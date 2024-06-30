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    Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха
    В ДНР объяснили значение освобождения поселка Шумы
    В Германии раскрыли роль спецслужб США в срыве строительства «Северного потока – 2»
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    Подполье сообщило о взрыве возле склада с ракетами HIMARS в Запорожской области
    ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли
    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю
    Американский профессор предупредил о чудовищных последствиях «войны с Россией»
    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Американский паспорт настигла девальвация

    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

    0 комментариев
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Наследие Римской империи может помочь миру

    В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    8 комментариев
    30 июня 2024, 07:41 • Новости дня

    Посол России сообщил о переговорах с ЦАР по созданию российской военной базы

    Tекст: Денис Тельманов

    Тема создания российской военной базы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) остается в повестке переговоров Москвы и Банги. Об этом сообщил посол России в республике Александр Бикантов.

    «Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами», – сказал Бикантов, передает РИА «Новости»

    При этом он отметил, что предметного обсуждения вопросов о сроках и месте размещения базы, а также численности воинского контингента пока нет.

    Напомним, что ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что для размещения российской военной базы может быть использован восточный регион страны.

    29 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю

    Меркурис: Россия может начать сбивать дроны ВВС США в Черном море

    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю
    @ US Air Force

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО боятся мер России после данного министром обороны Андреем Белоусовым поручения Генштабу о беспилотной авиации западных стран в Черном море, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Аналитик предположил, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем, в будущем западные беспилотники не смогут беспрепятственно выполнять операции в регионе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, ситуация становится опасной, а Россия обладает превосходством в воздухе, полагает Меркурис.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не намерены отказываться от полетов над Черным морем.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор.

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    29 июня 2024, 08:55 • Новости дня
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    @ US Army/Sgt. Perla Alfaro

    Tекст: Александра Юдина

    Российские расчеты ПВО в зоне спецоперации изучают новейшую американскую ракету Precision Strike Missile (PrSM), которую Украина может получить в одном из пакетов помощи, рассказал офицер расчета ПВО с позывным Стаф.

    Известно, что Пентагон провел испытания новой ракеты, запустив ее с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. При том официально PrSM были приняты на вооружение сухопутных войск США в прошлом году, они со временем должны заменить ATACMS, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что PrSM – это баллистическая ракета, дальность ее полета составляет от 60 до 500 км.

    Также военный отметил, что ВС России умеют бороться с такими вызовами. По его словам, данных о новых ракетах пока немного, однако их давно изучают, в том числе в англоязычных источниках.

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    29 июня 2024, 19:35 • Новости дня
    После избиения мужчины до смерти иностранцами в Москве возбуждено дело

    СК: По факту избиения до смерти мужчины группой иностранцев в Москве возбуждено дело

    После избиения мужчины до смерти иностранцами в Москве возбуждено дело
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины до смерти группой иностранных граждан на северо-западе Москвы, три участника конфликта задержаны, сообщил СК по Москве.

    По версии следствия, драка произошла ночью на западе Москвы на почве конфликта. В результате группа иностранцев причинила черепно-мозговую травму мужчине, из-за которой он скончался на месте, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

    Следователи установили троих участников драки, ими оказались граждане Киргизии. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Ранее на Медынской улице в Москве произошла драка с участием 15 мужчин, которая переросла в стрельбу. Сотрудники полиции задержали семь активных участников конфликта.

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    29 июня 2024, 11:19 • Новости дня
    Россиянам напомнили об изменениях с 1 июля

    Госдума напомнила россиянам об изменениях с 1 июля

    Россиянам напомнили об изменениях с 1 июля
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 июля в России вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут жителей страны – отмена льготной ипотеки, повышение цен на услуги ЖКХ, возмещение украденных мошенниками средств и другое.

    На сайте Госдумы указано, что с 1 июля перестанет действовать льготная ипотека с господдержкой под 8% годовых, запущенная в 2020 году из-за несоответствия на тот момент пониженной ставки реалиям финансового рынка. При этом отмечается, что до 2030 года сохранит действие программа «Семейная ипотека» со ставкой 6%, однако обновятся правила ее получения.

