Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
В Москве из-за грозы в два раза подорожало такси
В Москве в полтора-два раза из-за ливня выросла цена поездки на такси
Цена поездки на такси в центре российской столице в понедельник днем увеличилась в полтора-два раза из-за ветра и сильного дождя.
В приложении «Яндекс такси» говорится, что «заказов в разы больше, чем машин, из-за плохой погоды», передает ТАСС.
Также там указывается, что обычно в это время стоимость поездки ниже.
В «Ситимобиле» также отметили, что спрос на поездки выше обычного, цены повышены для привлечения большего числа водителей.
Ранее в Москве началась сильная гроза.