Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Сальдо рассказал, как десант ВСУ сбросили в Днепр в Херсонской области
Подразделения украинской армии попытались высадиться на левом берегу Днепра у поселка Днепряны, но десант успешно сбросили в воду, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВС России открыли массированный огонь из всех средств поражения по десанту, основную его часть уничтожили на воде и на берегу, остатки были сброшены в воду, указал глава региона в своем Telegram-канале.
По мнению Сальдо, ВСУ предпринимают «самоубийственные рейды» через Днепр, из-за этого российские бойцы прозвали их «лемминги».
Ранее командир батальона специального минирования «Феникс» с позывным «Фокс» сообщал, что его бойцы с помощью FPV-дронов уничтожили свыше 70 единиц плавсредств и порядка 250 бойцов десанта ВСУ.