  • Новость часаМосква пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Мягкая сила проявляется в жестких условиях

    Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как история научила Россию религиозной терпимости

    В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Гибель президента Ирана повлияла на отношения США и Индии

    Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.

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    3 июня 2024, 12:38 • Новости дня

    Сальдо рассказал, как десант ВСУ сбросили в Днепр в Херсонской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения украинской армии попытались высадиться на левом берегу Днепра у поселка Днепряны, но десант успешно сбросили в воду, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВС России открыли массированный огонь из всех средств поражения по десанту, основную его часть уничтожили на воде и на берегу, остатки были сброшены в воду, указал глава региона в своем Telegram-канале.

    По мнению Сальдо, ВСУ предпринимают «самоубийственные рейды» через Днепр, из-за этого российские бойцы прозвали их «лемминги».

    Ранее командир батальона специального минирования «Феникс» с позывным «Фокс» сообщал, что его бойцы с помощью FPV-дронов уничтожили свыше 70 единиц плавсредств и порядка 250 бойцов десанта ВСУ.

    2 июня 2024, 16:40 • Новости дня
    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины

    Замглавы Минфина США Адейемо: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины

    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Запада намерены препятствовать развитию российского военно-промышленного комплекса, они хотят «засыпать песок в шестеренки российской военной машины», заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.

    Назначение «экономиста» Андрея Белоусова на пост министра обороны России указывает на то, что экономика страны сфокусирована «на производство военного оборудования», заявил Адейемо в статье для Financial Times, передает ТАСС.

    По его мнению, это стало следствием действий США и их союзников по усилению контроля за санкциями и экспортом для причинения ущерба российскому ВПК.

    США и Европа планируют «засыпать песок в шестеренки российской военной машины», ограничивая возможности России по импорту компонентов для боеприпасов, ракет и бронетехники.

    Вашингтон хочет, чтобы «чувствительные товары двойного назначения», включая станки и микроэлектронику, не попадали в Россию.

    Это может снизить прибыль предприятий, имевших давние отношения с Россией, но «амбиции российской армии, поддержанной мобилизованной экономикой, будут только расти».

    «Набравшаяся смелости Россия обойдется нашим компаниям, а также американской и мировой экономике дороже, нежели принятие мер [против РФ] сегодня», – сказал замминистра.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Пекина, если тот «не прекратит поставлять в Россию товары двойного назначения».

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    2 июня 2024, 20:43 • Новости дня
    Профессор Миршаймер из США: Зеленский оказался в беде
    Профессор Миршаймер из США: Зеленский оказался в беде
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У Владимира Зеленского из-за закончившегося срока президентских полномочий начались проблемы с легитимностью, заявил американский профессор Джон Миршаймер.

    Зеленский «больше не легитимен», жители Украины недовольны тем, «как идут боевые действия», этот политик оказался в беде, сказал Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Также профессор отметил, что не знает, кто может быть потенциальным кандидатом на его замену внутри политического истеблишмента в Киеве.

    В широких слоях населения мало энтузиазма по поводу конфликта, поскольку молодых людей и пожилых мужчин ловят и отправляют в ВСУ.

    У России, по мнению эксперта, есть преимущество в военной ситуации, и оно растет с каждой неделей. Он отметил, что его не удивит, если летом или осенью 2024 года ВСУ развалятся.

    Ранее госдепартамент США заявил, что Вашингтон все еще считает Зеленского легитимным.

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    2 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    FT: Украина не в восторге от плана НАТО выделить ей 100 млрд долларов
    FT: Украина не в восторге от плана НАТО выделить ей 100 млрд долларов
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство не испытало восторга от инициативы Североатлантического альянса по выделению 100 млрд долларов Киеву, сообщил дипломатический источник в НАТО.

    Эти средства – не вновь выделяемые деньги, они дублируют уже имеющуюся помощь от НАТО, они не представляют собой отдельный транш, сказал собеседник Financial Times, передает РБК.

    При этом в альянсе пытаются объяснить киевскому режиму, что таким образом улучшится эффективность координации и поставок.

    При этом сторонники идеи считают план гарантией того, что все страны вложатся в помощь Украине с учетом их ВВП и других показателей.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг официально направил предложение членам военного блока собрать 100 млрд долларов для военной помощи Украине за пять лет.

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    2 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    @ EUTERS/Erin Scott

    Tекст: Олег Исайченко

    У специальной военной операции на Украине есть четкие цели и задачи, которые были поставлены президентом. И Россия должна их выполнить. Так сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал сообщения о желании Джо Байдена заморозить конфликт на Украине перед президентскими выборами в США.

