Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Гросси: Все столпы ядерной безопасности МАГАТЭ скомпрометированы на ЗАЭС
Каждый из семи обозначенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) столпов безопасности был скомпрометирован на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он подчеркнул, что на станции ситуация остается нестабильной. «Все семь столпов ядерной и физической безопасности полностью или частично скомпрометированы», – заявил он, передает ТАСС.
Атаки на ЗАЭС и регулярное отключение от линий внешнего электроснабжения из-за боевых действий создают на объекте тяжелую ситуацию, добавил Гросси.
Ранее Гросси назвал условия запуска ЗАЭС.