    Также с 1 июля будут проиндексированы платежи по услугам ЖКХ. Согласно постановлению правительства, устанавливается предельно допустимое отклонение, при этом каждый регион сам выбирает процент, на который вырастут тарифы. В частности, максимальная индексация на 15% произойдет в Забайкалье, в Хакасии тарифы повысят всего на 4%, а власти Санкт-Петербурга повышение отменили. Более того, для льготных категорий граждан банковские комиссии за оплату услуг ЖКХ будут отменены.

    Кроме того, с 1 июля изменится способ приватизации муниципального и государственного имущества. Так вместо продажи объектов без объявления цены будет устанавливаться минимальная цена в размере 5% от первоначального предложения на публичных торгах.

    Помимо прочего, с 1 июля вступит в силу единый порядок рассмотрения обращений заявителей к кредитным организациям, некредитным финансовым организациям и лицам, оказывающим услуги на финансовом рынке. Согласно новым правилам, отвечать на обращение заявителя будет необходимо в течение 15 (в порядке исключения 25) дней.

    Сообщается также, что с 1 июля увеличится надбавка к коэффициентам риска по кредитам, что усложнит процедуру получения займов для граждан, если их кредитная нагрузка превышает 50% – таким клиентам банки могут давать не больше 20% займов.

    Для заемщиков с 1 июля изменится очередность погашения задолженности по потребительскому кредиту. Так, пени и штрафы будут гаситься в последнюю очередь, а приоритетным станет погашение задолженности по процентам.

    Касательно пенсий с 1 июля произойдет индексация для граждан старше 80 лет, военных пенсионеров и членов их семей, проживающих в новых регионах, а также пенсионеров, закончивших трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

    Кроме того, с 1 июля в России заработает реестр многодетных семей, который упростит взаимодействие с госорганами и облегчит получение положенных льгот.

    Также с 1 июля вырастет госпошлина на получение загранпаспорта нового образца. Так, для взрослых она составит 6 тыс. рублей, а для детей – 3 тыс. рублей.

    Кроме того, с 1 июля вырастут госпошлины, связанные с получением российского гражданства, а также с процедурой въезда на российскую территорию, получением ВНЖ и разрешением на работу.

    Отмечается, что с 1 июля вырастет минимальная цена на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Минимальную цену на крепкий алкоголь Минфин повышает с 2009 года. Действующий график повышения цен будет реализован до конца 2026 года.

    В заключение добавим, что с 25 июля вступят изменения в закон о национальной платежной системе – отныне в ряде случаев банки будут обязаны возмещать гражданам средства, украденные мошенниками с их счетов.

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    29 июня 2024, 17:49 • Новости дня
    Американский профессор предупредил о чудовищных последствиях «войны с Россией»

    Американский профессор Кузник заявил, что мир стоит на пороге крупного международного конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Действия НАТО могут привести к прямой конфронтации США и России, что обернется чудовищными последствиями, заявил профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник изданию The American Conservative.

    Кузник считает, что мир находится на пороге нового «кубинского ракетного кризиса», который был спровоцирован в том числе последними действиями НАТО по эскалации украинского конфликта. При этом ситуация накалилась до такой степени, что прямая конфронтация между Россией и альянсом реальна, а Третья мировая война  может стать концом человеческой цивилизации в целом, отметил профессор, передает РИА «Новости».

    По его словам, катастрофу можно предотвратить, если Россия и США будут соблюдать существующие договоры и придерживаться умеренной позиции.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад возвращает ядерное оружие в состояние холодной войны.

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    29 июня 2024, 13:37 • Новости дня
    ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли
    ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ обстрелян автобус во время эвакуации из Торецка (Дзержинска) в ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, по автобусу был открыт огонь из минометов, передает ТАСС.

    Кимаковский рассказал, что погибли по меньшей мере семь человек, несколько человек получили ранения.

    Ранее ВСУ были вынуждены оставить стратегические позиции около Торецка. Генштаб ВСУ заявил об обострении ситуации под Торецком.

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    29 июня 2024, 14:41 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение освобождения поселка Шумы

    Силовики ДНР: Освобождение поселка Шумы усложнит логистику ВСУ в Торецке

    В ДНР объяснили значение освобождения поселка Шумы
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение поселка Шумы под Горловкой в ДНР позволит усложнить передвижение резервов ВСУ и в целом логистику оставшейся части украинской группировки в Торецке (Дзержинске), сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.