    «Я полагаю, что слова о заморозке конфликта в преддверии выборов президента США направлены на американскую аудиторию. Причем само заявление сделано, судя по всему, не столько на основе положения дел на фронте, сколько на почве идей ответственных за избирательную кампанию Байдена», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Если в этих сообщениях и есть доля истины, то она минимальна. Более того, не знаю, кто там что решил заморозить или отморозить, но у специальной военной операции есть совершенно конкретные задачи, поставленные президентом России. Это демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности нашей страны. Никто эти цели не отменял», – заключил парламентарий.

    Ранее журнал  The American Conservative сообщил, что Байден хочет «сохранить все как есть до следующих выборов». Якобы в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США Украина станет его проблемой, а если победит Байден – Вашингтон подумает о возможности мирного урегулирования, пишет издание.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

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    2 июня 2024, 18:20 • Новости дня
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден не желает быть ответственным за развязывание третьей мировой войны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Байден не стремится к конфликту с Россией, добавил Кирби, передает ТАСС.

    Ранее в мае 45-й президент США и конкурент Байдена на предстоящих выборах главы американского государства Дональд Трамп заявлял, что украинский конфликт является следствием действий «глупых людей» у власти в США.

    По его оценке, Соединенные Штаты могут оказаться в условиях третьей мировой из-за этих людей.

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    2 июня 2024, 15:50 • Новости дня
    Гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни
    Гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У знаменитой Эйфелевой башни во французской столице установили пять пустых гробов, закутанных во флаги страны, рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине», сообщают местные СМИ.

    Гробы появились в 10.00 мск у Эйфелевой башни, их установили трое человек. Гробы имели стандартные габариты, их покрыли французскими флагами. Также рядом был плакат, упоминающий французских солдат, погибших на украинской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

    Источник издания в полиции пояснил, что задержали водителя минивэна, который привез гробы, а также двух подозреваемых, планировавших уехать в Берлин. Задержанные оказались гражданами Болгарии, Украины и Германии.

    Гробы были набиты гипсом.

    В прокуратуре Парижа заявили, что задержанные находятся под стражей, возбуждено уголовное дело.

    Ранее агентство Reuters сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину.

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    2 июня 2024, 16:54 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
    Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бизнесмен и 45-й американский президент Дональд Трамп заявил о наличии у него плана по урегулированию украинского конфликта в случае переизбрания главой американского государства.

    Трамп в интервью Fox News заявил, что у него есть «конкретный план, как с этим покончить», передает ТАСС.

    Он пояснил, что его детали раскрыть не сможет, но подчеркнул, что «положит этому конец».

    Ранее издание The American Conservative указывало, что действующий президент США и конкурент Трампа на предстоящих выборах Джо Байден хочет заморозить конфликт на Украине в преддверии выборов главы государства.

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    2 июня 2024, 15:26 • Новости дня
    Би-би-си: Украина сможет бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях
    Би-би-си: Украина сможет бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях
    @ Inquam Photos/Octav Ganea/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получит возможность наносить авиаудары по аэродромам в Курской и Белгородской областях после снятия запрета союзников наносить удары западным оружием, сообщил источник в военной авиации компании Би-би-си.

    Истребителям Су-24 для нанесения ударов по аэродромам в этих регионах придется подходить в зону, где они уязвимы для российской системы ПВО, сказал собеседник Би-би-си, передает «Газета.Ru».

    По его словам, американские F-16, которые обещают Украине, лучше справятся с такими задачами.

    В любом случае подобные атаки будут ограничены «с точки зрения того, чего они могут достичь».

    Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Украина не способна самостоятельно бить по целям на территории России без западной спутниковой группировки.

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    3 июня 2024, 10:59 • Новости дня
    Москва отреагировала на заявление Германии о применении Patriot

    МИД: Россия нейтрализует угрозы, вызванные поставками ЗРК Patriot Киеву

    Москва отреагировала на заявление Германии о применении Patriot
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что Россия примет все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с возможным применением Украиной зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией.

    Грушко подчеркнул, что западные страны идут по пути эскалации, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны Германии допустили, что украинские войска будут использовать переданные Берлином зенитно-ракетные комплексы Patriot над российской территорией.

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    3 июня 2024, 11:17 • Новости дня
    Китай объяснил решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

    Китай заявил, что не участвует в конференции по Украине, так как не обеспечены ключевые факторы

    Китай объяснил решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайская делегация не отправится в Швейцарию для участия в конференции по Украине, поскольку ключевые факторы для проведения этого мероприятия не созданы, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Она напомнила, что, как неоднократно подчеркивала китайская сторона, конференцию по урегулированию конфликта должны признавать и российская, и украинская стороны. Все мирные проекты, по ее словам, должны обсуждаться справедливо, а все стороны должны принимать участие на равноправной основе, передает ТАСС заявление представителя китайского внешнеполитического ведомства.

