. У части пациентов наблюдалось слюнотечение, другие сообщали, что по их коже словно ползают насекомые.
Позже независимый комитет установил, что, вероятнее всего, им поставили неверный диагноз, и они страдают от других болезней, таких как рак и деменция.
В своем письме Култхарт заявил, что, по его мнению, окружающая среда или комбинация воздействий запускает разные нейродегенеративные синдромы у жителей. Эти люди восприимчивы к болезням, связанным с неправильным сворачиванием белков, в том числе к Альцгеймеру и болезни Паркинсона.
По мнению ученого, это явление плохо вписывается в «поверхностные парадигмы» диагностической патологии. Политики воспользовались ситуацией и закрыли «лазейку» для ученых, с помощью которой они могли исследовать болезнь.
Ряд пациентов заявили, что их состояние прогрессирует, но власти не оказывают помощи. По словам одной женщины, политики не хотят признавать, что происходит что-то серьезное, поскольку тогда им придется заниматься этим вопросом.
Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки
По его словам, в этом городе ВСУ оборудовали мощный укрепленный пункт, который считался неприступной крепостью. «Падение Красногоровки не за горами», – подчеркнул он.
Также Кимаковский отметил, что во время штурма центра города ВСУ потеряли тысячи солдат, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, группировка «Днепр» нанесла поражение двум украинским бригадам.