    Источник ТАСС сообщил, что освобождение населенного пункта Шумы в ДНР облегчит оперативную обстановку на северной окраине Горловки, а также усложнит логистику ВСУ в Торецке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР.

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    29 июня 2024, 19:05 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве возле склада с ракетами HIMARS в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в Матвеевке в украинской части Запорожской области, где находился склад ВСУ с дальнобойными ракетами для HIMARS, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам подпольщика, после второго прилета военные из прилегающих сел к Запорожью уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки, где располагался склад с дальнобойными ракетами для HIMARS, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что в сторону Матвеевки после взрыва отправилось большое количество скорых из Запорожья.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева.

    Глава Запорожской администрации, подчиненной Киеву, Иван Федоров заявил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения.

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    29 июня 2024, 16:51 • Новости дня
    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох

    Al Hadath: Путин развенчал миф о гегемонии Запада и преподал США урок

    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад пренебрежительно отнесся к потенциальным угрозам и увяз на Ближнем Востоке, в то время как президент России Владимир Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России, развенчав миф о несокрушимой гегемонии США, пишет иракское новостное агентство Al Hadath.

    Автор статьи считает, что пиком военно-политического могущества США были «девяностые годы и начало XXI века, когда они «дирижируя глобальными политическими конфликтами», устанавливали свои правила игры. По словам журналиста, США считали, что всегда смогут защитить однополярный мир, передает РИА «Новости».

    После событий 11 сентября 2001 года США увязли в Афганистане и Ираке, переключились на борьбу с терроризмом и занялись Ближним Востоком, в то время как Путин реализовал свои политические планы и начал воплощать мечты о восстановлении былой славы России.

    Издание пишет, что Запад ошибся, оказав давление на своих противников, не расставив гибкие приоритеты, и недооценил Россию, в итоге оказался «застигнут врасплох» Путиным.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что в мире на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.

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    29 июня 2024, 17:34 • Новости дня
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выступление президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

    «Очень смешно», – написал он в соцсети, прокомментировав пост Демократической партии, где Байден был объявлен победителем дебатов, передает ТАСС.

    Ранее Маск заявил, что прошедшие в ночь на пятницу дебаты между кандидатами на пост президента США, Джо Байденом и Дональдом Трампом, дали повод для замены нынешнего американского лидера другим кандидатом от Демократической партии.

    Ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку.

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    29 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Назван возможный ответ на размещение у границ России американских ракет

    Эксперт Коротченко: Россия может использовать «Искандер-М» в ответ на американские РСМД у ее границ

    Назван возможный ответ на размещение у границ России американских ракет
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия может применить ракеты увеличенной дальности для комплекса «Искандер-М» и новый комплекс средней дальности в ответ на размещение американских ракет у российских границ, сообщил военный аналитик Игорь Коротченко.

    По его словам, дальность «Искандера-М» может быть увеличена за счет модернизации его ракет, а также создания нового комплекса средней дальности на базе подвижных грунтовых ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    Коротченко добавил, что одной из важнейших характеристик нового поколения ракетных комплексов станет мобильность.

    По мнению эксперта, размещение комплексов, к примеру, на востоке России, позволит держать под прицелом американские объекты на Аляске.

    Ожидается, что решение о модернизации «Искандера-М» и разработке нового комплекса будет принято в ближайшее время.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в ответ на размещение США ракет Typhon на Филиппинах Россия может возобновить производство ракет средней и меньшей дальности и разместить их в Белоруссии или Северной Корее.

    Накануне президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поднял вопрос о дальнейших шагах Москвы в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США перебросили на Филиппины армейские системы Typhon, способные запускать не только крылатые ракеты Tomahawk, но и многоцелевые ракеты Standard SM-6.