    Мао Нин подчеркнула, что без соблюдения этих трех важных факторов Китаю будет сложно принимать участие в этой конференции.

    Форум в Швейцарии, однако, не станет «площадкой, способствующей усилению конфронтации», полагает официальный представитель МИД КНР.

    Москва ранее призывала страны мирового большинства отказаться от участия в конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии.

    Целью мероприятия, как неоднократно подчеркивала российская сторона, является не рассмотрение вариантов урегулирования украинского конфликта, а выработка и предъявление России ультиматума.

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    3 июня 2024, 09:22 • Новости дня
    В Германии призвали Шольца объяснить разрешение на удары по России немецким оружием

    Немецкий политик Вагенкнехт потребовала от Шольца объяснить разрешение атаковать немецким оружием Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц должен объяснить, почему использование немецкого оружия против военных целей на территории России, перестало быть проблемой для ФРГ, заявила депутата Бундестага Сара Вагенкнехт.

    Немецкий политик считает, что Шольц должен объяснить общественности, почему поменялась политика правительства Германии по использованию немецкого оружия, ведь канцлер несколько месяцев предостерегал от этого из-за угрозы войны с Россией, передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Берлин разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

    До этого Шольц заявлял, что спекуляции на тему возможного использования киевским режимом западного оружия для ударов по объектам в России не имеют смысла.

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    3 июня 2024, 11:52 • Новости дня
    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам

    МИД: Москва может асимметрично ответить на атаки ВСУ по военным объектам России

    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может ответить асимметрично на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским военным объектам, включая систему предупреждения о ракетном нападении. Рябков осудил позицию США, которую он назвал «максимально безответственной», за попустительство действиям Киева.

    «Ответы могут быть асимметричными», – приводит его слова ТАСС

    Дипломат отметил, что США выписали Киеву индульгенцию на любые преступления и не пытаются пресечь «опасные провокационные шаги своих подопечных», однако для США, по его словам, это «тоже не бесплатно», последствия они непременно почувствуют.

    Кроме того, Рябков предостерег США от «просчетов», которые могут иметь «фатальные» последствия, в связи с разрешением Киеву наносить удары по РФ американским оружием. «Они в силу непонятной причины недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», – отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью.

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    3 июня 2024, 09:03 • Новости дня
    Комбат ВСУ предложил сделать военнообязанными всех женщин на Украине с 18 лет
    Комбат ВСУ предложил сделать военнообязанными всех женщин на Украине с 18 лет
    @ Office of the President of Ukraine/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Всех женщин на Украине надо сделать военнообязанными с совершеннолетия наравне с мужчинами, заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко.

    Федоренко также предложил снизить возраст мобилизации до 23 лет, объяснив, кто к этому моменту у каждого украинца уже будет военно-учетная специальность, передает Ura.ru.

    Ранее Киев ввел штраф для военнообязанных женщин за несвоевременное обновление данных.

    Кроме того, трансгендеров (ЛГБТ признана экстремистской организацией в России) и «небинарных личностей» на Украине отнесли к годным к службе мужчинам.

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    2 июня 2024, 17:27 • Новости дня
    Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе
    Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгороде и Белгородском районе Белгородской области зазвучала сирена ракетной опасности, об этом во второй половине дня в воскресенье сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Он призвал жителей спуститься в подвалы и дожидаться сигнала «отбой ракетной опасности».

    Ранее в воскресенье губернатор сообщал, что замглавы администрации Корочанского района Белгородской области погиб в результате взрыва боеприпаса.

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    3 июня 2024, 09:48 • Новости дня
    В «Укрэнерго» заявили об «очень затруднительном положении» Днепрогэс

    «Укрэнерго»: Днепрогэс получила серьезные повреждения оборудования

    В «Укрэнерго» заявили об «очень затруднительном положении» Днепрогэс
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении», она получила серьезные повреждения оборудования и сооружений, заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

    По его словам, «есть серьезные препятствия» для нормальной работы станции из-за очень сильных повреждений и технического состояния, передает ТАСС.

    Ранее глава подконтрольной Киеву областной администрации Иван Федоров заявил, что Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии после взрывов.

    Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что заявление украинских властей о том, что Днепрогэс якобы находится в критическом состоянии после взрывов, требует проверки, поскольку Киеву нужно привлечь повышенное внимание к «мирной конференции» в Швейцарии.

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