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Французскую оборонную компанию Thales заподозрили в коррупции
Обыски прошли в офисах Thales во Франции, Нидерландах и Испании
Французские правоохранительные органы провели серию обысков в офисах компании Thales – ведущем оборонным концерне Франции, который подозревают в коррупции.
Масштабная операция проходила с 26 по 28 июня. В ней участвовали 65 следователей Центрального офиса по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми нарушениями (OCLCIFF) и 12 специалистов Национальной финансовой прокуратуры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.
«Масштабные обыски были проведены на этой неделе со среды 26 июня по пятницу 28 июня в штаб-квартирах различных компаний французской оружейной группы Thales во Франции, Нидерландах и Испании», – рассказал телеканалу источник.
По его данным, к расследованию подключились судебные органы Франции, Нидерландов и Испании при координации Евроюста.
Отмечается, что обыски связаны с двумя делами о коррупции.
Первое дело было открыто в 2016 году. Речь идет о предполагаемой взятке иностранному должностному лицу, сговоре и отмывании денег.
Второе расследование было начато в июне 2023 года. Оно касается возможных фактов коррупции и торговли влиянием при продаже военного и гражданского оборудования за рубеж.
Компания Thales пока не дала комментариев.
Напомним, что Thales недавно объявила о возобновлении производства переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Это решение связано с ростом спроса на Западе на вооружение для Украины.