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    29 июня 2024, 20:43 • Новости дня
    В Германии раскрыли роль спецслужб США в срыве строительства «Северного потока – 2»

    СДПГ: Агенты спецслужб США пытались мешать строительству «Северного потока – 2» еще во времена Трампа

    В Германии раскрыли роль спецслужб США в срыве строительства «Северного потока – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители американских спецслужб еще во время президентства Дональда Трампа вели активную деятельность по предотвращению постройки «Северного потока – 2», обращаясь к экологическим организациям в Мекленбурге – Передней Померании и предлагая поддержку, заявил председатель фракции СДПГ в ландтаге федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Томас Крюгер.

    Крюгер сослался на свидетелей, которые рассказали, что спецслужбы США пытались сорвать строительство газопроводов, вербуя сторонников в Германии, передает РИА «Новости».

    Один из свидетелей рассказал, что спецслужбы якобы вышли на него напрямую, а при встрече объяснили свою деятельность «американскими интересами».

    По словам Крюгера, из этих показаний становится ясно, что правительство США использовало спецслужбы для прямого противодействия «Северному потоку – 2».

    Ранее состоялось закрытое заседание парламентской комиссии по расследованию событий вокруг создания фонда в поддержку строительства «Северного потока – 2».

    СМИ сообщали, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер вызван в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства «Северного потока – 2» в Мекленбурге.

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    29 июня 2024, 10:32 • Новости дня
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иностранные дипломаты, представляющие страны Европы, Азии и Ближнего Востока, были шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, сообщает канал CNN, ссылаясь на анонимные источники из дипмиссий.

    Согласно данным телеканала, иностранные дипломаты выразили потрясение и обеспокоенность, высказывая опасения о возможных последствиях для ключевых выборов в США, которые могут повлиять на статус-кво во внешней политике в случае повторного избрания Трампа, передает РИА «Новости».

    Выступление Байдена вызвало резонанс по всему миру, отмечает CNN. Один из европейских дипломатов назвал это «плохой ночью для Байдена», в то время как другой отметил, что ему было сложно воспринимать речь американского лидера.

    Арабский дипломат сказал, что «Трамп съел его заживо», а азиатский дипломат признался, что был ошарашен и не мог поверить своим глазам. Первые дебаты политиков прошли в ночь на пятницу, и, как сообщает CNN, Демократическую партию охватила паника после выступления нынешнего президента.

    Съезд демократов запланирован на август, где кандидатом на пост президента будет выдвинут Байден, однако партия может изменить свою позицию и выбрать другого кандидата. Ранее газета Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.


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    29 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    При ракетной атаке в Севастополе ранены три человека

    Развожаев: В Севастополе трое ранены при ракетной атаке

    При ракетной атаке в Севастополе ранены три человека
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Три человека получили осколочные ранения легкой степени тяжести в результате ракетной атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что все пострадавшие госпитализированы.

    Ранее в Севастополе системы ПВО уничтожили две воздушные цели.

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    29 июня 2024, 20:11 • Новости дня
    Тюменские полицейские рассказали подробности боя с террористами в Махачкале

    Tекст: Вера Басилая

    Порядка 20 полицейских из Тюмени, прикомандированных в Дагестан для несения службы в составе временной оперативной группы, одними из первых вступили в бой с террористами в Махачкале.

    По словам полицейских, они работали в городе. Около 18:30 по рации поступило сообщение о стрельбе: неизвестные в черном обстреляли сотрудников ДПС, дежуривших на перекрестке.

    Один из патрульных экипажей начал преследование ВАЗ-2114, на котором могли скрываться нападавшие, автомобиль боевкиков удалось остановить, но они выбежали и началась перестрелка, передает 72.ru.

    «Когда прибыли на место, сразу попали под обстрел и вступили в бой», – вспомнил один из сотрудников тюменской полиции.

    По словам другого собеседника, террористы стреляли из винтовки с оптикой и автоматов по автомобилям и по полицейским, кидали гранаты. Полицейские укрывали от пуль прохожих и детей, перестрелка продолжалась около двух-трех часов. После прибытия спецназа начался штурм, и боевиков ликвидировали.

    Один из участников боя рассказал, что во всех экипажах, которые прибыли на место теракта, были сотрудники СОП УМВД России по Тюменской области.

    Ранее сообщалось, что при отражении атаки вооруженных боевиков в Дербенте и Махачкале погибли 15 полицейских, среди которых специалист ВОГ МВД в РД (УМВД по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев.

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