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В лагере беженцев «Джабалия» на севере Газы нашли 50 тел
WAFA: Спасатели нашли еще 50 тел в лагере беженцев «Джабалия» на севере Газы
Группы спасателей и гражданской обороны обнаружили тела 50 убитых в лагере беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа, сообщило агентство WAFA.
По данным агентства, общее число найденных тел после 20 дней пребывания израильских войск в лагере достигло 120 человек, среди которых 20 детей, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по лагерю беженцев в районе Телль-эс-Султан на северо-западе сектора Газа погибли по меньшей мере 35 палестинцев, в том числе женщины и дети.